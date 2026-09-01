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Арестуваната в Струмяни Гергана Петрова е била основната заподозряна за убийството на мъжа си през 2013 г.

Арестуваната в Струмяни Гергана Петрова е била основната заподозряна за убийството на мъжа си през 2013 г.

1 Септември, 2026 17:14 1 963 56

  • струмяни-
  • гергана петрова-
  • убийство-
  • владислав дочев

Дочев е открит мъртъв в семейното им жилище в София на 2 юни 2013 г.

Арестуваната в Струмяни Гергана Петрова е била основната заподозряна за убийството на мъжа си през 2013 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гергана Петрова, чието задържане с белезници при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни предизвика политически скандал, е същата жена, която е била основната заподозряна при разследването на жестокото убийство на мъжа си – строителния предприемач Владислав Дочев, пише "Гласове".

Дочев е открит мъртъв в семейното им жилище в София на 2 юни 2013 г. Той е прострелян в сърцето, а след смъртта му са нанесени 14 удара с руски военен нож, останал забит в лицето му. Въпреки привидно претърсения апартамент от дома не липсва нищо и по входната врата няма следи от взлом.

На 2 юни 2013 година е получен сигнал от Г.П., която прибирайки се на домашния си адрес в София, намира мъжа, с когото живее на семейни начала и от когото има дете паднал до леглото с кръв по главата.

Пристигналите на място медици от Спешна помощ са констатирали смъртта. На място е направен оглед от служители на СДВР, които констатират множество прободни и една огнестрелна рани.

Г.П. е разпитана по случая, както и редица близки и роднини. Проведени са редица действия по разследването. Образувано е досъдебно производство по чл. 116 от НК. В резултат на действията са задържани мъж и жена – Г.П. и А. Б.. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на А.Б. е повдигнато обвинение за извършеното престъпление.

По данни от разследването двамата са били в интимни отношения. Петрова и убитият от дълго време са спели в отделни спални.

Въпреки това пред разследващите Петрова твърдяла, че двамата са много щастливи - след много разпити обаче те достигат до информация на връзката на Петрова и Беловски. Тезата на Петрова за добрите ѝ отношения с починалия не е потвърдена и при разпитите на близки приятели на убития бизнесмен. Петрова отказва да се подложи на полиграф. Според профила, изработен от специалисти, тя е агресивна личност. Въпреки многожеството косвени доказателства, съучастието на Петрова не успява да се докаже, въпреки че има данни, че именно тя е поръчител. Обвинен е само любовника ѝ. след смъртта на мъжа, с който живее на семейни начала обаче именно тя наследява всичките му фирми.

През юли 2014 г. полицията задържа Гергана Петрова за 24 часа. Тя отказва да се подложи на детектор на лъжата. Обвинение за убийството е повдигнато на Антонио Беловски, с когото според разследването Петрова е поддържала интимна връзка. През март 2015 г. прокуратурата прекратява делото срещу него поради липса на категорични доказателства и връща материалите на СДВР за издирване на друг извършител. Петрова не е била обвинена или осъдена, а убийството остава неразкрито.

На 28 август 2026 г. името ѝ отново влезе в новините, след като полицаи я отведоха с белезници по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнение община Струмяни. МВР обяви, че тя не е представила документ за самоличност, а самата Петрова твърди, че е искала единствено да зададе въпрос на премиера и определя задържането като незаконно.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 22 Отговор
    Мафията го е убила.И моето семейство заплашват постоянно.

    Коментиран от #8, #11

    17:17 01.09.2026

  • 2 Ай майкуууу

    10 11 Отговор
    Гласове.😂😂😂😂😂

    17:18 01.09.2026

  • 3 Милчо Лаков

    36 7 Отговор
    На другото място я има на снимка с шареното знаме и посестрима,вероятно.Много игриви дамите от Струмяни....

    Коментиран от #31

    17:18 01.09.2026

  • 4 МВР

    9 33 Отговор
    14 удара с руски военен нож върху Радев.

    17:18 01.09.2026

  • 5 Опааааа

    27 7 Отговор
    Да се арестува

    17:19 01.09.2026

  • 6 хъхъ

    40 10 Отговор
    Психо-дясна от сектата Петрохан.

    17:19 01.09.2026

  • 7 явор бабачков и г.zaве

    11 28 Отговор
    миришем заедно с рундью

    17:20 01.09.2026

  • 8 честен ционист

    6 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Руската мафия с руския нож?

    17:21 01.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 тебе те

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    заплшват извънземните … почни да се лекуваш че положението ти става все по-зле

    17:23 01.09.2026

  • 12 Парпърляк

    42 9 Отговор
    Кой плати на тази убиица да направи този цирк?

    17:24 01.09.2026

  • 13 Даа⁷

    41 9 Отговор
    Ето такива са " героите" на НПО, ПП- ДБ, Сорос, "борци" против новото управление!!!

    17:24 01.09.2026

  • 14 По-удобната версия е съпругата вместо

    14 21 Отговор
    руските му партньори, а?

