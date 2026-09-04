Гърция ще произвежда 15 000 военни дрона годишно

Гърция скоро ще произвежда 15 000 военни дрона на година, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катикмерини", позовавайки се на изказване министъра на отбраната на Гърция Никос Дендиас, предаде БТА.

При посещение на цех за производство на военно оборудване вчера Дендиас заяви, че в момента страната произвежда 5000 дрона годишно. Безпилотните летателни апарати в момента се произвеждат в две съоръжения – в района на Ксанти, Североизточна Гърция, и в района Малакаса, Атика. През декември предстои откриването на трето съоръжение.

"Достигнахме момент, в който нашите въоръжени сили бързо навлизат в новата ера", заяви Дендиас. По думите му дроновете подпомагат способностите на Гърция за наблюдение, разузнаване и действие. Дендиас припомни, че в края на 2023 г. страната е разполагала с два дрона за полети на средна височина, произведени в Израел и без възможност да бъдат използвани едновременно, както и с 252 дрона серийно производство.

При откриването на специализирания цех в района на Малакаса, област Атика, през юни Дендиас заяви, че производството на малки дронове ще бъде увеличен от 4000 на 10 000 и още 600 по-големи дрона на година.

Гърция вече инвестира сериозно в покупката на дронове, произведени в чужбина като част от мащабна програма за военни инвестиции на стойност милиарди евро. Програмата включва френски фрегати и изтребители, американски бойни самолети, както и цялостна система за противовъздушна отбрана по израелски модел за защита срещу ракети и дронове.