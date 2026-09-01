Арестуваната в Струмяни Гергана Петрова е била основната заподозряна за убийството на мъжа си през 2013 г.

Гергана Петрова, чието задържане с белезници при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни предизвика политически скандал, е същата жена, която е била основната заподозряна при разследването на жестокото убийство на мъжа си – строителния предприемач Владислав Дочев, пише "Гласове".
Дочев е открит мъртъв в семейното им жилище в София на 2 юни 2013 г. Той е прострелян в сърцето, а след смъртта му са нанесени 14 удара с руски военен нож, останал забит в лицето му. Въпреки привидно претърсения апартамент от дома не липсва нищо и по входната врата няма следи от взлом.
На 2 юни 2013 година е получен сигнал от Г.П., която прибирайки се на домашния си адрес в София, намира мъжа, с когото живее на семейни начала и от когото има дете паднал до леглото с кръв по главата.
Пристигналите на място медици от Спешна помощ са констатирали смъртта. На място е направен оглед от служители на СДВР, които констатират множество прободни и една огнестрелна рани.
Г.П. е разпитана по случая, както и редица близки и роднини. Проведени са редица действия по разследването. Образувано е досъдебно производство по чл. 116 от НК. В резултат на действията са задържани мъж и жена – Г.П. и А. Б.. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на А.Б. е повдигнато обвинение за извършеното престъпление.
По данни от разследването двамата са били в интимни отношения. Петрова и убитият от дълго време са спели в отделни спални.
Въпреки това пред разследващите Петрова твърдяла, че двамата са много щастливи - след много разпити обаче те достигат до информация на връзката на Петрова и Беловски. Тезата на Петрова за добрите ѝ отношения с починалия не е потвърдена и при разпитите на близки приятели на убития бизнесмен. Петрова отказва да се подложи на полиграф. Според профила, изработен от специалисти, тя е агресивна личност. Въпреки многожеството косвени доказателства, съучастието на Петрова не успява да се докаже, въпреки че има данни, че именно тя е поръчител. Обвинен е само любовника ѝ. след смъртта на мъжа, с който живее на семейни начала обаче именно тя наследява всичките му фирми.
През юли 2014 г. полицията задържа Гергана Петрова за 24 часа. Тя отказва да се подложи на детектор на лъжата. Обвинение за убийството е повдигнато на Антонио Беловски, с когото според разследването Петрова е поддържала интимна връзка. През март 2015 г. прокуратурата прекратява делото срещу него поради липса на категорични доказателства и връща материалите на СДВР за издирване на друг извършител. Петрова не е била обвинена или осъдена, а убийството остава неразкрито.
На 28 август 2026 г. името ѝ отново влезе в новините, след като полицаи я отведоха с белезници по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнение община Струмяни. МВР обяви, че тя не е представила документ за самоличност, а самата Петрова твърди, че е искала единствено да зададе въпрос на премиера и определя задържането като незаконно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #11
17:17 01.09.2026
2 Ай майкуууу
17:18 01.09.2026
3 Милчо Лаков
Коментиран от #31
17:18 01.09.2026
4 МВР
17:18 01.09.2026
5 Опааааа
17:19 01.09.2026
6 хъхъ
17:19 01.09.2026
7 явор бабачков и г.zaве
17:20 01.09.2026
8 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Руската мафия с руския нож?
