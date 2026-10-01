Адвокат Рангелов: Имам сериозни резерви, че това е извършителят на убийството на Илиян Филипов

"Имам много сериозни резерви към твърдението, че това е физическият извършител на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Той изглежда просто удобният човек с много богато криминално минало“. Това каза в ефира на bTV адвокатът и криминалист Людмил Рангелов в коментар за разследването на случая.

Той припомни, че задържаният е бил осъждан и е прекарал 11 години в затвора за убийство, извършено, когато е бил на около 19 години. Според Рангелов обаче това престъпление е било резултат от инцидентно сбиване, а не предварително планирано убийство.

„Да не се залага особено на този момент от неговото криминално минало, няма основания“, каза адвокатът.

Като ключови за разследването той определи откриването на оръжието, с което е извършено убийството, както и събирането и анализирането на всички записи от охранителни камери. Според него доказването на евентуална връзка между физическия извършител и поръчител би било изключително трудно.

Рангелов подчерта, че дори човекът да е бил набелязан като извършител, това не означава автоматично, че полицията разполага с достатъчно доказателства срещу него.

В разговора беше обсъдена и една от основните версии – дали убийството може да е свързано с бизнеса на Илиян Филипов.

Според бившия заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев международният транспорт и логистика по принцип могат да бъдат използвани от организирана престъпност за трафик на наркотици и други незаконни стоки.

Гунев припомни и случая отпреди две години, при който камиони, свързани с бизнеса на Филипов, бяха засечени във връзка с наркотрафик. Самият бизнесмен тогава е отрекъл да има отношение към подобна дейност и е заявил, че при голям автопарк е възможно отделни шофьори да извършват нарушения.

По думите на Гунев обаче няма публично известни данни самият Филипов да е бил разследван за участие в наркотрафик.

Въпросът за евентуалния мотив остава сред основните неизвестни. Рангелов посочи, че при човек с толкова мащабен бизнес съществуват множество потенциални конфликтни точки, което прави преждевременното посочване на конкретна версия трудно.

Разследването трябва да установи и дали зад убийството стои евентуален поръчител. Именно тази връзка, според Рангелов, би била сред най-трудните за доказване, ако действително става дума за поръчково престъпление.

Междувременно в публичното пространство продължават да се обсъждат различни версии – от бизнес конфликт и наркотрафик до лични мотиви. Към момента обаче няма официално потвърдена причина за убийството, а вината на задържания не е установена с влязла в сила присъда.