    Коментиран от #21

    17:25 01.09.2026

  • 15 жалко за човека

    36 10 Отговор
    тази нагла мастия много ме издразни когато и видвх клипа как се перчи на полицаите такива като нея си залужават боя !!! и без доказателства и съд само като и видиш наглото мазно и арогантно поведение и ти става ясно че тя е убила мъжа си!!!

    17:25 01.09.2026

  • 16 Дур

    20 4 Отговор
    Неразкрито брутално убийство, за какво говорим въобще?

    17:26 01.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Черупка

    5 10 Отговор
    Има мъжлета, не мога да ги нарека мъже, които брутално тормозят, стресират и вредят на своите жени и деца. В миналото някъде бях чел, че такива са ги тровили. Какво да се направи, когато няма кой да ти помогне срещу терора?

    17:28 01.09.2026

  • 19 само да отбележа

    11 27 Отговор
    че сайта на дачков - гласове веднага се впусна да търси "греховете" на арестуваната за да излъска образа на Радев. После ходи ми разправяй, че кремълската пропаганда не защитава своя "актив" - Радев и неговата ПБ, чрез проксита като Дачков, карбока-жабока и други знайни и незнайни кремълски п-л-@-х-о-в-е

    Коментиран от #23, #25

    17:28 01.09.2026

  • 20 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    25 8 Отговор
    Сега стана ясно, защо либералната секта толкова я харесва и защитава!

    17:28 01.09.2026

  • 21 която имала любовник в това време с

    16 5 Отговор

    До коментар #14 от "По-удобната версия е съпругата вместо":

    с който подържала връзка доказано от полиция прокуратура засечени разгорои а същия този избягал в Рио защо ли но както казват жълтопаветна плява няма равна

    17:30 01.09.2026

  • 22 Антон

    18 3 Отговор
    Много писано а най-същественото е пропуснато. 1. Следи по ножа, 2. Натривки от ръцете на заподозрените. Явна има някакви пропуски при огледите или други факти, които ни се спестяват. Това че някои има интимна връзка с някого, а живее на семейни начала с друг мъж, не го прави убиец. И все пак при хора , които не са криминалмо проявени, замесени в гангстерски истории и прочие, но намерени убити, първата мисъл на разследващите е човек от най-близкото обкръжение , касаещо пари или любова връзка И тази като е живеела на семейни начала с убития, как наследява фирмите му. Абе разказ по картинки от огледа на престъплението.

    Коментиран от #41

    17:32 01.09.2026

  • 23 защо да търси грехове тя милата най

    16 3 Отговор

    До коментар #19 от "само да отбележа":

    добре знае какво е направила с своя любовник - и друго паветна плява данните в полиция и прокуратура гояорят друго че въпросната е имала мотив за твоа имала любовник .родните на убития също е подозират

    17:32 01.09.2026

  • 24 Аман

    8 14 Отговор
    от ченгеджийски номера. Ако не беше развалила ПР акцията на Чорапа, щеше да си е възхвалявана доброволка, а сега почти убийца/ с презумпция за виновност до доказване на противното/ я изкараха.

    17:33 01.09.2026

  • 25 бумеранг

    6 13 Отговор

    До коментар #19 от "само да отбележа":

    Ако извадим наяве @йната на дачков,семействата му алкохолизмът му и жените(бабите) около него..а и дежурните ..растчета започнаха да плюят жената,значи Гергана е права.Колко е лесно

    17:33 01.09.2026

  • 26 Ту Туууу

    17 3 Отговор
    Каква метаморфоза само,от заподозряна в убийство до невинна журналистка без акредитация

    17:33 01.09.2026

  • 27 Тази

    14 3 Отговор
    общност има такива наклонности. Психически нестабилни са.

    17:34 01.09.2026

  • 28 Абе личи

    15 5 Отговор
    и че е шарлатанка. Ами да се поднови това дело!

    17:36 01.09.2026

  • 29 Пълно

    10 2 Отговор
    е с психари.

    17:36 01.09.2026

  • 30 Някой

    8 4 Отговор
    В политически скандал го превърнаха онези с отпадналата необходимост и подопечните им медии.

    17:37 01.09.2026

  • 31 пак си се гледала

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Милчо Лаков":

    в огледалото палафа 🐒

    17:37 01.09.2026

  • 32 дедо

    10 3 Отговор
    Ако делото се гледа пред 12 съдебни заседатели, присъдата не й мърда.

    17:39 01.09.2026

  • 33 хех

    8 10 Отговор
    Айде задействаха се радевците! Какво можеш да очакваш хора с началник съучастник във военни престъпления и масови убийства на деца. Разбира се че ще търсят кирливи ризи на всеки, който им е създал някакво неудобство. "Поздравления" и за редакцията, че разпространява това!

    17:40 01.09.2026

  • 34 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 2 Отговор
    Ама ножа руски ле е ,или е окраински?🦧💋🦧

    17:41 01.09.2026

  • 35 Голяма драма.

