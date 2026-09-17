Млад мъж спря побой над майка си и задържа нападателя

Семейна свада в Стара Загора завърши с полицейска намеса и задържан 54-годишен мъж, съобщиха от МВР.

Сигналът е подаден малко преди полунощ на 16 септември. На телефон във Второ районно управление постъпила информация за сбиване между трима мъже и жена на улица в града. Към мястото незабавно бил изпратен полицейски екип.

При пристигането си униформените установили 52-годишна жена. Пред полицаите тя разказала, че е била нападната и бита от 54-годишния си бивш партньор.

В конфликта се намесил 22-годишният син на жената. По данни на полицията той успял със сила да задържи предполагаемия нападател, за да прекрати насилието над майка си, след което го предал на пристигналите служители на МВР.

54-годишният мъж е отведен в Районното управление и задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие. Разследването продължава.