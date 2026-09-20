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Шофьор е хванат с 3,63 промила алкохол в Кубрат
  Тема: Войната на пътя

Шофьор е хванат с 3,63 промила алкохол в Кубрат

20 Септември, 2026 10:16, обновена 20 Септември, 2026 10:19 417 3

  • разград-
  • кубрат-
  • алкохол-
  • дрегер-
  • мвр

Мъжът отказал кръвна проба, а срещу него е образувано бързо производство.

Шофьор е хванат с 3,63 промила алкохол в Кубрат - 1
Село Сеслав, Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

37-годишен мъж е бил засечен да управлява двуколесен мотоблок с 3,63 промила алкохол в издишания въздух при проверка в кубратското село Сеслав, съобщи Областната дирекция на МВР в Разград.

Проверката е извършена около 19:00 часа на 18 септември. Мъжът е изпробван с дрегер, който е отчел високата концентрация на алкохол, посочват от полицията.

Според съобщението той е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано бързо производство за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Какво следва

Материалите по бързото производство ще бъдат докладвани на прокуратурата, а в този етап случаят се води по данните, съобщени от полицията. Не е оповестена допълнителна информация за самоличността на задържания.

Източници: Дарикнюз, Министерство на вътрешните работи


Разград / България
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