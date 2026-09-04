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Русия предупреди Германия, че местата за далекобойни оръжия ще бъдат легитимни цели

Русия предупреди Германия, че местата за далекобойни оръжия ще бъдат легитимни цели

4 Септември, 2026 10:55, обновена 4 Септември, 2026 10:57 1 539 43

  • русия-
  • германия-
  • далекобойни оръжия

Руското посолство в Берлин обвини Европа в ускорена милитаризация, а Москва предупреди за последствията от разполагането на далекобойни системи

Русия предупреди Германия, че местата за далекобойни оръжия ще бъдат легитимни цели - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Потенциалните места за разполагане на далекобойни системи в Германия ще се превърнат в легитимни военни цели за Русия, заявиха от руското посолство в Берлин, цитирани от „Известия“. От дипломатическата мисия посочиха още, че Европа ускорява процеса на милитаризация, предава News.bg.

„Критиците на неограничената милитаризация на Германия правилно посочват, че местата за разполагане на такива оръжия неизбежно ще се превърнат в легитимни военни цели за Русия“, заявиха от посолството.

Германия работи по далекобойни системи

Според източници на изданието Германия, Великобритания и Франция са започнали работа по разработването на арсенал от далекобойни системи.

По данни на източниците Бундесверът е заявил необходимостта от възможност за поразяване на цели дълбоко в тила на разстояние до 2000 километра, което според тях трябва да възпре Русия.

От руското посолство уточниха, че германските власти обясняват тези амбиции с липсата на ядрени оръжия.

По-рано беше съобщено, че германските власти подготвят мащабна програма за разработване на далекобойни ракети на стойност близо 12 милиарда евро.

Лондон и Берлин разработват нова крилата ракета

Великобритания и Германия ще проектират свръхмодерна крилата ракета с обхват над 2000 километра, която трябва да бъде разработена до 2034 г.

Руският посланик в Германия Сергей Нечаев заяви, че в страната се провежда ускорена милитаризация в подготовка за военна конфронтация с Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 работливи и подредени хора

    28 8 Отговор
    но все не случват на управляващи

    Коментиран от #11, #29

    10:59 04.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    23 51 Отговор
    Аналогична заплаха представляват оръжията на Русия. Ако иска мир, нека Путин изтегли безусловно всички оръжия зад Урал. Всичко друго е лицимерие и прикриване на нападателните планове на Русия!

    11:01 04.09.2026

  • 4 Айляк

    32 19 Отговор
    Дръж се, улав Дойчо, ще те гази пак мечка.

    11:02 04.09.2026

  • 5 Глей ся

    44 12 Отговор

    До коментар #2 от "И с какво":

    Руснака може и да не прави качествени автомобили но ракети и оръжие може!

    Коментиран от #9, #14

    11:02 04.09.2026

  • 6 арбалета 🎯

    41 9 Отговор
    Кой каквото търси - рано , или късно си го намира . Те така и с балтийските пудели и швабите ...

    Коментиран от #24

    11:03 04.09.2026

  • 7 А руските места...

    14 33 Отговор
    За далекобойни оръжия каква цел ще са?Нещастници!!!

    11:06 04.09.2026

  • 8 ИМЕННО ЗАТОВА

    36 10 Отговор
    ШЕФА НА ЦРУ СЕ ДОМЪКНА НА КИЛИМЧЕТО В МОСКВА.

    11:07 04.09.2026

  • 9 Сериозно???

    7 20 Отговор

    До коментар #5 от "Глей ся":

    Ти сам вярваш ли си?

    11:08 04.09.2026

  • 10 Православен ходжа

    17 35 Отговор
    Ще правят далекобойни ракети, как няма да правят. Путин, Лавров и Захарова разправяха, че няма да нападат Украйна, че в Беларус се водели планирани учения, ама на, излъгаха. Каквото повикало, това се обадило.

    11:08 04.09.2026

  • 11 Пффф...

    18 6 Отговор

    До коментар #1 от "работливи и подредени хора":

    Северните нигерийци никога не са били работливи и подредени...Отличителната им черта е малодушието,както и манията за величие...

