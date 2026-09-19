Пожар на покрив на нова сграда в Дружба 2

Пожар избухна на покрива на новострояща се жилищна сграда в столичния квартал „Дружба“ 2, съобщи БНТ. По първоначална информация няма пострадали.

Инцидентът е станал в почивен ден, когато на обекта не е имало работници. На място са изпратени пет противопожарни екипа и полицейски автомобили, за да овладеят огъня и да обезопасят района.

Към момента не са обявени данни за причините за пожара и за нанесените щети. Не е ясно и дали огънят е засегнал други части на сградата.

Новината за пожара идва на фона на засиленото внимание към строителни обекти в столицата и мерките за пожарна безопасност при ново строителство. Окончателна информация за причините и последствията се очаква от компетентните институции.

Източници: БНТ