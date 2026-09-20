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Министър Найденов: Случаят „Петрохан“ е сред най-тежките престъпления на десетилетието
  Тема: Украйна

Министър Найденов: Случаят „Петрохан“ е сред най-тежките престъпления на десетилетието

20 Септември, 2026 09:24, обновена 20 Септември, 2026 09:26 877 40

  • петрохан-
  • николай найденов-
  • мвр-
  • прокуратура-
  • правосъдие

Правосъдният шеф поиска фокусът да остане върху разследването, а не върху начина, по който са изнесени данните.

Министър Найденов: Случаят „Петрохан“ е сред най-тежките престъпления на десетилетието - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Случаят „Петрохан“ е едно от големите престъпления на десетилетието, а отговорите за това кой е стоял зад организацията и как е била финансирана тепърва предстоят. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов в интервю за NOVA, след изнесените от прокуратурата и МВР данни по разследването.

По думите му това е много тежко престъпление, в което според изнесеното до момента са намесени състави, свързани с педофилия и убийство. Найденов подчерта, че истинският въпрос вече е не кой е извършителят, а кой стои зад организацията, кой я е финансирал и дали не са налице и други престъпления, свързани с финансовата система.

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Министърът защити решението прокуратурата и МВР да изнесат публично информация за случая, макар и по необичаен начин. Той посочи, че дълго време институциите са били критикувани за липса на публичност по досъдебните производства и добави, че в случая трябва да се гледа съдържанието на разкритото, а не формата, в която е съобщено.

Найденов коментира и разпространените в публичното пространство експертизи, като заяви, че в тях има лични данни на деца и на хора, участвали в престъплението. По думите му въпросът за изтичането и публикуването на тези материали без заличаване на личните данни е за институциите, които имат контролни правомощия по случая.

Той каза още, че по всяка вероятност производството ще приключи с прекратяване на досъдебното производство, тъй като соченият извършител не е сред живите и срещу него няма как да бъде внесено дело в съда. В същото време министърът посочи, че разследването за начина на финансиране продължава и че органите трябва да отговорят дали зад случая не стоят и други престъпления.

Източници: NOVA, Министерство на правосъдието, МВР, Прокуратурата


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    15 11 Отговор
    Сега отново родителите на убитите в Петрохан и техни поддръжници от ПП/ДБ ще нададат вой за да се помъчат да се оправдаят пред гузната си съвест и прякото или косвено участие в сектата и престъплението.

    09:31 20.09.2026

  • 2 Факт

    13 4 Отговор
    И сред най-манипулираните.

    09:32 20.09.2026

  • 3 Жестока

    17 9 Отговор
    екзекуция от професионални убийци .

    09:34 20.09.2026

  • 4 Трол

    19 0 Отговор
    Ам вие бре кой ще стои зад тях ,вие политиците олигарсите, деградирала държава България

    09:34 20.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Тва си е направо геноцид ,имаше една приказка пръ@@@ та се нас@@@ ,и това го казва министър

    09:34 20.09.2026

  • 6 Пич

    17 6 Отговор
    Видно е, че никой не иска да работи по този случай!!! Но пък активно се работи по това, обществото да се облъчва с глупости!!!
    Това означава, че много добре знаят каква е истината, но усилено я укриват!!!

    Коментиран от #29

    09:36 20.09.2026

  • 7 Αлфа Bълкът

    9 3 Отговор
    Тъй де ДС да си застреля хората, въпросът е как, дали са щурмувани или всъщност са били представени като трафиканти и са били вътре хижата, които групата е приела и укривала. Когато групата се разделя, и се задейства операцията.
    Спиране на тока, това си е стандартна процедура при акция, като ще се палиш и застрелваш защо ти пука, че няма ток и ще го оправяш?
    И Деян, тоя пък ходил с тях в Мексико, дори е по-стар член май, ама не се е отдал на будистките практики и не е останал на купона.

    09:38 20.09.2026

  • 8 Странно !

