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Трима са ранените при катастрофата край Мраморен

Трима са ранените при катастрофата край Мраморен

20 Септември, 2026 10:24, обновена 20 Септември, 2026 10:26 349 0

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Пътят II-15 беше затворен за няколко часа, а пробите на двамата водачи са отрицателни.

Трима са ранените при катастрофата край Мраморен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са ранени при вчерашната катастрофа на път II-15 край врачанското село Мраморен, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. Инцидентът е станал снощи около 19:00 часа.

По данни на полицията са се ударили лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 27-годишен мъж от Голямо Пещене, в който са пътували още двама души, и „Мерцедес 220Д“, шофиран от 21-годишен мъж от село Баница.

Двамата пътници от фолксвагена са настанени в хирургичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев“ във Враца. Шофьорът на другия автомобил е прегледан и е освободен за домашно лечение.

Пробите на двамата водачи за алкохол и наркотични вещества са отрицателни, посочват от МВР. Според полицията причината за катастрофата е несъобразена скорост от страна на 27-годишния водач.

Пътят беше затворен за няколко часа, а движението вече е възстановено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От отчета за работата на ОД на МВР – Враца за август става ясно още, че в областта са регистрирани 67 пътнотранспортни произшествия, от които 16 тежки. При тях са загинали трима души, а 13 са ранени.

Източници: Новини.бг, Областна дирекция на МВР – Враца, Агенция „Пътна инфраструктура“


Враца / България
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