Китай започна разследване срещу звена на Alibaba

Китайските регулаторни власти започнаха разследвания срещу звена на няколко големи технологични и туристически платформи, сред които Meituan и Alibaba, за предполагаеми нарушения на законите за нелоялна конкуренция. Това съобщи държавната телевизия CCTV, цитирана от Reuters.

Под проверка е Beijing Sankuai Information Technology – звено на Meituan, както и Hangzhou Taomei Aviation Services, свързана с Alibaba. Разследват се още Tongcheng Network Technology и Tujia Online Information Technology. Според предварителните данни на пекинския клон на Държавната администрация за пазарен надзор има основания да се проверят практиките им в сектора на онлайн хотелските и туристическите резервации.

Компаниите заявиха, че ще съдействат на властите. Meituan потвърди на официалния си сайт, че е получила уведомление за започналото производство и че ще изпълни изискванията на регулатора. Tongcheng, Tujia и Hangzhou Taomei също съобщиха, че работата им продължава нормално и че оказват съдействие на разследването.

Разследването идва на фона на по-широка кампания на Пекин срещу монополни практики и агресивната ценова конкуренция в дигиталната икономика. Само ден по-рано Държавната администрация за пазарен надзор съобщи, че в рамките на специалната си кампания срещу нискокачествената ценова конкуренция са образувани 29 000 производства за нарушения в областта на цените, конкуренцията и качеството.

Властите поставят особено силен акцент върху платформената икономика. В годишния си отчет регулаторът посочва, че през 2025 г. са били заведени 3104 дела за нарушения, свързани с онлайн платформи, включително с техни правила, такси и агресивни промоционални кампании.

Последните проверки идват скоро след като Китай наложи глоба от 5,2 млрд. юана, или около 776 млн. долара, на Trip.com заради според регулатора монополни практики при онлайн хотелските резервации.

За Пекин контролът върху платформите има и по-широко икономическо значение. Китайските власти се опитват да стимулират вътрешното потребление на фона на по-слаб икономически растеж, като едновременно ограничават практики, които според тях изкривяват конкуренцията и натискат бизнеса към прекомерни отстъпки и ценови войни.

На този етап започналите процедури представляват разследвания, а не установени нарушения. Регулаторите не са обявили какви конкретни санкции могат да последват и кога проверките ще приключат.