Мирчев: КСНС трябва да се свиква редовно

Консултативният съвет за национална сигурност трябва да се свиква редовно, а през последните осем месеца не е бил свикван нито веднъж, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в ефира на БНТ. По думите му това е важно на фона на рисковете за сигурността и икономическата обстановка в страната. Законът за КСНС предвижда редовните заседания да се провеждат най-малко веднъж на три месеца.

Мирчев коментира, че при толкова сериозни външни и вътрешни предизвикателства съветът не бива да бъде свикван само при кризисни ситуации. В интервюто той посочи още, че по темата за националната сигурност институциите трябва да работят по-активно и координирано.

В отговор на въпрос за евентуално заседание президентът Илияна Йотова заяви по-рано, че при нужда КСНС ще бъде свикан, за да набележи мерки към институциите. Държавният глава е този, който по закон свиква редовните и извънредните заседания на съвета.

КСНС е консултативен орган към президента, в който участват представители на основните институции, свързани с националната сигурност. Законът изрично посочва, че редовните му заседания са най-малко веднъж на три месеца, а извънредни могат да бъдат свиквани по решение на президента.

Източници: БНТ, Президент на Република България