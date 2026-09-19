Голям пожар край стадиона в Карлово

Голям пожар е избухнал в Карлово в близост до стадиона в града, съобщава Дарикнюз. По първоначалната информация на място са били изпратени екипи на пожарната, а огънят е бил видим от няколко точки в района.

Към момента не са съобщени официални данни за причината за пожара, нито за евентуални пострадали. Не е ясно и каква площ е засегната от пламъците.

Карлово е един от най-натоварените градове в Подбалканската низина и пожарите в района често предизвикват бърза реакция заради близостта до жилищни зони, спортни терени и пътни връзки. В подобни случаи решаващо е огънят да бъде овладян преди да достигне до сгради и инфраструктура.

По информацията, разпространена от Дарикнюз, пожарът е в непосредствена близост до стадиона, но към момента няма потвърждение за щети по самото съоръжение. Очаква се допълнителна информация от компетентните служби.

Източници: Дарикнюз