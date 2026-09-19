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Илиян Василев: Това, което трябва да знаете за Радевите вълнения по повод на горивата

Илиян Василев: Това, което трябва да знаете за Радевите вълнения по повод на горивата

19 Септември, 2026 16:00 1 394 28

  • илиян василев-
  • румен радев-
  • вълнения-
  • горива

Задържането на активите на "Лукойл" в България в руски ръце е алфа и омега на усилията на това правителство, защото това означа възпроизводство на критичната финансова мотивация за следващите поколения проруски елит у нас. 

Илиян Василев: Това, което трябва да знаете за Радевите вълнения по повод на горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Това, което трябва да знаете за Радевите вълнения по повод на горивата: там, където е заровено кучето, е „Лукойл Нефтохим“.
Една от първите важни акции на правителството беше да смени особения управител и да постигне договореност с Litasco, с която отпаднаха ограниченията пред „Лукойл Нефтохим“ при покупката на суров нефт от швейцарски контрагенти. Не, че само с швейцарски контрагенти можеше.
Това не е маловажен детайл.
Защото въпросът е кой контролира оперативните решения на рафинерията - от кого и на каква цена се купува суровият нефт, с каква премия или отстъпка спрямо пазарния референтен индекс и на кого и на каква цена се продава готовата продукция.
А оттам идва и контролът върху паричния поток.
И тук стигаме до най-важната част.
Gross Refining Margin на рафинерията вече е над $100 на тон. При нормални условия говорим за порядък до около $20 на тон.
Това са извънредни маржове.
И не става дума за малки обеми.
„Лукойл Нефтохим Бургас“ работи при много високо натоварване - преработката е достигнала около 560 хил. тона суров нефт през юли, най-силният месец за рафинерията през 2026 г. според особения търговски управител.
Тоест имаме едновременно: много високи маржове + много големи обеми.
А това вече означава огромен допълнителен паричен поток.
На европейския пазар физическият 10ppm дизел достигна над $1 640 на тон, а европейският дизелов crack spread достигна рекордни нива около $98/барел в началото на септември.
Тези пари в крайна сметка ги плаща потребителят на колонката.
И тук идва големият въпрос към правителството:
Защо при този ценови шок първата реакция е да се търсят пари от данъкоплатците, вместо да се извадят на светло извънредните маржове по веригата - на рафинерията и на търговците и да се обложат с данък именно като извънредни и недължащи се обичайна бизнес дейност?
Извънредните приходи позволят и усилване на схемите за източване на рафинерия на входа и на изхода - надплащане за суров нефт на входа и по-големи отстъпки на изхода.
Но чии са тези допълнителни пари?
Ако Litasco е непосредственият собственик на българските дружества от групата, тогава фактът, че парите не са физически преведени към Litasco, не означава, че икономическият интерес върху тях е изчезнал.
Точно обратното.
Парите остават в системата на „Лукойл“, докато контролът върху тяхното използване остава ключовият въпрос.
И тук вече стигаме до същинската битка.
Тя не е само за компенсирани на скок в цената на бензина и дизела.
Тук трябва да се търси смисълът на сегашните Радеви вълнения около горивата.
Защото когато някой ви показва цената на колонката, не забравяйте да попитате кой прибира разликата.
И кой плаща сметката на компенсациите за излетелите в стратосферата цени на горивата. Вместо да се вземат тези пари от извънредно облагодетелствалите се, Радев ги взема или от потребителите /през цената на колонката/ или от данъкоплатците - през бюджета.
Задържането на активите на "Лукойл" в България в руски ръце е алфа и омега на усилията на това правителство, защото това означа възпроизводство на критичната финансова мотивация за следващите поколения проруски елит у нас.

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сзо

    12 9 Отговор
    Абе с две думи- стригането продължава.

    16:08 19.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сзо

    5 8 Отговор
    Абе с две думи- стригането продължава.

    16:08 19.09.2026

  • 5 Дзак

    16 1 Отговор
    С две думи, добре е да докарат нафт на добри цени!

