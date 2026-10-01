Продължава разследването на убийството на Илиян Филипов

В София е задържан мъж, заподозрян за убийството на бизнесмена и президент на „Ботев“ Пловдив Илиян Филипов. По непотвърдена информация на БНТ това е 51-годишният Славчо Магеров, който е бил арестуван на булевард „Черни връх“ в лек автомобил. МВР и прокуратурата все още не са потвърдили официално, че задържаният е извършителят.

Според източници на БНТ събраните до момента данни сочат, че мъжът може да е физическият извършител на покушението и да е действал сам. По първоначална информация той е бивш служител в една от фирмите на Филипов. Срещу него не е посочено да има повдигнато обвинение.

Разследването продължава по всички версии

Илиян Филипов беше застрелян около 1:00 часа през нощта в имот в пловдивския квартал „Христо Смирненски“. Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие.

След подаването на сигнала полицията въведе заградителни мероприятия в Пловдив, съседни области и по границата. Проверявани са автомобили и хора, а на място са извършени огледи и са иззети веществени доказателства. Назначена е и съдебномедицинска експертиза.

Разпитват се свидетели, а разследващите проверяват всички възможни версии. Мотивът за престъплението не е посочен. „Работи се активно по всички възможни версии“, заяви окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. От полицията съобщиха, че към момента няма данни Филипов да е подавал сигнали за отправени към него заплахи.

Официално потвърждение за задържания все още няма

БНР също съобщи за задържан мъж в района на столичния квартал „Лозенец“, като посочи, че информацията за връзката му с убийството не е потвърдена от МВР. Процесуално-следствените действия продължават, а прокуратурата предстои да прецени дали събраните данни са достатъчни за повдигане на обвинение и за искане на мярка за неотклонение.

Източници: БНТ, БНР