    Коментиран от #22

    11:08 04.09.2026

  • 12 слкоас

    33 12 Отговор
    Мерци ако още малко се прави на бабаит и ще го пратят руснаците при дядо му. Много набързо ще му повторят урока по история дето е пропуснал като ученик. Много набързо ще направят цифрови снимки за знамето над Райстага. Слава на Господ Иисус Христос, Русия много ги търпи. Все повече гласове се чуват в Русия как е време да пият кафето си или в Берлин или в някое "Бѝьстро" под Айфеловата кула. Където най са се затъжили за руски ритник.

    11:09 04.09.2026

  • 13 Троян

    34 11 Отговор
    Зад Урал имат МБР, междуконтентални, балистични ракети със ядрени бойни глави. Швабите им трябва трети урок. Тоя път ще бъде фатален.

    11:09 04.09.2026

  • 14 Разликата мужду...

    18 22 Отговор

    До коментар #5 от "Глей ся":

    Руска ракета и натовска ракета е като разликата между запорожка и мерцедес.

    Коментиран от #15, #17, #23

    11:10 04.09.2026

  • 15 кух ,

    25 7 Отговор

    До коментар #14 от "Разликата мужду...":

    Чети повечко за руските оръжия и тогава драскай небивалици по сайтовете ! Ще ти се смеят у селото на тъпизмите даже и малките деца !

    Коментиран от #25

    11:13 04.09.2026

  • 16 Люк

    16 22 Отговор
    Постоянно заплашват Европа и след това реват ,че Европа се въоража.

    11:16 04.09.2026

  • 17 ха-ха

    23 13 Отговор

    До коментар #14 от "Разликата мужду...":

    А защо толкова се страхуват от Путин всички евро.еци ?! Защото неговите оръжия са по-слаби ли ?! Щраус , мамин ...

    11:18 04.09.2026

  • 18 Елементарно

    17 18 Отговор
    За кремълските фашисти всички които се презастраховат срещу тяхната агресия са врагове , а и с подобни твърдения зомбират своите крепостни за да оправдават войната срещу Украйна и разходите за военния бюджет.

    11:19 04.09.2026

  • 19 Хахахаха

    16 14 Отговор
    Че то по фашистката кремля ТВ и фашагата чифутляк Соло Вьев и оповръщаняка Медвежонката, секи Ден фъргат атомо по ЕВРОПА и целиот Свет
    Ха-ха-ха

    11:19 04.09.2026

  • 20 България

    10 15 Отговор
    Монгольята на Ким Газо и Педофило,..не воюват ли с НАТО от..13 год?!?
    Копейките, коце -Мин Ета и Пияната думат тва от години?!?

    11:21 04.09.2026

  • 21 Госъ

    10 9 Отговор
    Така така …Време е Европа да може сама да се защитава ! Явно както то беше до тука е! В днешно време както виждаме слаб ли си военно нищо чудно някой да припознае дадена държава за своя територия !

    11:21 04.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Разликата е

    8 8 Отговор

    До коментар #14 от "Разликата мужду...":

    13 НЕ УСПЕШНИ опита със ракетите САТАНА!

    11:24 04.09.2026

  • 24 Хха ха

    7 16 Отговор

    До коментар #6 от "арбалета 🎯":

    Не бой се, ако не бяха американците през ВСВ да открият Западния фронт и с помоща им Ленд-лийз, сега рашките щяха да шпрехат на Зи Дойч.

    Коментиран от #28

    11:25 04.09.2026

  • 25 Минск

    9 8 Отговор

    До коментар #15 от "кух ,":

    Ония спътници, дето щяха да са конкуренти на Старлинк, руската ракета къде ги прати?

    11:26 04.09.2026

  • 26 Летописец

    10 2 Отговор
    " Великобритания и Германия ще проектират свръхмодерна крилата ракета с обхват над 2000 километра, която трябва да бъде разработена до 2034 г." Още милиарди ще засмучат атлантиците на гърба на народите си , пръскай слюнки срещу Русия . 🤔
    .
    Да припомним : " Френско-германският проект за изтребител от шесто поколение, известен като FCAS (Future Combat Air System), беше официално прекратен през юни 2026 г.. Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц взеха решението да затворят многомилиардната програма (в която участваше и Испания) след години на задънена улица и индустриални спорове. "

    Коментиран от #40

    11:28 04.09.2026

  • 27 Крали Марко

    7 7 Отговор
    Как може човек да си е удома и да му викаш спри се. Нещо сбъркано има тук. Те са на границата на 30 км , а ще те възпират. А ся де. И аз да съм ще му смачкам мутрата, пък да става квото ще. Щом от хубаво швабите не разбира бой.

