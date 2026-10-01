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Адвокат Рангелов: Имам сериозни резерви, че това е извършителят на убийството на Илиян Филипов

Адвокат Рангелов: Имам сериозни резерви, че това е извършителят на убийството на Илиян Филипов

1 Октомври, 2026 10:22 825 11

  • людмил рангелов-
  • резерви-
  • извършител-
  • убийство-
  • илиян филипов

Той изглежда просто удобният човек с много богато криминално минало, коментира още юристът

Адвокат Рангелов: Имам сериозни резерви, че това е извършителят на убийството на Илиян Филипов - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Имам много сериозни резерви към твърдението, че това е физическият извършител на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Той изглежда просто удобният човек с много богато криминално минало“. Това каза в ефира на bTV адвокатът и криминалист Людмил Рангелов в коментар за разследването на случая.

Той припомни, че задържаният е бил осъждан и е прекарал 11 години в затвора за убийство, извършено, когато е бил на около 19 години. Според Рангелов обаче това престъпление е било резултат от инцидентно сбиване, а не предварително планирано убийство.

„Да не се залага особено на този момент от неговото криминално минало, няма основания“, каза адвокатът.

Като ключови за разследването той определи откриването на оръжието, с което е извършено убийството, както и събирането и анализирането на всички записи от охранителни камери. Според него доказването на евентуална връзка между физическия извършител и поръчител би било изключително трудно.

Рангелов подчерта, че дори човекът да е бил набелязан като извършител, това не означава автоматично, че полицията разполага с достатъчно доказателства срещу него.

В разговора беше обсъдена и една от основните версии – дали убийството може да е свързано с бизнеса на Илиян Филипов.

Според бившия заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев международният транспорт и логистика по принцип могат да бъдат използвани от организирана престъпност за трафик на наркотици и други незаконни стоки.

Гунев припомни и случая отпреди две години, при който камиони, свързани с бизнеса на Филипов, бяха засечени във връзка с наркотрафик. Самият бизнесмен тогава е отрекъл да има отношение към подобна дейност и е заявил, че при голям автопарк е възможно отделни шофьори да извършват нарушения.

По думите на Гунев обаче няма публично известни данни самият Филипов да е бил разследван за участие в наркотрафик.

Въпросът за евентуалния мотив остава сред основните неизвестни. Рангелов посочи, че при човек с толкова мащабен бизнес съществуват множество потенциални конфликтни точки, което прави преждевременното посочване на конкретна версия трудно.

Разследването трябва да установи и дали зад убийството стои евентуален поръчител. Именно тази връзка, според Рангелов, би била сред най-трудните за доказване, ако действително става дума за поръчково престъпление.

Междувременно в публичното пространство продължават да се обсъждат различни версии – от бизнес конфликт и наркотрафик до лични мотиви. Към момента обаче няма официално потвърдена причина за убийството, а вината на задържания не е установена с влязла в сила присъда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде сега

    6 1 Отговор
    Има едни 30 кг разлика, но има данни този. Така, че го пишат удобен.

    10:58 01.10.2026

  • 2 обичайните заподозрени

    10 2 Отговор
    Съдейки по разпространеният снимков материал ,ако фотосите наистина са запечатили истинският килър , то в такъв случай , татуираният мутрьо няма как да е той . Разликата във структурата на телата им е огромна . Единият е като планина , другият е като вейка , единият е видимо много висок , другят е като щангист . Изобщо - обичайните заподозрени .

    Коментиран от #6, #9

    11:00 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пресцентър на МВР

    5 2 Отговор
    Тумба , лумба шикалка , (ама) файда няма никаква .

    11:03 01.10.2026

  • 5 Дерменджия - точния с парите

    5 2 Отговор
    Цитат - " въпросния е заснет в района, има данни за предишно престъпление", отговаря на профила.
    Толкова

    11:05 01.10.2026

  • 6 Прав си ,

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "обичайните заподозрени":

    баш така си е ,мутрата е като гардероб ,тоя на снимката е направо слаботелесен.

    11:05 01.10.2026

  • 7 Байрактар"70

    3 1 Отговор
    Господин адвокат, нямам нищо лично или служебно към вас, и моето виждане е абсолютно същото.

    11:07 01.10.2026

  • 8 Ужасен гражданин

    6 1 Отговор
    Ганстери управляват държавата от чутото и разказано до сега официална по медиите ,,,тихата веницуела ли сме ???????

    11:08 01.10.2026

  • 9 Окооо

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "обичайните заподозрени":

    Щото, при последното убийство на архитекта на сглобката ( ГЕРБ- ДПС, ПП, ДБ) Алексей Петров, беше разкрито ли ?????

    11:10 01.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Станоев

    3 0 Отговор
    Моля напишете на кого е роднина, бил ли е полицай, от коя партия е.

    11:21 01.10.2026