    8 5 Отговор
    Бих се съгласил за последното десетилетие , но началото е десетки години назад и започва със шматкането на лудата щерка на бай Тошо с тЮрбАна на главата ,по Тибет,Индия,Странджа и забележете Мексико. Странно! Дестинациите удивително съвпадат с дестинациите на Ламата. Тогава ДС я охраняваше и осигуряваше вертолет,сега пак ДеСарски изтърсаци осигуряват парите, кемпери те,джиповете,пушкалата и дроновете.

    Коментиран от #23

    09:43 20.09.2026

  • 9 Електорат

    12 3 Отговор
    Започната е кална и отвратителна пред изборна кампания. Едните с гавра със 6 разстреляни , друга с освобождаване на убийците на деца нарко трафиканти!
    Това са ни бъдещите президенти!

    Коментиран от #13

    09:44 20.09.2026

  • 10 Пипи

    14 3 Отговор
    Случая е обикновена почистваща операция на службите за замитане на следи. Интересно кой ли им е наредил? Кой има тази власт да нарежда на ДАНС?

    09:46 20.09.2026

  • 11 Самия Найденов е открит гей.

    4 4 Отговор
    Който е работил с него знае, че това не е тайна и именно заради гейската си природа е толкова чувствителен по темата. Извън гей въпрос е добър експерт, несъмнено. Не отличен но достатъчно подготвен.

    09:46 20.09.2026

  • 12 мхмх

    6 1 Отговор
    толкова е капацитета на мвр и прокуратура.
    и на политиците.
    най вероятно си научихме урока колко може да се вярва в институциите

    09:47 20.09.2026

  • 13 Съгласен

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Електорат":

    За съжаление се включва и Правителството!

    09:49 20.09.2026

  • 14 браво

    7 0 Отговор
    МинистЕра вече знае и как ще приключи разследването. Аферим Ашкулсун.

    09:51 20.09.2026

  • 15 Моряка

    6 1 Отговор
    В публичното пространство витае един въпрос,но никой няма смелост да го напише.
    Дали тези дарения към "агенцията " на Кулишев и гостуването на високопоставени дарители не са срещу предоставяне на момчета и порастнали такива, за развлечение на самите дарители с нетрадиционни и престъпни наклонности?Разследващите органи вероятно са проучили и такава хипотеза.Някак си звучи неубедително,че Кулишев е купил тази огромна хижа,само да живеят в нея само 6 човека.

    Коментиран от #18

    09:52 20.09.2026

  • 16 Мен ме интересува тунела Петрохан

    8 0 Отговор
    Добитъка друго

    09:55 20.09.2026

  • 17 германия за българия ГЕРБ

    3 4 Отговор
    Пречили са на инфраструктурен проект, в районът има много важен път на мечките на Балканите, Сърбия и България. Пак в сайта на Безуханова пише УТФ ли беше, пише на 3-февруари, че ЕС намаля зелените практики, опазването, и те затова са ядосани, получили са тази информация преди да е публикувана, но не са се самоубили за това. КАКЪВ МОТИВЪТ ДА СЕ САМОУБИВАТ И ЗА УБИЙСТВАТА НА ДЕЦАТА? Попречили са премиерът Желязков да даде милиарди на някого, около Нова година.

    Коментиран от #22

    09:56 20.09.2026

  • 18 така е

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Моряка":

    Дарения към НПО обикновено завършват с върнати 90-95% под масата обратно на дарителя. Без документ. А операцията си има име и други членове в НПК. Услужливо се премълчава и факта, че Калушев е "собственик" на 21 имота в България и Мексико. Не ги е придобил с педофилия, или заплата в ДАНС.

    09:57 20.09.2026

  • 19 Росен

    2 0 Отговор
    Не виждам нищо ненормално убиеца-самоубиец да отскочи до бащината си къща да си довърши ремонта преди да си тегли куршума. Не знам защо не ви харесва тезата.

