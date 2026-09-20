Мъж от Монтана е задържан за заплаха към полицаи

Мъж на 41 години е задържан в Монтана, след като е отправил заплаха за убийство към екип дежурни полицаи, посетили дома му в квартал „Кошарник“ по сигнал за силна музика, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Случаят е станал в 1:10 часа тази нощ. По данни на полицията служителите са предупредили домакина на празнуващата компания, че ще му бъде съставен акт и ще бъде иззета музикалната уредба за нарушаване на нощната тишина. Според съобщението на МВР той е отвърнал, че ще ги убие всичките.

Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

От полицейската дирекция в Монтана уточняват още, че от началото на лятото в региона са иззети 85 музикални уредби за нарушения на нощната тишина. Най-много са били в общините Лом и Вършец.

Източници: Българска телеграфна агенция, Областна дирекция на МВР в Монтана