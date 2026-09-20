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Дунав остава критично плитък край Видин
  Тема: Войната на пътя

Дунав остава критично плитък край Видин

20 Септември, 2026 10:21, обновена 20 Септември, 2026 10:23 411 3

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  • лодки-
  • корабоплаване

Лодки са на стотици метри от водата, а корабоплаването в българския участък на реката продължава да е затруднено.

Дунав остава критично плитък край Видин - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Река Дунав продължава да се отдръпва в българския си участък и край Видин оставя лодки на стотици метри от водата. Ниските нива вече месеци затрудняват корабоплаването, а местни хора казват, че не помнят реката да е изглеждала толкова плитка.

На място край видинското село Кошава водата се е отдръпнала толкова, че днес лодките са на около 200 метра от брега, показва репортаж на bTV Новините. Оголени участъци, които допреди време са били под вода, вече са видими, а отсрещният остров е започнал да обраства с върби.

Местният рибар Румен Стоянов разказва пред bTV, че наблюдава реката от дете и не си спомня Дунав да е бил толкова нисък. По думите му теренът, който сега е сух, доскоро е бил изцяло покрит с вода.

Леко покачване, но нивата остават отрицателни

Данни от хидрометричните станции показват леко повишение в горната част на българския участък на реката - при Ново село, Видин и Лом. Само за два дни при Видин е отчетен ръст от около 20 сантиметра, а покачване има и при Козлодуй и Оряхово.

Въпреки това стойностите по цялото българско поречие остават отрицателни, а ниското ниво продължава да пречи на корабоплаването и да засяга рибарите. Очакват се и актуалните данни от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, които трябва да покажат дали тенденцията към понижение се запазва.

По-рано БТА съобщи, че при Ново село водният стоеж е бил минус 75 сантиметра, а при Лом - минус 28 сантиметра, като и там са отчетени слаби повишения през последното денонощие. Агенцията е посочила още, че към края на август и началото на септември в голяма част от българския участък на реката са отчетени колебания, но водните нива остават ниски за сезона.

Източници: bTV Новините, БТА, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“


Видин / България
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  • 1 Толий

    2 0 Отговор
    Преди по радиото даваха всеки ден нивото на Дунав на три езика и това премахнаха сега Дунав пресъхва.

    10:26 20.09.2026

  • 2 свиреп ОХЛЮВ

    0 0 Отговор
    Да не пресъхне съвсем ? И тогаз ?

    10:38 20.09.2026

  • 3 111111

    0 0 Отговор
    Сега рибата е в по-малко вода и е по-нагъсто.

    10:45 20.09.2026

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