Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от бизнесмен от Пловдив с инициали И.Ф., които да касаят опасения за неговата безопасност, предаде БНТ.
В официалните регистри на Министерството на вътрешните работи информация за такива няма.
По повод тиражирана публично информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, министър Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Данни за подобни действия през 2025 година липсват.
В тази връзка министър Демерджиев разпореди на главния секретар на МВР да се извърши пълен анализ дали няма неглижиране на важни обстоятелства и данни при действията на органите на реда през 2025 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
20:06 30.09.2026
2 Параной Патологин
20:06 30.09.2026
3 историк
Коментиран от #16
20:09 30.09.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЯХ ДА НАПРАВЯ ПРОТЕСТИ И ДА ИСКАМ 200% ИНДЕКСАЦИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ + 30 ДНИ ОТПУСКА И ДНЕВНИ ЗА ХРАНА :)
.....
ДА ПЛАЩАТ МУТРИТЕ ПО ЕДИН МИКРОБУС С ПАРИ ВСЕКИ МЕСЕЦ ДА ГИ ПАЗЯТ :)
20:09 30.09.2026
5 Фанаха
20:09 30.09.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ПО АНАЛОГИЯТА С ЛИЙ ХАРВИ ОСУАЛД
СЕГА ЧАКАМЕ НЯКОЙ ПОЛИЦАЙ
ДА ЗАСТРЕЛЯ УБИЕЦА :)
20:10 30.09.2026
7 Яшар
20:11 30.09.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
И ИЗВЕДНЪЖ ЕДИН " БИЗНЕСМЕН" ДАДЕ ФИРА
.....
НАПРАВО СА ОШАШАВЕНИ " БИЗНЕСМЕНИТЕ" И ПОЛИТИЦИТЕ ЗАЩОТО ДЕ ОКАЗА ЧЕ И ТЕ МОГАТ ДА КЪРВЯТ
КАТО ОБИКНОВЕНИЯ БЪЛГАРСКИ РОБ :)
20:14 30.09.2026
9 Объркан
20:15 30.09.2026
10 Правилно, като се има предвид придишнште
Знае се как действат те.
20:15 30.09.2026
11 Бях точен с парите
20:17 30.09.2026
12 111
Така че вендетата почна .
Сега гледайте каде ще е баце и до НГ кво ще стане .!!!!!
20:24 30.09.2026
13 колчо
20:25 30.09.2026
14 Нали
20:28 30.09.2026
15 Демерджиев е бил адвокат на Филипов
20:50 30.09.2026
16 25:07:2025г
До коментар #3 от "историк":Илиян Филипов – шеф на могъщата ПИМК, строител на Колежа и доскоро таен съдружник на Борисов и Пеевски.
20:51 30.09.2026