Арестуваната в Струмяни Гергана Петрова е била основната заподозряна за убийството на мъжа си през 2013 г.

Гергана Петрова, чието задържане с белезници при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни предизвика политически скандал, е същата жена, която е била основната заподозряна при разследването на жестокото убийство на мъжа си – строителния предприемач Владислав Дочев, пише "Гласове".

Дочев е открит мъртъв в семейното им жилище в София на 2 юни 2013 г. Той е прострелян в сърцето, а след смъртта му са нанесени 14 удара с руски военен нож, останал забит в лицето му. Въпреки привидно претърсения апартамент от дома не липсва нищо и по входната врата няма следи от взлом.

На 2 юни 2013 година е получен сигнал от Г.П., която прибирайки се на домашния си адрес в София, намира мъжа, с когото живее на семейни начала и от когото има дете паднал до леглото с кръв по главата.

Пристигналите на място медици от Спешна помощ са констатирали смъртта. На място е направен оглед от служители на СДВР, които констатират множество прободни и една огнестрелна рани.

Г.П. е разпитана по случая, както и редица близки и роднини. Проведени са редица действия по разследването. Образувано е досъдебно производство по чл. 116 от НК. В резултат на действията са задържани мъж и жена – Г.П. и А. Б.. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на А.Б. е повдигнато обвинение за извършеното престъпление.

По данни от разследването двамата са били в интимни отношения. Петрова и убитият от дълго време са спели в отделни спални.

Въпреки това пред разследващите Петрова твърдяла, че двамата са много щастливи - след много разпити обаче те достигат до информация на връзката на Петрова и Беловски. Тезата на Петрова за добрите ѝ отношения с починалия не е потвърдена и при разпитите на близки приятели на убития бизнесмен. Петрова отказва да се подложи на полиграф. Според профила, изработен от специалисти, тя е агресивна личност. Въпреки многожеството косвени доказателства, съучастието на Петрова не успява да се докаже, въпреки че има данни, че именно тя е поръчител. Обвинен е само любовника ѝ. след смъртта на мъжа, с който живее на семейни начала обаче именно тя наследява всичките му фирми.

През юли 2014 г. полицията задържа Гергана Петрова за 24 часа. Тя отказва да се подложи на детектор на лъжата. Обвинение за убийството е повдигнато на Антонио Беловски, с когото според разследването Петрова е поддържала интимна връзка. През март 2015 г. прокуратурата прекратява делото срещу него поради липса на категорични доказателства и връща материалите на СДВР за издирване на друг извършител. Петрова не е била обвинена или осъдена, а убийството остава неразкрито.

На 28 август 2026 г. името ѝ отново влезе в новините, след като полицаи я отведоха с белезници по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнение община Струмяни. МВР обяви, че тя не е представила документ за самоличност, а самата Петрова твърди, че е искала единствено да зададе въпрос на премиера и определя задържането като незаконно.