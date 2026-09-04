Русия предупреди Германия, че местата за далекобойни оръжия ще бъдат легитимни цели

Потенциалните места за разполагане на далекобойни системи в Германия ще се превърнат в легитимни военни цели за Русия, заявиха от руското посолство в Берлин, цитирани от „Известия“. От дипломатическата мисия посочиха още, че Европа ускорява процеса на милитаризация, предава News.bg.
„Критиците на неограничената милитаризация на Германия правилно посочват, че местата за разполагане на такива оръжия неизбежно ще се превърнат в легитимни военни цели за Русия“, заявиха от посолството.
Германия работи по далекобойни системи
Според източници на изданието Германия, Великобритания и Франция са започнали работа по разработването на арсенал от далекобойни системи.
По данни на източниците Бундесверът е заявил необходимостта от възможност за поразяване на цели дълбоко в тила на разстояние до 2000 километра, което според тях трябва да възпре Русия.
От руското посолство уточниха, че германските власти обясняват тези амбиции с липсата на ядрени оръжия.
По-рано беше съобщено, че германските власти подготвят мащабна програма за разработване на далекобойни ракети на стойност близо 12 милиарда евро.
Лондон и Берлин разработват нова крилата ракета
Великобритания и Германия ще проектират свръхмодерна крилата ракета с обхват над 2000 километра, която трябва да бъде разработена до 2034 г.
Руският посланик в Германия Сергей Нечаев заяви, че в страната се провежда ускорена милитаризация в подготовка за военна конфронтация с Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 работливи и подредени хора
Коментиран от #11, #29
10:59 04.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Българин
11:01 04.09.2026
4 Айляк
11:02 04.09.2026
5 Глей ся
До коментар #2 от "И с какво":Руснака може и да не прави качествени автомобили но ракети и оръжие може!
Коментиран от #9, #14
11:02 04.09.2026
6 арбалета 🎯
Коментиран от #24
11:03 04.09.2026
7 А руските места...
11:06 04.09.2026
8 ИМЕННО ЗАТОВА
11:07 04.09.2026
9 Сериозно???
До коментар #5 от "Глей ся":Ти сам вярваш ли си?
11:08 04.09.2026
10 Православен ходжа
11:08 04.09.2026
11 Пффф...
До коментар #1 от "работливи и подредени хора":Северните нигерийци никога не са били работливи и подредени...Отличителната им черта е малодушието,както и манията за величие...
Коментиран от #22
11:08 04.09.2026
12 слкоас
11:09 04.09.2026
13 Троян
11:09 04.09.2026
14 Разликата мужду...
До коментар #5 от "Глей ся":Руска ракета и натовска ракета е като разликата между запорожка и мерцедес.
Коментиран от #15, #17, #23
11:10 04.09.2026
15 кух ,
До коментар #14 от "Разликата мужду...":Чети повечко за руските оръжия и тогава драскай небивалици по сайтовете ! Ще ти се смеят у селото на тъпизмите даже и малките деца !
Коментиран от #25
11:13 04.09.2026
16 Люк
11:16 04.09.2026
17 ха-ха
До коментар #14 от "Разликата мужду...":А защо толкова се страхуват от Путин всички евро.еци ?! Защото неговите оръжия са по-слаби ли ?! Щраус , мамин ...
11:18 04.09.2026
18 Елементарно
11:19 04.09.2026
19 Хахахаха
Ха-ха-ха
11:19 04.09.2026
20 България
Копейките, коце -Мин Ета и Пияната думат тва от години?!?
11:21 04.09.2026
21 Госъ
11:21 04.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Разликата е
До коментар #14 от "Разликата мужду...":13 НЕ УСПЕШНИ опита със ракетите САТАНА!
11:24 04.09.2026
24 Хха ха
До коментар #6 от "арбалета 🎯":Не бой се, ако не бяха американците през ВСВ да открият Западния фронт и с помоща им Ленд-лийз, сега рашките щяха да шпрехат на Зи Дойч.
Коментиран от #28
11:25 04.09.2026
25 Минск
До коментар #15 от "кух ,":Ония спътници, дето щяха да са конкуренти на Старлинк, руската ракета къде ги прати?
11:26 04.09.2026
26 Летописец
.
Да припомним : " Френско-германският проект за изтребител от шесто поколение, известен като FCAS (Future Combat Air System), беше официално прекратен през юни 2026 г.. Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц взеха решението да затворят многомилиардната програма (в която участваше и Испания) след години на задънена улица и индустриални спорове. "
Коментиран от #40
11:28 04.09.2026
27 Крали Марко
11:28 04.09.2026
28 Бай онзи
До коментар #24 от "Хха ха":Западния фронт е открит 11 месеца преди края.И то защото англетата и хамериканците се уплашиха,че Сталин ще вземе цяла Европа.
Коментиран от #31, #38
11:34 04.09.2026
29 зле
До коментар #1 от "работливи и подредени хора":разходи се на 100 км извън голям руски и германски град после сравнявай пак
11:36 04.09.2026
30 Германия предупреждава
Коментиран от #41
11:37 04.09.2026
31 Бай тоз
До коментар #28 от "Бай онзи":Великобритания воюва срещу Хитлер от времето, когато Сталин е съюзник с Хитлер и му осигурява ресурси да воюва срещу Великобритания и да бомбардира Лондон.
11:39 04.09.2026
32 Пришелец
Нима досега на са имали такива цели или Американското присъствие е приключило?
11:49 04.09.2026
33 гост
11:51 04.09.2026
34 ЕВРЕИТЕ
В СИНХРОН ПОВТАРЯТ:
МОБИЛИЗАЦИЯ НЯМА ДА ИМА .
ХАХАХА
СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЩЕ НАСТАНЕ
ГОЛЯМ ЦИРК .
11:55 04.09.2026
35 Естествено,
11:55 04.09.2026
36 Давайте ТАУРУСИТЕ
Руските Терористи че ще
Удрят ,
Дайте ТАУРУСИТЕ на
Украйна
Да видим Ефектът от заплахите
На БУНКЕРНАТА ГНИДА.
11:58 04.09.2026
37 малийййй, страх...
11:58 04.09.2026
38 Великобритания не е спирала да воюва
До коментар #28 от "Бай онзи":с Хитлер от 1939. Французите се предават, Съюзът съюзничи, а бойни действия преди откриването на т.н. Втори фронт има в Африка, Италия и Далечния изток. Разбира се, СССР изнася най-голямата тежест на войната.
Коментиран от #42, #43
12:00 04.09.2026
39 спасиба путин
12:00 04.09.2026
40 Пришелец
До коментар #26 от "Летописец":Нищо не си казал.Да не би в Съединените Щати да има само една фирма,която произвежда самолети?
Така е и в Съединена Европа.
12:03 04.09.2026
41 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Германия предупреждава":Простак 120%
12:04 04.09.2026
42 ха, ха, ха...
До коментар #38 от "Великобритания не е спирала да воюва":"Разбира се, СССР изнася най-голямата тежест на войната."
Естествено който се вре най много между шамарите да го отнесе най тежко.
12:13 04.09.2026
43 Въпрос
До коментар #38 от "Великобритания не е спирала да воюва":А случайно, някой знае ли, кога започва американската помощ Ленд Лийз
12:15 04.09.2026