    12 3 Отговор
    Гергана отказала да се яви на детектора на лъжата за убийството на мъжа и. Обвиняват Антонио Беловски за убийството. По онова време Беловски е любовник на Гергана. След това Беловски изчезва с полет за Истанбул, по-късно заминава от там за Загреб. Арестуват го една година по-късно в София. След това е освободен. Цялата драма около задържането на Гергана явно е свързана с проверката на НСО, с която са установили тези факти и са допуснали, че застрашава Радев.

    Коментиран от #40

    17:42 01.09.2026

  • 36 Е да де....

    8 3 Отговор
    То си и личи, че е масов убиец.

    17:45 01.09.2026

  • 37 Овратен

    7 6 Отговор
    Факти.Дачков.Ру

    17:47 01.09.2026

  • 38 аааа

    4 6 Отговор
    Помните ли как арестуваха "калашниците", защото някакви техни познати катастрофираха? Както до тоя момент не бяха бандити, на секундата обаче станаха най-големите. Нахлуха през ноща по къщите им, малтретираха семействата и децата им, и изведнъж отникъде се появиха и свидетели на престъпленията им... Това ви чака при Радев. И в момента в който решите да възроптаете, ГЕСТАПО ще намери всичко срамно от миналото ви, ако не стига, ще си изфабрикува ново.

    17:48 01.09.2026

  • 39 Мдаа

    9 4 Отговор
    Толкова за добрата "журналистка" , "еко активистка" и "доброволка".

    17:51 01.09.2026

  • 40 хех

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Голяма драма.":

    Тъй, тъй... Обаче НСО забравили да го споменат веднага, ама се сетили дълго след като Министъра уволни началника на регионалната полиция...

    17:52 01.09.2026

  • 41 До Антон

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Антон":

    Вероятно е имало завещание и е оставил всичко на дъщеря им.

    Коментиран от #44

    17:52 01.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Боздуган

    6 5 Отговор
    Къде сте бре, боклуци защитници на боклуци. Мръсно изродено племе. Оплюхте си брадите тази да я защитавате а Радев да плюете.

    17:55 01.09.2026

  • 44 Мдаа

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "До Антон":

    Строителните фирми в момента сигурно са на въпросната госпожа. В скорошно интервю каза, че се занимава със строителство. А тя и дъщеря ѝ през 2024 имат снимка със знамето на дъгата.

    Коментиран от #50

    17:55 01.09.2026

  • 45 Дачков-новия Петьо еврото

    3 3 Отговор
    Лошо пита Гергана-Кой нареди ареста.
    А ние сега да питаме--
    Кой прокурор го каза това, че е основната заподозряна?
    Не казват, а.Щото ще вземе прокурора да ги навре там където им е мястото, за опасни лъжи и репутация.
    Тази жена е имала алиби, за да не я обвинят.

    17:56 01.09.2026

  • 46 Факт

    3 1 Отговор
    Тая накрая ще се надене...

    17:57 01.09.2026

  • 47 Капейчо

    3 2 Отговор
    Пликчето с руски отпадъчни въглехидрати и заредено. Отивам да включа вентилатора.

    17:58 01.09.2026

  • 48 !!!?

    4 2 Отговор
    А...а, това било заплахата за Радев...другият път сигурно ще носи бронежилетка !!!?

    17:58 01.09.2026

  • 49 Българин

    2 3 Отговор
    Ужас.Тази защо не е в затвора? Защо е прекратено делото?.Много въпроси неразкрити.Мощен б....клук.Кой я покровителства,тая?

    Коментиран от #51

    17:59 01.09.2026

  • 50 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Мдаа":

    Евгени Минчефф спи със знамето на дъгата.

    18:00 01.09.2026

  • 51 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Българин":

    Майка ти снощи остана много доволна

    18:01 01.09.2026

  • 52 Кажи честно ... 🤣

    3 0 Отговор
    пише "Гласове" 🤣🤣🤣
    Дачката е изпълнил задачата . 🤣

    18:01 01.09.2026

  • 53 Гласове

    3 0 Отговор
    Руzka гнус.Вони.

    18:02 01.09.2026

  • 54 Полицейщина и диктатура на Прогресивна Б

    0 1 Отговор
    Ей го живото доказателство, как в България прилагаме руския опит на военнопрестъпника Путин.
    Със Дачков, Карбовски, Дудука и кой знае колко още, могат да обвинят всеки един гражданини с измислени от тях престъпления или намерения.
    И аз се почудих отначало как така не я искараха наркоманка, не намериха трева в колата и.Как така не писаха, че е криминално проявена за неплатен паркинг...

    18:08 01.09.2026

  • 55 Провокаторката

    0 0 Отговор
    Нещата малко по малко се нареждат. Лъсна голия за дн ик на гербаджийската провокаторка срещу Радев.

    18:09 01.09.2026

  • 56 БРЕЙ ТУЙ ГЕРГАНЧЕ

    0 0 Отговор
    А УМНИТЕ И КРАСИВИТЕ ДЕНКОВ САПУНА О ГЕРИТО ТО Я ГО РАЗРОВЕТЕ ПАЛАВА БИЛА ЩЕ ГРИЗНИ МОРКУВЧЕТО.

    18:09 01.09.2026