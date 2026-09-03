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Намериха тяло на мъж в напреднал етап на разложение във Видинско, разследват убийство

Намериха тяло на мъж в напреднал етап на разложение във Видинско, разследват убийство

3 Септември, 2026 11:42 551 3

  • убийство-
  • иново

След извършена съдебномедицинска аутопсия е изяснена и точната причина за смъртта – масивна кръвозагуба в резултат на засегнати жизненоважни органи, предизвикана от пробождане с остър предмет в областта на гръдната кухина

Намериха тяло на мъж в напреднал етап на разложение във Видинско, разследват убийство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Органите на реда разследват жестоко убийство на мъж във Видинско, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 2 септември е подаден сигнал за открит починал 55-годишен мъж в собствения му дом в село Иново.

При пристигането на екипите е установено, че тялото на жертвата вече е било в напреднал етап на разложение. След извършена съдебномедицинска аутопсия е изяснена и точната причина за смъртта – масивна кръвозагуба в резултат на засегнати жизненоважни органи, предизвикана от пробождане с остър предмет в областта на гръдната кухина.

В резултат на предприетите бързи оперативно-издирвателни действия от криминалистите е установен и предполагаемият извършител на тежкото престъпление. Това е 54-годишен мъж, който веднага е задържан в ареста за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сър Пичук

    1 0 Отговор
    Еми добре са се досетили, че е убийство и са арестували предполагаемият извършител. Бравос! Предполагам извършителят не е свързан със силните на деня, защото иначе жертвата щеше да умряла от преяждане например.

    11:51 03.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    1 0 Отговор
    ми той умрял ма

    11:53 03.09.2026

  • 3 българия на 5 континента

    0 0 Отговор
    те така ще се затрие тая територия,хората мрат и след време някой окупант ще намира трупове!

    11:59 03.09.2026