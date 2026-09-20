Мирчев: КСНС трябва да се свиква редовно

Консултативният съвет за национална сигурност трябва да се свиква редовно, а през последните осем месеца не е бил свикван нито веднъж, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в ефира на БНТ. По думите му това е важно на фона на рисковете за сигурността и икономическата обстановка в страната. Законът за КСНС предвижда редовните заседания да се провеждат най-малко веднъж на три месеца.
Мирчев коментира, че при толкова сериозни външни и вътрешни предизвикателства съветът не бива да бъде свикван само при кризисни ситуации. В интервюто той посочи още, че по темата за националната сигурност институциите трябва да работят по-активно и координирано.
В отговор на въпрос за евентуално заседание президентът Илияна Йотова заяви по-рано, че при нужда КСНС ще бъде свикан, за да набележи мерки към институциите. Държавният глава е този, който по закон свиква редовните и извънредните заседания на съвета.
КСНС е консултативен орган към президента, в който участват представители на основните институции, свързани с националната сигурност. Законът изрично посочва, че редовните му заседания са най-малко веднъж на три месеца, а извънредни могат да бъдат свиквани по решение на президента.
Източници: БНТ, Президент на Република България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #9
10:19 20.09.2026
2 az СВО Победа 81
Защо се криеш от руснаците?
10:20 20.09.2026
3 Красимир Петров
10:21 20.09.2026
4 007 лиценз ту кил
Питайте Асен Асенов, може и Безуханова.
10:23 20.09.2026
5 Батковски
Коментиран от #7
10:27 20.09.2026
6 отъваня няма от тия,връшайте лагерите
10:28 20.09.2026
7 Абе
До коментар #5 от "Батковски":Къв лама е тоа нискочел цр вул.
10:30 20.09.2026
8 Боруна Лом
10:32 20.09.2026
9 Прав си!
До коментар #1 от "Абе":След сглобката, видя ли Мирча, все едно виждам простата и крадлива герберска Тиква Борисов.
10:36 20.09.2026
10 Пеевски -чувствам се объркан
10:37 20.09.2026
11 Фейк - либераст
10:38 20.09.2026
12 111111
10:41 20.09.2026
13 ШЕФА
10:46 20.09.2026
14 Чума
1. Мирчев и последователие му - Белене!
2. Поради антагонистична несъвместимост, България да се районира икойто иска да бъде педофил - Педрохан! Който иска да бъде русофил - Шипка! Неутралните - кой където иска, но по малко да крадете!
10:47 20.09.2026