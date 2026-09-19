Илиян Василев: Това, което трябва да знаете за Радевите вълнения по повод на горивата

Това, което трябва да знаете за Радевите вълнения по повод на горивата: там, където е заровено кучето, е „Лукойл Нефтохим“.
Една от първите важни акции на правителството беше да смени особения управител и да постигне договореност с Litasco, с която отпаднаха ограниченията пред „Лукойл Нефтохим“ при покупката на суров нефт от швейцарски контрагенти. Не, че само с швейцарски контрагенти можеше.
Това не е маловажен детайл.
Защото въпросът е кой контролира оперативните решения на рафинерията - от кого и на каква цена се купува суровият нефт, с каква премия или отстъпка спрямо пазарния референтен индекс и на кого и на каква цена се продава готовата продукция.
А оттам идва и контролът върху паричния поток.
И тук стигаме до най-важната част.
Gross Refining Margin на рафинерията вече е над $100 на тон. При нормални условия говорим за порядък до около $20 на тон.
Това са извънредни маржове.
И не става дума за малки обеми.
„Лукойл Нефтохим Бургас“ работи при много високо натоварване - преработката е достигнала около 560 хил. тона суров нефт през юли, най-силният месец за рафинерията през 2026 г. според особения търговски управител.
Тоест имаме едновременно: много високи маржове + много големи обеми.
А това вече означава огромен допълнителен паричен поток.
На европейския пазар физическият 10ppm дизел достигна над $1 640 на тон, а европейският дизелов crack spread достигна рекордни нива около $98/барел в началото на септември.
Тези пари в крайна сметка ги плаща потребителят на колонката.
И тук идва големият въпрос към правителството:
Защо при този ценови шок първата реакция е да се търсят пари от данъкоплатците, вместо да се извадят на светло извънредните маржове по веригата - на рафинерията и на търговците и да се обложат с данък именно като извънредни и недължащи се обичайна бизнес дейност?
Извънредните приходи позволят и усилване на схемите за източване на рафинерия на входа и на изхода - надплащане за суров нефт на входа и по-големи отстъпки на изхода.
Но чии са тези допълнителни пари?
Ако Litasco е непосредственият собственик на българските дружества от групата, тогава фактът, че парите не са физически преведени към Litasco, не означава, че икономическият интерес върху тях е изчезнал.
Точно обратното.
Парите остават в системата на „Лукойл“, докато контролът върху тяхното използване остава ключовият въпрос.
И тук вече стигаме до същинската битка.
Тя не е само за компенсирани на скок в цената на бензина и дизела.
Тук трябва да се търси смисълът на сегашните Радеви вълнения около горивата.
Защото когато някой ви показва цената на колонката, не забравяйте да попитате кой прибира разликата.
И кой плаща сметката на компенсациите за излетелите в стратосферата цени на горивата. Вместо да се вземат тези пари от извънредно облагодетелствалите се, Радев ги взема или от потребителите /през цената на колонката/ или от данъкоплатците - през бюджета.
Задържането на активите на "Лукойл" в България в руски ръце е алфа и омега на усилията на това правителство, защото това означа възпроизводство на критичната финансова мотивация за следващите поколения проруски елит у нас.
Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сзо
16:08 19.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сзо
16:08 19.09.2026
5 Дзак
16:11 19.09.2026
6 Трол
16:11 19.09.2026
7 Истината
16:11 19.09.2026
8 хехе
16:11 19.09.2026
9 ДЕА
16:11 19.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 оня с коня
16:14 19.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Веднага
Коментиран от #27
16:17 19.09.2026
14 Сичко точно
16:19 19.09.2026
15 Голям разбирач
16:20 19.09.2026
16 Вход и Изход
Коментиран от #18, #25
16:25 19.09.2026
17 Иван
16:37 19.09.2026
18 3.14К
До коментар #16 от "Вход и Изход":При Илиян изхода е вход!
16:40 19.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Има ли изненадани
16:44 19.09.2026
21 Фен
16:47 19.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Анджо
16:51 19.09.2026
24 Мутата
16:56 19.09.2026
25 Как кои?!
До коментар #16 от "Вход и Изход":Дъртите комунисти.
17:03 19.09.2026
26 Манна небесна
17:08 19.09.2026
27 ивнн4о
До коментар #13 от "Веднага":Кой продаде/подари НЕФТОХИМ?
17:10 19.09.2026
28 Ами
Съмнявам се, че и той дори не знае какво е искал да каже.
Важното е, че спомена Радев и проруския елит.
Демек, чакам си прите за изказването :)
17:10 19.09.2026