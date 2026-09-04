Русия предупреди Германия, че местата за далекобойни оръжия ще бъдат легитимни цели

Потенциалните места за разполагане на далекобойни системи в Германия ще се превърнат в легитимни военни цели за Русия, заявиха от руското посолство в Берлин, цитирани от „Известия“. От дипломатическата мисия посочиха още, че Европа ускорява процеса на милитаризация, предава News.bg.

„Критиците на неограничената милитаризация на Германия правилно посочват, че местата за разполагане на такива оръжия неизбежно ще се превърнат в легитимни военни цели за Русия“, заявиха от посолството.

Германия работи по далекобойни системи

Според източници на изданието Германия, Великобритания и Франция са започнали работа по разработването на арсенал от далекобойни системи.

По данни на източниците Бундесверът е заявил необходимостта от възможност за поразяване на цели дълбоко в тила на разстояние до 2000 километра, което според тях трябва да възпре Русия.

От руското посолство уточниха, че германските власти обясняват тези амбиции с липсата на ядрени оръжия.

По-рано беше съобщено, че германските власти подготвят мащабна програма за разработване на далекобойни ракети на стойност близо 12 милиарда евро.

Лондон и Берлин разработват нова крилата ракета

Великобритания и Германия ще проектират свръхмодерна крилата ракета с обхват над 2000 километра, която трябва да бъде разработена до 2034 г.

Руският посланик в Германия Сергей Нечаев заяви, че в страната се провежда ускорена милитаризация в подготовка за военна конфронтация с Москва.