Министър Найденов: Случаят „Петрохан“ е сред най-тежките престъпления на десетилетието

Случаят „Петрохан“ е едно от големите престъпления на десетилетието, а отговорите за това кой е стоял зад организацията и как е била финансирана тепърва предстоят. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов в интервю за NOVA, след изнесените от прокуратурата и МВР данни по разследването.

По думите му това е много тежко престъпление, в което според изнесеното до момента са намесени състави, свързани с педофилия и убийство. Найденов подчерта, че истинският въпрос вече е не кой е извършителят, а кой стои зад организацията, кой я е финансирал и дали не са налице и други престъпления, свързани с финансовата система.

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Министърът защити решението прокуратурата и МВР да изнесат публично информация за случая, макар и по необичаен начин. Той посочи, че дълго време институциите са били критикувани за липса на публичност по досъдебните производства и добави, че в случая трябва да се гледа съдържанието на разкритото, а не формата, в която е съобщено.

Найденов коментира и разпространените в публичното пространство експертизи, като заяви, че в тях има лични данни на деца и на хора, участвали в престъплението. По думите му въпросът за изтичането и публикуването на тези материали без заличаване на личните данни е за институциите, които имат контролни правомощия по случая.

Той каза още, че по всяка вероятност производството ще приключи с прекратяване на досъдебното производство, тъй като соченият извършител не е сред живите и срещу него няма как да бъде внесено дело в съда. В същото време министърът посочи, че разследването за начина на финансиране продължава и че органите трябва да отговорят дали зад случая не стоят и други престъпления.

Източници: NOVA, Министерство на правосъдието, МВР, Прокуратурата