    16:11 19.09.2026

  • 6 Трол

    20 7 Отговор
    Почивка няма! Айде сега пребройте се отново жълтопаветници.

    16:11 19.09.2026

  • 7 Истината

    6 3 Отговор
    Истината????? Истината не е за народа. Каквото прецени Някой че трябва да чуе народа, това ще чува.

    16:11 19.09.2026

  • 8 хехе

    20 6 Отговор
    Агент Сашо ги разбира тези работи някога беше наг.зен на изток сега е наг.зен на запад.

    16:11 19.09.2026

  • 9 ДЕА

    9 14 Отговор
    Мунчовица черпи с фентанил.

    16:11 19.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    14 10 Отговор
    Само му вижте физиономията на това пиянде-автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    16:14 19.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Веднага

    15 14 Отговор
    Оставка, Радев е национален предател. Лукойл незабавно да се одържави и да се превърне в обект за националната сигурност на България.

    Коментиран от #27

    16:17 19.09.2026

  • 14 Сичко точно

    0 1 Отговор
    Добре че не изгониха цистерните.

    16:19 19.09.2026

  • 15 Голям разбирач

    8 6 Отговор
    Първата работа на Спецата като ОТУ беше да сложи Инса(и други) на вход изход на нефтохима. След това подкара сервиза. И когато хората почнаха да му показват законите, почна с уволненията. Маловажно било да се купува от Швейцария. А колко от големите са регистрирани там - експерта Илиянчо изобщо не е чувал.

    16:20 19.09.2026

  • 16 Вход и Изход

    5 1 Отговор
    На много от читателите може би не им е ясно за Входа и за Изхода. Кои мижитурки още от онези времена бяха поставяни на Входа и на Изхода да заделят и да папкат.

    Коментиран от #18, #25

    16:25 19.09.2026

  • 17 Иван

    3 4 Отговор
    Като чета коментарите , виждам че Ганя си е Ганя , той е най-тарикат и на него акъл не е нужен , защото той е над дребните неща , като ежедневните разходи в това число и цената на горивата , а се интересува , и е "компетентен" само от сериозни геополитически въпроси , а си е скъсан шушляк отвсякъде и " Д..у .а с..пата" (Любо Пенев)

    16:37 19.09.2026

  • 18 3.14К

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Вход и Изход":

    При Илиян изхода е вход!

    16:40 19.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Има ли изненадани

    2 4 Отговор
    Нормално е боташев да разреши на азиатските господари да дерат народа.

    16:44 19.09.2026

  • 21 Фен

    1 1 Отговор
    Тук явно за два платени брътвежа, ти публикуват три? Бонус, един вид.

    16:47 19.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анджо

    3 0 Отговор
    Това е за факти.🖕

    16:51 19.09.2026

  • 24 Мутата

    2 2 Отговор
    Тоя дъртГъз какво разбира от горива

    16:56 19.09.2026

  • 25 Как кои?!

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Вход и Изход":

    Дъртите комунисти.

    17:03 19.09.2026

  • 26 Манна небесна

    0 0 Отговор
    се изсипа, както следва: 1. при ковид - върху здравния сектор; 2. при войната в Украйна - върху оръжейния сектор и 3. при войната в Близкия Изток - върху петролния и газов сектор. Точно както в Библията, където манната е изпратената от Господ храна на Моисей и страдащите израилтяни по време на 40-годишните им скитания след напускането им на Египет, по същия начин сега изпълняващите ролята на Господ в нашия свят ни ипращат отвреме навреме и тук-там по малко манна по време на настоящите икономически предизвикателства, помагайки ни да оцелеем.

    17:08 19.09.2026

  • 27 ивнн4о

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Веднага":

    Кой продаде/подари НЕФТОХИМ?

    17:10 19.09.2026

  • 28 Ами

    0 0 Отговор
    Някой разба ли какво иска да каже автора?
    Съмнявам се, че и той дори не знае какво е искал да каже.
    Важното е, че спомена Радев и проруския елит.
    Демек, чакам си прите за изказването :)

    17:10 19.09.2026