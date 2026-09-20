Шофьор е хванат с 3,63 промила алкохол в Кубрат

37-годишен мъж е бил засечен да управлява двуколесен мотоблок с 3,63 промила алкохол в издишания въздух при проверка в кубратското село Сеслав, съобщи Областната дирекция на МВР в Разград.

Проверката е извършена около 19:00 часа на 18 септември. Мъжът е изпробван с дрегер, който е отчел високата концентрация на алкохол, посочват от полицията.

Според съобщението той е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано бързо производство за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Какво следва

Материалите по бързото производство ще бъдат докладвани на прокуратурата, а в този етап случаят се води по данните, съобщени от полицията. Не е оповестена допълнителна информация за самоличността на задържания.

Източници: Дарикнюз, Министерство на вътрешните работи