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18-годишен от Цар Калоян е в болница след побой в Разград

18-годишен от Цар Калоян е в болница след побой в Разград

20 Септември, 2026 09:46, обновена 20 Септември, 2026 09:47 588 0

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По информация на полицията по случая се води проверка, а пострадалият е настанен за лечение.

18-годишен от Цар Калоян е в болница след побой в Разград - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

18-годишен младеж от Цар Калоян е настанен в болница след побой в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

По данни на полицията инцидентът е станал в Разград, а по случая се води проверка. От МВР не съобщават повече подробности за обстоятелствата около нападението, нито за това колко души са участвали.

Пострадалият е получил медицинска помощ и е настанен за лечение, посочват от полицията. Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения или задържани по случая.

Разследването продължава, като допълнителни данни се очакват от институциите, които работят по инцидента.

Източници: БТА, Областна дирекция на МВР - Разград


Разград / България
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