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Мъж от Монтана е задържан за заплаха към полицаи
  Тема: Войната на пътя

Мъж от Монтана е задържан за заплаха към полицаи

20 Септември, 2026 10:11, обновена 20 Септември, 2026 10:13 413 2

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41-годишният мъж е отправил заканата след сигнал за силна музика в квартал „Кошарник“, съобщи полицията в Монтана.

Мъж от Монтана е задържан за заплаха към полицаи - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж на 41 години е задържан в Монтана, след като е отправил заплаха за убийство към екип дежурни полицаи, посетили дома му в квартал „Кошарник“ по сигнал за силна музика, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Случаят е станал в 1:10 часа тази нощ. По данни на полицията служителите са предупредили домакина на празнуващата компания, че ще му бъде съставен акт и ще бъде иззета музикалната уредба за нарушаване на нощната тишина. Според съобщението на МВР той е отвърнал, че ще ги убие всичките.

Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

От полицейската дирекция в Монтана уточняват още, че от началото на лятото в региона са иззети 85 музикални уредби за нарушения на нощната тишина. Най-много са били в общините Лом и Вършец.

Източници: Българска телеграфна агенция, Областна дирекция на МВР в Монтана


Монтана / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те така си приказват

    3 0 Отговор
    Мургав ли е?

    10:17 20.09.2026

  • 2 Чалгакилър

    1 1 Отговор
    И каква точно музика може да им пусне, че "да ги убие всичките"?

    10:20 20.09.2026