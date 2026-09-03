Намериха тяло на мъж в напреднал етап на разложение във Видинско, разследват убийство

Органите на реда разследват жестоко убийство на мъж във Видинско, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
На 2 септември е подаден сигнал за открит починал 55-годишен мъж в собствения му дом в село Иново.
При пристигането на екипите е установено, че тялото на жертвата вече е било в напреднал етап на разложение. След извършена съдебномедицинска аутопсия е изяснена и точната причина за смъртта – масивна кръвозагуба в резултат на засегнати жизненоважни органи, предизвикана от пробождане с остър предмет в областта на гръдната кухина.
В резултат на предприетите бързи оперативно-издирвателни действия от криминалистите е установен и предполагаемият извършител на тежкото престъпление. Това е 54-годишен мъж, който веднага е задържан в ареста за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура.
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