    Коментиран от #25

    10:00 20.09.2026

  • 20 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Задава се още по голям скандал !кандидата на жълтопаветниците лама Гюров е лежал в наркокомуна заради наркозависимост.
    ДАНС са уведемили за това Йотова за да не го назначава за служебен министър-председател,но същата като кадър на сорошкото отворено общество не се е съгласила с препоръките на ДАНС и е назначила Гюров на поста.
    Скандалния компромат ще избухне в разгара на кампанията.

    10:00 20.09.2026

  • 21 Абе

    3 0 Отговор
    Не знам, ама от тиа вече ми е неудобно да ида в магазина и да кажа, че искам салам Петрохан.

    10:01 20.09.2026

  • 22 дабъл у дабъл у еф

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "германия за българия ГЕРБ":

    Факти за опазването:
    България е една от горещите точки на биоразнообразието в Европа и обхваща три биогеографски региона: алпийски, крайбрежен и континентален. Има 977 типа местообитания, от които 96 се срещат само в България. Страната е сред най-добрите по покритие на Natura 2000: около 34% от територията ѝ. Природният пейзаж е много разнообразен, състоящ се от низини, равнини, плата, речни долини, планини с различна надморска височина и морско крайбрежие.

    Коментиран от #24

    10:02 20.09.2026

  • 23 Не смее

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Странно !":

    Съвпадението боде очите , но никой не желае/не смее да го разнищи.

    Коментиран от #32

    10:04 20.09.2026

  • 24 България

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "дабъл у дабъл у еф":

    Наберете в търсачка РЕКЕТ ЕКОЛОЗИ, още търсене "Бойко Борисов концесия тунел магистрала, петрохан, пенсионни фондове"

    10:05 20.09.2026

  • 25 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Росен":

    Е, водили са и момичето. Станалото с него сигурно също не ти се вижда ненормално.

    10:06 20.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 НПО-тата около свързаните с “Петрохан”

    2 1 Отговор
    Решено! Дават 800 км магистрали на концесия, сред проектите е и тунелът под "Петрохан" НПО-тата около свързаните с “Петрохан” и ППДБ Борислав Сандов и Тома Белев са взели 56 млн. лв., за да броят лешояди, птици, риби, диви кози и мечки
    Неправителствените организации печелят средства и финансират скрито партията, а чрез нея упражняват натиск върху институциите, за да получават обществени поръчки, се казва в разследване на “Еко новини”

    10:10 20.09.2026

  • 28 Каква е била връзката им с МОСАД ?

    1 0 Отговор
    Нито думичка нали? ДА, НЕ, Може би... Нима ясно не е написано още на заглавната страница на сайта на SensoGuard ( фирма на Моссад !) : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ
    ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за какво става дума? А? Гранични власти....
    Летища, затвори, военни бази....
    Военни и правоприлагащи органи..... тунели и периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? .... Питаха ли го и почетният консул на България в Юкатан Мексико, адвокат Луис Мигел Камара Диас с какви документи за самоличност калушковците са придобивали имоти в Мексико ? А? А яхтата с какъв точно флаг е била дето са плавали и капитанското на капитана кой го е издал? Лиценз за специално карго има ли ли са тези хора? ....мълчим още като риби нали ?

    Коментиран от #30

    10:18 20.09.2026

  • 29 Сигурно...

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    В медиите вече се появиха разменени реплики по темата.

    10:19 20.09.2026

  • 30 викаш

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Каква е била връзката им с МОСАД ?":

    Викаш шефа им ги ликвидира, че станаха неудобни откак сериозно се захвана с политика.

    Коментиран от #33

    10:21 20.09.2026

  • 31 Сандов: Познавах само Ивайло

    2 0 Отговор
    Иванов-Ивей но е пропуснал "Калушев" (като министър.....
    предоставил му бил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии край хижа „Петрохан“. Но кой го доведе в министерството е въпроса? Кой беше? ....