17:21 01.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 тебе те
До коментар #1 от "Последния Софиянец":заплшват извънземните … почни да се лекуваш че положението ти става все по-зле
17:23 01.09.2026
12 Парпърляк
17:24 01.09.2026
13 Даа⁷
17:24 01.09.2026
14 По-удобната версия е съпругата вместо
Коментиран от #21
17:25 01.09.2026
15 жалко за човека
17:25 01.09.2026
16 Дур
17:26 01.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Черупка
17:28 01.09.2026
19 само да отбележа
Коментиран от #23, #25
17:28 01.09.2026
20 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
17:28 01.09.2026
21 която имала любовник в това време с
До коментар #14 от "По-удобната версия е съпругата вместо":с който подържала връзка доказано от полиция прокуратура засечени разгорои а същия този избягал в Рио защо ли но както казват жълтопаветна плява няма равна
17:30 01.09.2026
22 Антон
Коментиран от #41
17:32 01.09.2026
23 защо да търси грехове тя милата най
До коментар #19 от "само да отбележа":добре знае какво е направила с своя любовник - и друго паветна плява данните в полиция и прокуратура гояорят друго че въпросната е имала мотив за твоа имала любовник .родните на убития също е подозират
17:32 01.09.2026
24 Аман
17:33 01.09.2026
25 бумеранг
До коментар #19 от "само да отбележа":Ако извадим наяве @йната на дачков,семействата му алкохолизмът му и жените(бабите) около него..а и дежурните ..растчета започнаха да плюят жената,значи Гергана е права.Колко е лесно
17:33 01.09.2026
26 Ту Туууу
17:33 01.09.2026
27 Тази
17:34 01.09.2026
28 Абе личи
17:36 01.09.2026
29 Пълно
17:36 01.09.2026
30 Някой
17:37 01.09.2026
31 пак си се гледала
До коментар #3 от "Милчо Лаков":в огледалото палафа 🐒
17:37 01.09.2026
32 дедо
17:39 01.09.2026
33 хех
17:40 01.09.2026
34 Mими Кучева🐕🦺
17:41 01.09.2026
35 Голяма драма.
Коментиран от #40
17:42 01.09.2026
36 Е да де....
17:45 01.09.2026
37 Овратен
17:47 01.09.2026
38 аааа
17:48 01.09.2026
39 Мдаа
17:51 01.09.2026
40 хех
До коментар #35 от "Голяма драма.":Тъй, тъй... Обаче НСО забравили да го споменат веднага, ама се сетили дълго след като Министъра уволни началника на регионалната полиция...
17:52 01.09.2026
41 До Антон
До коментар #22 от "Антон":Вероятно е имало завещание и е оставил всичко на дъщеря им.
Коментиран от #44
17:52 01.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Боздуган
17:55 01.09.2026
44 Мдаа
До коментар #41 от "До Антон":Строителните фирми в момента сигурно са на въпросната госпожа. В скорошно интервю каза, че се занимава със строителство. А тя и дъщеря ѝ през 2024 имат снимка със знамето на дъгата.
Коментиран от #50
17:55 01.09.2026
45 Дачков-новия Петьо еврото
А ние сега да питаме--
Кой прокурор го каза това, че е основната заподозряна?
Не казват, а.Щото ще вземе прокурора да ги навре там където им е мястото, за опасни лъжи и репутация.
Тази жена е имала алиби, за да не я обвинят.
17:56 01.09.2026
46 Факт
17:57 01.09.2026
47 Капейчо
17:58 01.09.2026
48 !!!?
17:58 01.09.2026
49 Българин
Коментиран от #51
17:59 01.09.2026
50 Ами
До коментар #44 от "Мдаа":Евгени Минчефф спи със знамето на дъгата.
18:00 01.09.2026
51 Българин
До коментар #49 от "Българин":Майка ти снощи остана много доволна
18:01 01.09.2026
52 Кажи честно ... 🤣
Дачката е изпълнил задачата . 🤣
18:01 01.09.2026
53 Гласове
18:02 01.09.2026
54 Полицейщина и диктатура на Прогресивна Б
Със Дачков, Карбовски, Дудука и кой знае колко още, могат да обвинят всеки един гражданини с измислени от тях престъпления или намерения.
И аз се почудих отначало как така не я искараха наркоманка, не намериха трева в колата и.Как така не писаха, че е криминално проявена за неплатен паркинг...
18:08 01.09.2026
55 Провокаторката
18:09 01.09.2026
56 БРЕЙ ТУЙ ГЕРГАНЧЕ
18:09 01.09.2026