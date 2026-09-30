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Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР

Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР

30 Септември, 2026 20:04 680 16

  • иван демерджиев-
  • убийство-
  • илиян филипов

Убийството на президента на ПФК "Ботев" Пловдив

Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от бизнесмен от Пловдив с инициали И.Ф., които да касаят опасения за неговата безопасност, предаде БНТ.

В официалните регистри на Министерството на вътрешните работи информация за такива няма.

По повод тиражирана публично информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, министър Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Данни за подобни действия през 2025 година липсват.

В тази връзка министър Демерджиев разпореди на главния секретар на МВР да се извърши пълен анализ дали няма неглижиране на важни обстоятелства и данни при действията на органите на реда през 2025 година.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Ама нали заловиха Лий Харви Осуалд в София?

    Коментиран от #6

    20:06 30.09.2026

  • 2 Параной Патологин

    0 1 Отговор
    Да е фнимавал.

    20:06 30.09.2026

  • 3 историк

    6 1 Отговор
    И все повече такива хубави неща ще се случват в територията ни ,завлядяна от мафията !

    Коментиран от #16

    20:09 30.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    АКО БЯХ НА МЯСТОТО НА ПРОФСЪЮЗА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ
    ЩЯХ ДА НАПРАВЯ ПРОТЕСТИ И ДА ИСКАМ 200% ИНДЕКСАЦИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ + 30 ДНИ ОТПУСКА И ДНЕВНИ ЗА ХРАНА :)
    .....
    ДА ПЛАЩАТ МУТРИТЕ ПО ЕДИН МИКРОБУС С ПАРИ ВСЕКИ МЕСЕЦ ДА ГИ ПАЗЯТ :)

    20:09 30.09.2026

  • 5 Фанаха

    5 0 Отговор
    накакъв ,па дали е той не се знае !Чак по нова го показаха

    20:09 30.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ПО АНАЛОГИЯТА С ЛИЙ ХАРВИ ОСУАЛД
    СЕГА ЧАКАМЕ НЯКОЙ ПОЛИЦАЙ
    ДА ЗАСТРЕЛЯ УБИЕЦА :)

    20:10 30.09.2026

  • 7 Яшар

    2 1 Отговор
    Мислех ,че всичко е свършило ...Бог да го прости човека ...за мен са наркотици но не негови а на шофьори -пиянки нисък интелект ..хванали са ги и той е трябвало да плати но ..

    20:11 30.09.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    УЖ ВСИЧКО ТОЧНО С ПАРИТЕ
    ....
    И ИЗВЕДНЪЖ ЕДИН " БИЗНЕСМЕН" ДАДЕ ФИРА
    .....
    НАПРАВО СА ОШАШАВЕНИ " БИЗНЕСМЕНИТЕ" И ПОЛИТИЦИТЕ ЗАЩОТО ДЕ ОКАЗА ЧЕ И ТЕ МОГАТ ДА КЪРВЯТ
    КАТО ОБИКНОВЕНИЯ БЪЛГАРСКИ РОБ :)

    20:14 30.09.2026

  • 9 Объркан

    3 2 Отговор
    Пеевски остава убиеца литва. Не, убиеца литва Пеевски остава. Много е объркано, а аз съм гражданин от село.

    20:15 30.09.2026

  • 10 Правилно, като се има предвид придишнште

    2 1 Отговор
    структури .
    Знае се как действат те.

    20:15 30.09.2026

  • 11 Бях точен с парите

    6 0 Отговор
    Дерма, ти кажи от къде със жена ти имате 411 имота за над 16 милиона евра?

    20:17 30.09.2026

  • 12 111

    4 0 Отговор
    Е целият среден бизнес знае ,че човека бачка за дебелия .
    Така че вендетата почна .
    Сега гледайте каде ще е баце и до НГ кво ще стане .!!!!!

    20:24 30.09.2026

  • 13 колчо

    4 0 Отговор
    скапаното племе от 37г избира мафиоти от бкп и дс,които ни ашладисаха на ялово дърво,ами как да има плодове!?!

    20:25 30.09.2026

  • 14 Нали

    5 0 Отговор
    му беше адвокат за 150 - те кила кокаин , бе , министъре ?

    20:28 30.09.2026

  • 15 Демерджиев е бил адвокат на Филипов

    0 0 Отговор
    Редно е министър Демерджиев да назначи проверка на себе си и да се оттегли докато завърши разследването.

    20:50 30.09.2026

  • 16 25:07:2025г

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "историк":

    Илиян Филипов – шеф на могъщата ПИМК, строител на Колежа и доскоро таен съдружник на Борисов и Пеевски.

    20:51 30.09.2026