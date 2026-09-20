Трима са ранените при катастрофата край Мраморен

Трима души са ранени при вчерашната катастрофа на път II-15 край врачанското село Мраморен, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. Инцидентът е станал снощи около 19:00 часа.

По данни на полицията са се ударили лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 27-годишен мъж от Голямо Пещене, в който са пътували още двама души, и „Мерцедес 220Д“, шофиран от 21-годишен мъж от село Баница.

Двамата пътници от фолксвагена са настанени в хирургичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев“ във Враца. Шофьорът на другия автомобил е прегледан и е освободен за домашно лечение.

Пробите на двамата водачи за алкохол и наркотични вещества са отрицателни, посочват от МВР. Според полицията причината за катастрофата е несъобразена скорост от страна на 27-годишния водач.

Пътят беше затворен за няколко часа, а движението вече е възстановено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От отчета за работата на ОД на МВР – Враца за август става ясно още, че в областта са регистрирани 67 пътнотранспортни произшествия, от които 16 тежки. При тях са загинали трима души, а 13 са ранени.

Източници: Новини.бг, Областна дирекция на МВР – Враца, Агенция „Пътна инфраструктура“