Томас Нойберт е пред завръщане в ЦСКА по желание на новия наставник Маркус Гиздол

Кондиционният специалист Томас Нойберт е много близо до завръщане в ЦСКА, след като клубат официално обяви назначаването на неговия сънародник Маркус Гиздол за нов старши треньор. По информация на вестник „24 часа“, ръководството на „червените“ вече е влязло в контакт с Нойберт и преговаря за параметрите на евентуалния му нов договор. Желанието специалистът по физическа подготовка да се присъедини към „Българска армия“ идва лично от Гиздол, който го е посочил като приоритетна опция за щаба си.

Към момента за физическото състояние на футболистите при временното ръководство на Даниел Моралес се грижи Костадин Джоргов. В същото време Ивайло Младенов, който бе част от екипа на Христо Янев, се е завърнал във Враца, за да се посвети отново на подготовката на състезатели по лека атлетика.

Томас Нойберт познава отлично обстановката в ЦСКА, където пристигна през лятото на 2016 г. и работи последователно с наставници като Христо Янев, Едуард Йорданеску, Стамен Белчев, Нестор Ел Маестро и Любослав Пенев. На 21 март 2019 г. той напусна столичани, за да поеме към Обединените арабски емирства.

Германският специалист, който е роден през 1969 г. (също като Маркус Гиздол), стартира кариерата си в Кайзерслаутерн през 2009 г., а зад гърба си има и богат опит в румънския футбол с отборите на ФКСБ, Глория Бистрица и Конкордия. По време на първия си престой в ЦСКА Нойберт бе в основата на развитието на Кирил Динчев, който по-късно пое физическата подготовка на „червените“, а днес работи в Славия. В момента Нойберт е свободен агент, след като за последно бе част от щаба на ФКСБ до март тази година.

Около Маркус Гиздол вече се оформя сериозен екип. В него със сигурност влиза помощник-треньорът Райнер Видмайер, натрупал богат опит като асистент в швейцарските Санкт Гален и Грасхопърс, както и в Бундеслигата с екипите на Херта (Берлин), Щутгарт, Хофенхайм и Шалке 04 (като за кратко е водил първите тимове на Херта и Гройтер Фюрт). Анализатор на състава ще бъде 29-годишният Якоб Браун, който вече е сътрудничил с Гиздол в турските Кайзериспор и Самсунспор.

Очаква се треньорският щаб да бъде завършен с още поне две нови имена – кондиционен специалист (за където Нойберт е фаворит) и треньор на вратарите, като за втория пост се обсъжда германски кадър с опит в Херта. Твърде вероятно е сред асистентите на Гиздол да влезе и поне един български специалист.