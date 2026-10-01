Журналист: Има данни, че задържаният за смъртта на Илиян Филипов се занимава с поръчкови убийства

Славчо Мегеров е добре известен на МВР и е ясно, че той системно се занимава с кражби и грабежи. Има данни, че е свързан с поръчкови убийства. Това заяви в ефира на „Здравей, България” по Нова тв журналистът от Bird.bg Димитър Стоянов за задържания за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Мегеров е работил в една от транспортните фирми на убития собственик на „Ботев" (Пловдив).

„На първо място нека да отбележим, че говорим с презумпция за невинност. Отпреди около 15 години има твърдение, че той е поел поръчка за елиминирането на лице. До реализирането ѝ обаче не се стигнало, защото били събрани достатъчно данни за съществуването ѝ и явно те са изтекли към „мишената". Не се е стигнало дори до опит за убийство. Не искам да разкривам повече информация, защото това може да е от значение и за текущото разследване, но има такова досъдебно производство. Най-вероятно то е архивирано, но има живи свидетели. Много дълго време определени служители в МВР нямаха желание да разкриват едно или друго престъпление”, допълни Стоянов.

Той каза още, че по случая с разстрела на Филипов се разследват всички хипотези.

„Възможно е да са имали лични отношения. Възможно е да става дума за поръчково убийство. Възможно е и задържаният да няма никакво отношение към случая. Той обаче безспорно гравитира около кръга на Христофорос Аманатидис-Таки и най-вече на Белингата. Допреди няколко месеца Мегеров и Филипов са живели на едно и също място. В един момент действията на МВР принуждават задържания да напусне България. Това се случва след няколко успешни удара срещу каси в Пловдив и района. Живял е около две години в Дубай. Безспорно през последните три години между него и Филипов е имало напрежение. Трябва обаче да имаме предвид, че тези кръгове не са постоянни. Едни лица влизат, други излизат. Отношенията в тези среди са доста динамични“, каза още Стоянов.

Главният редактор на akcentnews.com Станимир Кронев също смята, че вероятно между убития и задържания е имало конфликт, започнал преди три-четири години. Той коментира и сблъсъка на Илиян Филипов с бизнесмена Иван Петлешков.

„Ситуацията между групата около бизнеса на господин Филипов и тази около господин Петлешков е публична тайна в Пловдив. По реакциите в социалните мрежи и тези на голяма част от хората в Пловдив ясно се вижда, че ответната страна на господин Филипов се опитва да представи нещата като дребен междуличностен конфликт. Като скандал, започнал заради пари за реклама. Всъщност генезисът на този конфликт е много по-дълбок. Името на Таки в последните години гравитира често в Пловдив, а след него винаги идва името на Петлешков”, обясни още Кронев.

Припомняме, че собственикът на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов беше убит в нощта срещу сряда пред сграда, кояот той самият бил построил. По непотвърдени данни Филипов е бил прострелян с един куршум в главата. Тежкото престъпление беше извършено в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, в близост до "Пещерско шосе" и един от изходите на града.