Скандалът Момчилова – Карабашлиев: Плагиатство или атака?

Голям скандал разтърси българските културни и литературни среди през последните дни. В епицентъра на събитията се оказаха писателят и главен редактор на издателство „Сиела“ Захари Карабашлиев и бившият председател на Съвета за електронни медии (СЕМ) Соня Момчилова. Спорът, който започна като размяна на реплики във Facebook, бързо ескалира в сериозен конфликт с обвинения за плагиатство, политически намеци и заплахи за съдебни дела.

Как започна всичко: Обвинението във Facebook

Напрежението ескалира след онлайн публикация, критикуваща Карабашлиев в конфликт на интереси заради това, че издава собствените си книги в издателството, където работи. В коментарите под материала Соня Момчилова реагира остро, заявявайки: „Пропуснали са момента с бруталното плагиатство на "Опашката'“. Тя допълни, че авторът е тестван за високи политически позиции и отправи тежки критики към неговия талант и политкоректност.

Първоначално в дискусията се включи Веселина Седларска, редактор на романа „Опашката“. Тя предположи, че Момчилова визира известния едноименен роман на руския писател Владимир Сорокин от 1983 г., и защити Карабашлиев, посочвайки, че сюжетът на Сорокин е коренно различен (разказва за реална километрична опашка пред съветски магазин). Седларска призова Карабашлиев да заведе дело за "нагла лъжа".

Впоследствие обаче Соня Момчилова уточни, че визира руския филм „Зоология“ (2016 г.) на режисьора Иван И. Твердовски. Фентъзи драмата разказва за средновъзрастна жена, работеща в зоопарк, на която неочаквано ѝ пораства опашка — метафора, която според критиците на Карабашлиев поразително напомня на основната метафора в неговия награждаван роман „Опашката“ от 2021 г.

Отговорът на Захари Карабашлиев и хронологията на текста

Захари Карабашлиев категорично отхвърли обвиненията в плагиатство и направи подробна хронология на създаването на своето произведение, за да защити творческото си име. Писателят поясни, че преди романа „Опашката“ е написал пиеса със същото заглавие. По думите му работата по нея е започнала още на 5 май 2014 г. и е завършена през 2016 г., докато самият роман е развит и издаден през 2021 г.

Авторът подчерта, че разполага с всички датирани варианти и метаданни на файловете, които доказват оригиналността на идеята му. „Романът е развитие на собствената ми пиеса и няма НИЩО ОБЩО с руски филм, който не съм гледал“, заяви Карабашлиев, визирайки лентата „Зоология“, която излиза по кината през есента на 2016 г. Припомняме, че театралната версия на неговата пиеса бе поставена от режисьора Явор Гърдев с Владимир Карамазов в главната роля.

Писателят допълни, че обмисля да потърси съдебна защита срещу клеветите по негов адрес.

Къде се намира казусът към днешна дата?

Дебатите в социалните мрежи остават полярни. Част от гилдията подкрепя Карабашлиев, изтъквайки, че мотивът за порастването на опашка е класически сюжетен елемент в световната литература и митология (от Гогол и Кафка до модерния магически реализъм) и не може да бъде обект на монопол. Други обаче виждат в скандала поредното разделение по оста „политкоректност срещу алтернативни гласове“ в българската култура.

Интересен щрих към драмата добави и фактът, че броени дни след скандала Българското национално радио (БНР) покани Карабашлиев на интервю по повод Празниците на изкуствата „Аполония“. По време на ефира обаче фокусът беше изцяло върху темите за паметта и състраданието в литературата, а горещата тема за плагиатството и обвиненията изобщо не бе повдигната от водещите.