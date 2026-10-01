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Продължава разследването на убийството на Илиян Филипов
  Тема: Известни личности

Продължава разследването на убийството на Илиян Филипов

1 Октомври, 2026 05:48 1 473 8

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  • славчо магеров-
  • мвр-
  • окръжна прокуратура пловдив

51-годишен мъж е арестуван в София, но МВР и прокуратурата все още не са потвърдили самоличността му като извършител.

Продължава разследването на убийството на Илиян Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В София е задържан мъж, заподозрян за убийството на бизнесмена и президент на „Ботев“ Пловдив Илиян Филипов. По непотвърдена информация на БНТ това е 51-годишният Славчо Магеров, който е бил арестуван на булевард „Черни връх“ в лек автомобил. МВР и прокуратурата все още не са потвърдили официално, че задържаният е извършителят.

Според източници на БНТ събраните до момента данни сочат, че мъжът може да е физическият извършител на покушението и да е действал сам. По първоначална информация той е бивш служител в една от фирмите на Филипов. Срещу него не е посочено да има повдигнато обвинение.

Разследването продължава по всички версии

Илиян Филипов беше застрелян около 1:00 часа през нощта в имот в пловдивския квартал „Христо Смирненски“. Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие.

След подаването на сигнала полицията въведе заградителни мероприятия в Пловдив, съседни области и по границата. Проверявани са автомобили и хора, а на място са извършени огледи и са иззети веществени доказателства. Назначена е и съдебномедицинска експертиза.

Разпитват се свидетели, а разследващите проверяват всички възможни версии. Мотивът за престъплението не е посочен. „Работи се активно по всички възможни версии“, заяви окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. От полицията съобщиха, че към момента няма данни Филипов да е подавал сигнали за отправени към него заплахи.

Официално потвърждение за задържания все още няма

БНР също съобщи за задържан мъж в района на столичния квартал „Лозенец“, като посочи, че информацията за връзката му с убийството не е потвърдена от МВР. Процесуално-следствените действия продължават, а прокуратурата предстои да прецени дали събраните данни са достатъчни за повдигане на обвинение и за искане на мярка за неотклонение.

Източници: БНТ, БНР


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Отдавна

    2 1 Отговор
    беше нарочен. . Ще има още чистене.

    06:05 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 На камерата

    12 1 Отговор
    ясно се виждаше излизащият спокойно от дома на разстреляния - видимо слаб и висок . А този, арестувания , си е направо дебел .

    Коментиран от #5, #8

    06:10 01.10.2026

  • 5 Спокойно

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "На камерата":

    Криминалния психолог ще констатира истината в кратък срок и ще даде брифинг както за самоубийствата Петрохан.

    06:30 01.10.2026

  • 6 Механик

    6 1 Отговор
    Много интересно. Снощи писахте, че е задържан Славчо Магеров и дори подробно обяснявахте кой е той и как е работил във фирмата на тоя Филипов. А сега "непотвърдени данни"? А де?
    п.п
    Абе, и като казвате че е бил служител във фирма на Филипов, както точно е работил там човек със специалност на касоразбивач, който е лежал общо 11 години за убийство и какво ли не?!
    Какво значи "служител"?

    06:32 01.10.2026

  • 7 Даниел

    2 0 Отговор
    Дали е случайно присъствието на един от най-високо платените адвокати като защитник на задържания още на мястото на огледа?

    06:50 01.10.2026

  • 8 мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "На камерата":

    Макар и трудно намерих снимка на излизащия човек - той е видимо слаб и по стойката - макс на 25. Друг човек е, но Славчо явно ще опере пешкира като гледам.

    06:51 01.10.2026