Новини
Свят »
Гърция »
Гърция ще произвежда 15 000 военни дрона годишно

Гърция ще произвежда 15 000 военни дрона годишно

4 Септември, 2026 11:06 726 16

  • дронове-
  • гърция-
  • отбрана-
  • никос дендиас

Гърция вече инвестира сериозно в покупката на дронове, произведени в чужбина като част от мащабна програма за военни инвестиции

Гърция ще произвежда 15 000 военни дрона годишно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гърция скоро ще произвежда 15 000 военни дрона на година, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катикмерини", позовавайки се на изказване министъра на отбраната на Гърция Никос Дендиас, предаде БТА.

При посещение на цех за производство на военно оборудване вчера Дендиас заяви, че в момента страната произвежда 5000 дрона годишно. Безпилотните летателни апарати в момента се произвеждат в две съоръжения – в района на Ксанти, Североизточна Гърция, и в района Малакаса, Атика. През декември предстои откриването на трето съоръжение.

"Достигнахме момент, в който нашите въоръжени сили бързо навлизат в новата ера", заяви Дендиас. По думите му дроновете подпомагат способностите на Гърция за наблюдение, разузнаване и действие. Дендиас припомни, че в края на 2023 г. страната е разполагала с два дрона за полети на средна височина, произведени в Израел и без възможност да бъдат използвани едновременно, както и с 252 дрона серийно производство.

При откриването на специализирания цех в района на Малакаса, област Атика, през юни Дендиас заяви, че производството на малки дронове ще бъде увеличен от 4000 на 10 000 и още 600 по-големи дрона на година.

Гърция вече инвестира сериозно в покупката на дронове, произведени в чужбина като част от мащабна програма за военни инвестиции на стойност милиарди евро. Програмата включва френски фрегати и изтребители, американски бойни самолети, както и цялостна система за противовъздушна отбрана по израелски модел за защита срещу ракети и дронове.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комунде

    6 4 Отговор
    А Мунчо и пералнята в тях не може да пусне иначе летец бил на музейни експонати.

    11:09 04.09.2026

  • 2 Има да учат

    1 5 Отговор
    Ние произвеждаме в момента по 80 хиляди дрона!
    Всички ще фръкят на москал

    Коментиран от #5

    11:09 04.09.2026

  • 3 Овчар

    5 4 Отговор
    Гърция и Кипър никога не са обръщали гръб на Русия..! Дезинформацията си има лимит..! През зимата всичко ще излезе на яве..

    Коментиран от #9

    11:10 04.09.2026

  • 4 Госあ

    7 3 Отговор
    Ние произвеждаме слугинаж и леки Жени. Евроатлантизъм отсекъде, бате

    Коментиран от #8

    11:11 04.09.2026

  • 5 Така е

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Има да учат":

    Монголския концлагер е разграден двор! От 300 дрона,..220 долбят НПЗ та, летища, заводи, и т.н

    11:12 04.09.2026

  • 6 Радев

    7 3 Отговор
    Ние започваме да произвеждаме от 5 хиляди до 15 хиляди чушкопеци на година

    11:13 04.09.2026

  • 7 Ел Кондор паса

    4 3 Отговор
    Гърция, Сърбия, турция, съседните произвеждат, а България нищо. Вместо да купуват стари хвърчила, които ще бъдат доставени следващите 30 години, евентуално , можеше да инвестира в производството на дронове.

    Коментиран от #10

    11:14 04.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ние с гайдите

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Нашите евроатлантици сигурно ще купуват от Турските си господари . Едва ли на "братята по оръжие" от Турция им стига по милион на ден за Боташ .

    11:14 04.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 до Ана

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Купуват единствено":

    Къде пък ние произвеждаме Само внасяме

    11:21 04.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    ZE , хвърля по 400 дрона на ден ❗
    15 000: 400 = 37,5 🤔
    За ЕДИН месец ще поука произведеното за ЕДНА година🤔❗

    11:28 04.09.2026

  • 14 Гърците ще изядат

    0 1 Отговор
    15 000 военни дрона годишно

    12:22 04.09.2026

  • 15 И с кой ще воюват

    0 0 Отговор
    гърците? С Атон ?

    12:24 04.09.2026

  • 16 Дендиас Мандиас

    0 0 Отговор
    Все са пари на вятъра. Освен ако няма очаквания НАТО да се разпадне

    12:26 04.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания