Министър Найденов: Случаят „Петрохан“ е сред най-тежките престъпления на десетилетието

Случаят „Петрохан“ е едно от големите престъпления на десетилетието, а отговорите за това кой е стоял зад организацията и как е била финансирана тепърва предстоят. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов в интервю за NOVA, след изнесените от прокуратурата и МВР данни по разследването.
По думите му това е много тежко престъпление, в което според изнесеното до момента са намесени състави, свързани с педофилия и убийство. Найденов подчерта, че истинският въпрос вече е не кой е извършителят, а кой стои зад организацията, кой я е финансирал и дали не са налице и други престъпления, свързани с финансовата система.
Министърът защити решението прокуратурата и МВР да изнесат публично информация за случая, макар и по необичаен начин. Той посочи, че дълго време институциите са били критикувани за липса на публичност по досъдебните производства и добави, че в случая трябва да се гледа съдържанието на разкритото, а не формата, в която е съобщено.
Найденов коментира и разпространените в публичното пространство експертизи, като заяви, че в тях има лични данни на деца и на хора, участвали в престъплението. По думите му въпросът за изтичането и публикуването на тези материали без заличаване на личните данни е за институциите, които имат контролни правомощия по случая.
Той каза още, че по всяка вероятност производството ще приключи с прекратяване на досъдебното производство, тъй като соченият извършител не е сред живите и срещу него няма как да бъде внесено дело в съда. В същото време министърът посочи, че разследването за начина на финансиране продължава и че органите трябва да отговорят дали зад случая не стоят и други престъпления.
Източници: NOVA, Министерство на правосъдието, МВР, Прокуратурата
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
09:31 20.09.2026
2 Факт
09:32 20.09.2026
3 Жестока
09:34 20.09.2026
4 Трол
09:34 20.09.2026
5 Kaлпазанин
09:34 20.09.2026
6 Пич
Това означава, че много добре знаят каква е истината, но усилено я укриват!!!
Коментиран от #29
09:36 20.09.2026
7 Αлфа Bълкът
Спиране на тока, това си е стандартна процедура при акция, като ще се палиш и застрелваш защо ти пука, че няма ток и ще го оправяш?
И Деян, тоя пък ходил с тях в Мексико, дори е по-стар член май, ама не се е отдал на будистките практики и не е останал на купона.
09:38 20.09.2026
8 Странно !
Коментиран от #23
09:43 20.09.2026
9 Електорат
Това са ни бъдещите президенти!
Коментиран от #13
09:44 20.09.2026
10 Пипи
09:46 20.09.2026
11 Самия Найденов е открит гей.
09:46 20.09.2026
12 мхмх
и на политиците.
най вероятно си научихме урока колко може да се вярва в институциите
09:47 20.09.2026
13 Съгласен
До коментар #9 от "Електорат":За съжаление се включва и Правителството!
09:49 20.09.2026
14 браво
09:51 20.09.2026
15 Моряка
Дали тези дарения към "агенцията " на Кулишев и гостуването на високопоставени дарители не са срещу предоставяне на момчета и порастнали такива, за развлечение на самите дарители с нетрадиционни и престъпни наклонности?Разследващите органи вероятно са проучили и такава хипотеза.Някак си звучи неубедително,че Кулишев е купил тази огромна хижа,само да живеят в нея само 6 човека.
Коментиран от #18
09:52 20.09.2026
16 Мен ме интересува тунела Петрохан
09:55 20.09.2026
17 германия за българия ГЕРБ
Коментиран от #22
09:56 20.09.2026
18 така е
До коментар #15 от "Моряка":Дарения към НПО обикновено завършват с върнати 90-95% под масата обратно на дарителя. Без документ. А операцията си има име и други членове в НПК. Услужливо се премълчава и факта, че Калушев е "собственик" на 21 имота в България и Мексико. Не ги е придобил с педофилия, или заплата в ДАНС.
09:57 20.09.2026
19 Росен
Коментиран от #25
10:00 20.09.2026
20 стоян георгиев
ДАНС са уведемили за това Йотова за да не го назначава за служебен министър-председател,но същата като кадър на сорошкото отворено общество не се е съгласила с препоръките на ДАНС и е назначила Гюров на поста.
Скандалния компромат ще избухне в разгара на кампанията.
10:00 20.09.2026
21 Абе
10:01 20.09.2026
22 дабъл у дабъл у еф
До коментар #17 от "германия за българия ГЕРБ":Факти за опазването:
България е една от горещите точки на биоразнообразието в Европа и обхваща три биогеографски региона: алпийски, крайбрежен и континентален. Има 977 типа местообитания, от които 96 се срещат само в България. Страната е сред най-добрите по покритие на Natura 2000: около 34% от територията ѝ. Природният пейзаж е много разнообразен, състоящ се от низини, равнини, плата, речни долини, планини с различна надморска височина и морско крайбрежие.
Коментиран от #24
10:02 20.09.2026
23 Не смее
До коментар #8 от "Странно !":Съвпадението боде очите , но никой не желае/не смее да го разнищи.
Коментиран от #32
10:04 20.09.2026
24 България
До коментар #22 от "дабъл у дабъл у еф":Наберете в търсачка РЕКЕТ ЕКОЛОЗИ, още търсене "Бойко Борисов концесия тунел магистрала, петрохан, пенсионни фондове"
10:05 20.09.2026
25 007 лиценз ту кил
До коментар #19 от "Росен":Е, водили са и момичето. Станалото с него сигурно също не ти се вижда ненормално.
10:06 20.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 НПО-тата около свързаните с “Петрохан”
Неправителствените организации печелят средства и финансират скрито партията, а чрез нея упражняват натиск върху институциите, за да получават обществени поръчки, се казва в разследване на “Еко новини”
10:10 20.09.2026
28 Каква е била връзката им с МОСАД ?
ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за какво става дума? А? Гранични власти....
Летища, затвори, военни бази....
Военни и правоприлагащи органи..... тунели и периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? .... Питаха ли го и почетният консул на България в Юкатан Мексико, адвокат Луис Мигел Камара Диас с какви документи за самоличност калушковците са придобивали имоти в Мексико ? А? А яхтата с какъв точно флаг е била дето са плавали и капитанското на капитана кой го е издал? Лиценз за специално карго има ли ли са тези хора? ....мълчим още като риби нали ?
Коментиран от #30
10:18 20.09.2026
29 Сигурно...
До коментар #6 от "Пич":В медиите вече се появиха разменени реплики по темата.
10:19 20.09.2026
30 викаш
До коментар #28 от "Каква е била връзката им с МОСАД ?":Викаш шефа им ги ликвидира, че станаха неудобни откак сериозно се захвана с политика.
Коментиран от #33
10:21 20.09.2026
31 Сандов: Познавах само Ивайло
предоставил му бил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии край хижа „Петрохан“. Но кой го доведе в министерството е въпроса? Кой беше? ....
10:24 20.09.2026
32 мда
До коментар #23 от "Не смее":Името на школата "Роук" също боде очите, ама никой не коментира нищо по темата.
10:28 20.09.2026
33 темата за връзката на групата на Калушев
До коментар #30 от "викаш":С Мосад е тема табу обаче нали? За връзката на групата на Калушев в състава на "Европейската федерация на рейнджърите" и за връзката им с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Мосад) ! Реално тези хора са служители на Мосад и пряка връзка имат със убитите в Петрохан и Околчица. Вижте на сайта им с какво са се занимавали. Интересно е ! Там където става дума за военни бази затвори и тунели .. Интересно съвпадение е че освен "Европейската федерация на рейнджърите" и Калушевците със SensoGuard (фирма на Моссад) контакти с Михаел Гросман и Томер Леви е имал и Алексей Петров и това е било във връзка с електрониката и т.н на няколко охраняеми обекта един от който новият получастен затвор и охраняеми периметри до Дупница за който въобще не се говори. Жертвите са имали контакт и са работили за Мосад и вероятно и за други чужди служби като подизпълнители и това лесно може да се докаже ! Дори униформите им са били израелски на калушковците. Вижте и видеата и снимките от конференцията в Румъния от 2025 г .... все още ги има качени за сега ...Моля от МС мнение да дадат по темата ! Кой са всички лица и фирми в България които връзки са имали и имат с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ? Нима ясно не е написано още на заглавната страница на сайта на SensoGuard : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ
ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ ..
Коментиран от #38
10:28 20.09.2026
34 Иван Шишков смята
Сред проектите са магистрала „Черно море“, направлението Русе-Маказа, магистрала „Рила“ и тунелът под "Петрохан".(Рейнджърите от Петрохан са държали доклад, който да спре проектите на олигархията, може да е силна версия)
Коментиран от #36
10:28 20.09.2026
35 Прав е
10:32 20.09.2026
36 Иван Шишков
До коментар #34 от "Иван Шишков смята":И друго трябва да провери: Примерно украинката Юлия Юревич – Синдракова и цялостното проектиране и изграждане на новия затворнически комплекс в с. Самораново, включително неговите сгради, инфраструктура и специфични системи за сигурност, изпълнено от ДЗЗД „ПРИЗЪН“ ! .. "моделката" Юлия Юревич, притежава луксозен автопарк за над 5 милиона лева впрочем... тази строителка велика на затвори и "охраняеми периметри" ...
10:38 20.09.2026
37 Политикомафия
Коментиран от #39
10:40 20.09.2026
38 Костя
До коментар #33 от "темата за връзката на групата на Калушев":Казваш МОСАД ги очисти, а нашите служби охраняваха периметъра докато изгорят напълно доказателствата в хижата. Така всички са щастливи.
10:41 20.09.2026
39 векам покрай другото
До коментар #37 от "Политикомафия":да пуснат и списъка с 21 имота чийто собственик е видния педофил.
10:42 20.09.2026
40 Крайната цел е била
10:48 20.09.2026