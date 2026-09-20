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Мирчев: КСНС трябва да се свиква редовно
  Тема: Избори

Мирчев: КСНС трябва да се свиква редовно

20 Септември, 2026 10:14, обновена 20 Септември, 2026 10:15 417 14

  • ивайло мирчев-
  • кснс-
  • иляна йотова-
  • президентство-
  • национална сигурност

Депутатът от „Да, България“ заяви, че съветът не е свикван в последните месеци, а законът предвижда заседания поне веднъж на три месеца.

Мирчев: КСНС трябва да се свиква редовно - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Консултативният съвет за национална сигурност трябва да се свиква редовно, а през последните осем месеца не е бил свикван нито веднъж, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в ефира на БНТ. По думите му това е важно на фона на рисковете за сигурността и икономическата обстановка в страната. Законът за КСНС предвижда редовните заседания да се провеждат най-малко веднъж на три месеца.

Мирчев коментира, че при толкова сериозни външни и вътрешни предизвикателства съветът не бива да бъде свикван само при кризисни ситуации. В интервюто той посочи още, че по темата за националната сигурност институциите трябва да работят по-активно и координирано.

В отговор на въпрос за евентуално заседание президентът Илияна Йотова заяви по-рано, че при нужда КСНС ще бъде свикан, за да набележи мерки към институциите. Държавният глава е този, който по закон свиква редовните и извънредните заседания на съвета.

КСНС е консултативен орган към президента, в който участват представители на основните институции, свързани с националната сигурност. Законът изрично посочва, че редовните му заседания са най-малко веднъж на три месеца, а извънредни могат да бъдат свиквани по решение на президента.

Източници: БНТ, Президент на Република България


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    11 1 Отговор
    Сфирчев, ай бегай към Крушари.

    Коментиран от #9

    10:19 20.09.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    12 2 Отговор
    Мирчев, ама ти още ли не си отишъл доброволец на Източния фронт???

    Защо се криеш от руснаците?

    10:20 20.09.2026

  • 3 Красимир Петров

    11 1 Отговор
    П,р.о,т,и,в.няк

    10:21 20.09.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    7 1 Отговор
    Ивайло Мирчев: Не сме познавали Калушев. Нито някой от ДБ е ходил на Петрохан.

    Питайте Асен Асенов, може и Безуханова.

    10:23 20.09.2026

  • 5 Батковски

    5 1 Отговор
    Лама мирчев

    Коментиран от #7

    10:27 20.09.2026

  • 6 отъваня няма от тия,връшайте лагерите

    4 1 Отговор
    Народа не ги избра но постоянно в телевизиите и дават акъл кое,как.....Докараха до сегашната катастрофа но пак дават акъл.Унищожиха държава и народ но пак дават акъл...Долу мирчевщината хляб за народа!

    10:28 20.09.2026

  • 7 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Батковски":

    Къв лама е тоа нискочел цр вул.

    10:30 20.09.2026

  • 8 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    МИСИРЧЕВ, Я ИЗПЪЛНИ КОМАНДА ,,КРЪ..ГОМ,, И МАРШ ОТ КЪДЕТО СИ ДОШЪЛ!

    10:32 20.09.2026

  • 9 Прав си!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    След сглобката, видя ли Мирча, все едно виждам простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    10:36 20.09.2026

  • 10 Пеевски -чувствам се объркан

    3 0 Отговор
    Кога ми седяха в скута и захлебвахме,кога станаха почтенни....Каква коалиция бяхме.Съвършена машина за..

    10:37 20.09.2026

  • 11 Фейк - либераст

    2 0 Отговор
    Този си бръсне челото за да изглежда не 2, а 3 пръста!

    10:38 20.09.2026

  • 12 111111

    0 0 Отговор
    Аз пък се чудя кой гласува за тия?

    10:41 20.09.2026

  • 13 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Другари,няма ли кой да свика този олгоф.... запас и да го прати да се сражава за Украйна ,там Руснаците ще го приключат на първият час и така ще се отървем от тоя из.од !

    10:46 20.09.2026

  • 14 Чума

    0 0 Отговор
    Съвета трябва да се свика и Реши:

    1. Мирчев и последователие му - Белене!
    2. Поради антагонистична несъвместимост, България да се районира икойто иска да бъде педофил - Педрохан! Който иска да бъде русофил - Шипка! Неутралните - кой където иска, но по малко да крадете!

    10:47 20.09.2026

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