    10:24 20.09.2026

  • 32 мда

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Не смее":

    Името на школата "Роук" също боде очите, ама никой не коментира нищо по темата.

    10:28 20.09.2026

  • 33 темата за връзката на групата на Калушев

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "викаш":

    С Мосад е тема табу обаче нали? За връзката на групата на Калушев в състава на "Европейската федерация на рейнджърите" и за връзката им с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Мосад) ! Реално тези хора са служители на Мосад и пряка връзка имат със убитите в Петрохан и Околчица. Вижте на сайта им с какво са се занимавали. Интересно е ! Там където става дума за военни бази затвори и тунели .. Интересно съвпадение е че освен "Европейската федерация на рейнджърите" и Калушевците със SensoGuard (фирма на Моссад) контакти с Михаел Гросман и Томер Леви е имал и Алексей Петров и това е било във връзка с електрониката и т.н на няколко охраняеми обекта един от който новият получастен затвор и охраняеми периметри до Дупница за който въобще не се говори. Жертвите са имали контакт и са работили за Мосад и вероятно и за други чужди служби като подизпълнители и това лесно може да се докаже ! Дори униформите им са били израелски на калушковците. Вижте и видеата и снимките от конференцията в Румъния от 2025 г .... все още ги има качени за сега ...Моля от МС мнение да дадат по темата ! Кой са всички лица и фирми в България които връзки са имали и имат с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ? Нима ясно не е написано още на заглавната страница на сайта на SensoGuard : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ
    ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ ..

    Коментиран от #38

    10:28 20.09.2026

  • 34 Иван Шишков смята

    1 1 Отговор
    Решено! Дават 800 км магистрали на концесия, сред проектите е и тунелът под "Петрохан". Иван Шишков смята, че така строителството може да бъде ускорено, без цялата финансова тежест да пада върху бюджета.
    Сред проектите са магистрала „Черно море“, направлението Русе-Маказа, магистрала „Рила“ и тунелът под "Петрохан".(Рейнджърите от Петрохан са държали доклад, който да спре проектите на олигархията, може да е силна версия)

    Коментиран от #36

    10:28 20.09.2026

  • 35 Прав е

    0 0 Отговор
    Правосъдният шеф като иска фокусът да остане върху разследването ! ...

    10:32 20.09.2026

  • 36 Иван Шишков

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Иван Шишков смята":

    И друго трябва да провери: Примерно украинката Юлия Юревич – Синдракова и цялостното проектиране и изграждане на новия затворнически комплекс в с. Самораново, включително неговите сгради, инфраструктура и специфични системи за сигурност, изпълнено от ДЗЗД „ПРИЗЪН“ ! .. "моделката" Юлия Юревич, притежава луксозен автопарк за над 5 милиона лева впрочем... тази строителка велика на затвори и "охраняеми периметри" ...

    10:38 20.09.2026

  • 37 Политикомафия

    0 1 Отговор
    Не мога да разбера защо постоянно влачат този случай пред обществото, като някаква грамофонна плоча. Или пускайте имената на покровителите на педофили, или млъквайте. Педофилите дори не трябва да бъдат обект на обсъждане. Те трябва просто да изчезват безшумно, по какъв начин обществото не е длъжно да знае.

    Коментиран от #39

    10:40 20.09.2026

  • 38 Костя

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "темата за връзката на групата на Калушев":

    Казваш МОСАД ги очисти, а нашите служби охраняваха периметъра докато изгорят напълно доказателствата в хижата. Така всички са щастливи.

    10:41 20.09.2026

  • 39 векам покрай другото

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Политикомафия":

    да пуснат и списъка с 21 имота чийто собственик е видния педофил.

    10:42 20.09.2026

  • 40 Крайната цел е била

    0 0 Отговор
    Обсебените терени в района на хижата в „Петрохан“ да се превърне в получастен затворнически комплекс от типа на този в с. Самораново до Дупница, но с малко по различен статут като в Румъния ! ....

    10:48 20.09.2026