Продължава разследването на убийството на Илиян Филипов

В София е задържан мъж, заподозрян за убийството на бизнесмена и президент на „Ботев“ Пловдив Илиян Филипов. По непотвърдена информация на БНТ това е 51-годишният Славчо Магеров, който е бил арестуван на булевард „Черни връх“ в лек автомобил. МВР и прокуратурата все още не са потвърдили официално, че задържаният е извършителят.
Според източници на БНТ събраните до момента данни сочат, че мъжът може да е физическият извършител на покушението и да е действал сам. По първоначална информация той е бивш служител в една от фирмите на Филипов. Срещу него не е посочено да има повдигнато обвинение.
Разследването продължава по всички версии
Илиян Филипов беше застрелян около 1:00 часа през нощта в имот в пловдивския квартал „Христо Смирненски“. Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие.
След подаването на сигнала полицията въведе заградителни мероприятия в Пловдив, съседни области и по границата. Проверявани са автомобили и хора, а на място са извършени огледи и са иззети веществени доказателства. Назначена е и съдебномедицинска експертиза.
Разпитват се свидетели, а разследващите проверяват всички възможни версии. Мотивът за престъплението не е посочен. „Работи се активно по всички възможни версии“, заяви окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. От полицията съобщиха, че към момента няма данни Филипов да е подавал сигнали за отправени към него заплахи.
Официално потвърждение за задържания все още няма
БНР също съобщи за задържан мъж в района на столичния квартал „Лозенец“, като посочи, че информацията за връзката му с убийството не е потвърдена от МВР. Процесуално-следствените действия продължават, а прокуратурата предстои да прецени дали събраните данни са достатъчни за повдигане на обвинение и за искане на мярка за неотклонение.
Източници: БНТ, БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Отдавна
06:05 01.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 На камерата
Коментиран от #5, #8
06:10 01.10.2026
5 Спокойно
До коментар #4 от "На камерата":Криминалния психолог ще констатира истината в кратък срок и ще даде брифинг както за самоубийствата Петрохан.
06:30 01.10.2026
6 Механик
п.п
Абе, и като казвате че е бил служител във фирма на Филипов, както точно е работил там човек със специалност на касоразбивач, който е лежал общо 11 години за убийство и какво ли не?!
Какво значи "служител"?
06:32 01.10.2026
7 Даниел
06:50 01.10.2026
8 мнение
До коментар #4 от "На камерата":Макар и трудно намерих снимка на излизащия човек - той е видимо слаб и по стойката - макс на 25. Друг човек е, но Славчо явно ще опере пешкира като гледам.
06:51 01.10.2026