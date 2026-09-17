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Млад мъж спря побой над майка си и задържа нападателя

Млад мъж спря побой над майка си и задържа нападателя

17 Септември, 2026 15:56 1 208 10

  • стара загора-
  • побой-
  • домашно насилие

Пред полицаите тя разказала, че е била нападната и бита от 54-годишния си бивш партньор

Млад мъж спря побой над майка си и задържа нападателя - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
NOVA NOVA

Семейна свада в Стара Загора завърши с полицейска намеса и задържан 54-годишен мъж, съобщиха от МВР.

Сигналът е подаден малко преди полунощ на 16 септември. На телефон във Второ районно управление постъпила информация за сбиване между трима мъже и жена на улица в града. Към мястото незабавно бил изпратен полицейски екип.

При пристигането си униформените установили 52-годишна жена. Пред полицаите тя разказала, че е била нападната и бита от 54-годишния си бивш партньор.

В конфликта се намесил 22-годишният син на жената. По данни на полицията той успял със сила да задържи предполагаемия нападател, за да прекрати насилието над майка си, след което го предал на пристигналите служители на МВР.

54-годишният мъж е отведен в Районното управление и задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие. Разследването продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мила Родино...

    5 4 Отговор
    Битовизъм между пай-рясница и възлюбления и алкохолик.

    Коментиран от #4

    16:06 17.09.2026

  • 3 боко шишев радев

    9 1 Отговор
    племето е обхваното от ефекта на прехода,с други думи тия,които окрадоха и деморапизираха българия,същите сега я управляват!

    16:08 17.09.2026

  • 4 Очевидно

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мила Родино...":

    не са могли да разделят бутилката.

    Коментиран от #6

    16:10 17.09.2026

  • 5 Присмехулник

    4 2 Отговор
    Ох, Маро, Маро! Кое ѝ е "семейното" на тази свада?!

    Коментиран от #9

    16:13 17.09.2026

  • 6 до очевидно

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Очевидно":

    """""" не са могли да разделят бутилката. """"""" ------------ По себе си ли съдиш?

    16:16 17.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 и още

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Присмехулник":

    Кой е третият мъж в това сбиване?

    16:39 17.09.2026

  • 10 Браво

    1 0 Отговор
    На момчето!

    16:41 17.09.2026