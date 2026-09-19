Новини
Крими »
Голям пожар край стадиона в Карлово

Голям пожар край стадиона в Карлово

19 Септември, 2026 18:46, обновена 19 Септември, 2026 18:48 628 0

  • карлово-
  • пожар-
  • пожарна-
  • стадион-
  • пловдивска област

Огънят е бил в близост до спортното съоръжение, а на място са работили екипи на пожарната.

Голям пожар край стадиона в Карлово - 1
Снимка: DarikNews.bg, Андрей Деновски
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Голям пожар е избухнал в Карлово в близост до стадиона в града, съобщава Дарикнюз. По първоначалната информация на място са били изпратени екипи на пожарната, а огънят е бил видим от няколко точки в района.

Към момента не са съобщени официални данни за причината за пожара, нито за евентуални пострадали. Не е ясно и каква площ е засегната от пламъците.

Карлово е един от най-натоварените градове в Подбалканската низина и пожарите в района често предизвикват бърза реакция заради близостта до жилищни зони, спортни терени и пътни връзки. В подобни случаи решаващо е огънят да бъде овладян преди да достигне до сгради и инфраструктура.

По информацията, разпространена от Дарикнюз, пожарът е в непосредствена близост до стадиона, но към момента няма потвърждение за щети по самото съоръжение. Очаква се допълнителна информация от компетентните служби.

Източници: Дарикнюз


Карлово / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