    11:28 04.09.2026

  • 28 Бай онзи

    10 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хха ха":

    Западния фронт е открит 11 месеца преди края.И то защото англетата и хамериканците се уплашиха,че Сталин ще вземе цяла Европа.

    Коментиран от #31, #38

    11:34 04.09.2026

  • 29 зле

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "работливи и подредени хора":

    разходи се на 100 км извън голям руски и германски град после сравнявай пак

    11:36 04.09.2026

  • 30 Германия предупреждава

    6 7 Отговор
    Санкт Петербург, Оренбург и Екатеринбург са изконна немска територия - по името се вижда.

    Коментиран от #41

    11:37 04.09.2026

  • 31 Бай тоз

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Бай онзи":

    Великобритания воюва срещу Хитлер от времето, когато Сталин е съюзник с Хитлер и му осигурява ресурси да воюва срещу Великобритания и да бомбардира Лондон.

    11:39 04.09.2026

  • 32 Пришелец

    1 0 Отговор
    "Вервайте ми!"
    Нима досега на са имали такива цели или Американското присъствие е приключило?

    11:49 04.09.2026

  • 33 гост

    4 5 Отговор
    Колхозници,на кой да благодарим че Европа започва така ударно да се въоръжава....кофти народ са руснаците.

    11:51 04.09.2026

  • 34 ЕВРЕИТЕ

    0 2 Отговор
    ШАЛОМОВИЧ И МЕНДЕЛ

    В СИНХРОН ПОВТАРЯТ:

    МОБИЛИЗАЦИЯ НЯМА ДА ИМА .

    ХАХАХА

    СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЩЕ НАСТАНЕ
    ГОЛЯМ ЦИРК .

    11:55 04.09.2026

  • 35 Естествено,

    3 0 Отговор
    Германия не може да си позволи да предупреди Русия за нейните разположени далекобойни системи.

    11:55 04.09.2026

  • 36 Давайте ТАУРУСИТЕ

    1 3 Отговор
    Щом заплашват
    Руските Терористи че ще
    Удрят ,
    Дайте ТАУРУСИТЕ на
    Украйна
    Да видим Ефектът от заплахите
    На БУНКЕРНАТА ГНИДА.

    11:58 04.09.2026

  • 37 малийййй, страх...

    1 4 Отговор
    Тия още колко години ще са им нужни за да проумеят, че със закани и заплахи никого не могат да уплашат, а принуждават всички към обединение, за да може заедно да сломят имперските им амбиции? След толкова агресия и заплахи с апокалипсис какво постигнаха, накараха всички да разработят и произвеждат много по съвременни оръжия и в количества, които да се противопостаявят на техните. Колко по спокоен беше света преди 2014 и колко по малко нови оръжия се произвеждаха или разработваха. Никой няма да остави никого да доминира военно над всички. Може да се стигне отново до безпринципни коалиции, както САЩ и СССР през ВСВ, но този който си е наумил да се разпорежда и владее света ще бъде смазан.

    11:58 04.09.2026

  • 38 Великобритания не е спирала да воюва

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бай онзи":

    с Хитлер от 1939. Французите се предават, Съюзът съюзничи, а бойни действия преди откриването на т.н. Втори фронт има в Африка, Италия и Далечния изток. Разбира се, СССР изнася най-голямата тежест на войната.

    Коментиран от #42, #43

    12:00 04.09.2026

  • 39 спасиба путин

    1 3 Отговор
    Разшири НАТО и всички нормални вече мразят Агресора русия!

    12:00 04.09.2026

  • 40 Пришелец

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Летописец":

    Нищо не си казал.Да не би в Съединените Щати да има само една фирма,която произвежда самолети?
    Така е и в Съединена Европа.

    12:03 04.09.2026

  • 41 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Германия предупреждава":

    Простак 120%

    12:04 04.09.2026

  • 42 ха, ха, ха...

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Великобритания не е спирала да воюва":

    "Разбира се, СССР изнася най-голямата тежест на войната."

    Естествено който се вре най много между шамарите да го отнесе най тежко.

    12:13 04.09.2026

  • 43 Въпрос

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Великобритания не е спирала да воюва":

    А случайно, някой знае ли, кога започва американската помощ Ленд Лийз

    12:15 04.09.2026

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