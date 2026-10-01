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Решават дали прокурорския син Васил Михайлов ще остане в ареста

Решават дали прокурорския син Васил Михайлов ще остане в ареста

1 Октомври, 2026 07:40 1 366 27

  • васил михайлов-
  • гърция-
  • арест

Това производство ще реши дали той да бъде предаден на гръцките власти във връзка с разследването

Решават дали прокурорския син Васил Михайлов ще остане в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският апелативен съд ще разгледа жалбата на Васил Михайлов срещу мярката му за неотклонение „задържане под стража“. Той беше задържан в Кюстендил по Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти, съобщи бТВ.

23-годишният Михайлов е издирван от Гърция във връзка с разследване за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. Европейската заповед за арест е издадена от Апелативната прокуратура в Тракия въз основа на заповед на следовател в Кавала. Посочените деяния са престъпления и по българското законодателство.

На 24 септември Окръжният съд в Кюстендил постанови Михайлов да остане под стража. Решението беше взето в рамките на процедурата по Европейската заповед за арест и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Задържането му идва само дни преди изтичането на наказание, което той изтърпява в България. Към момента на задържането му са оставали около 20 дни от ефективната присъда от една година и осем месеца.

Днешното заседание е свързано единствено с мярката му за неотклонение. Отделно предстои съдът да разгледа по същество искането на гръцките власти за предаването на Михайлов на Гърция. Това производство ще реши дали той да бъде предаден на гръцките власти във връзка с разследването.

Според информацията за гръцкото производство, за част от престъпленията, за които е издирван, гръцкото законодателство предвижда тежки наказания, включително доживотен затвор. Това обаче е максимално предвиденото наказание и не представлява присъда или предварително произнасяне по вината на Михайлов.

Васил Михайлов стана публично известен с поредица от наказателни производства в България. До окончателното произнасяне по гръцкото разследване той се ползва от презумпцията за невиновност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До колкото познаваме законодателството

    47 0 Отговор
    Ще го пуснат и ще вкарат, някой без билет за метрото сигурно в затвора

    07:48 01.10.2026

  • 2 Поаро

    7 4 Отговор
    Няма да го пуснат , защото никой не си коли кокошката която снася златни яйца

    07:48 01.10.2026

  • 3 Пращайте го

    46 0 Отговор
    В Гърция да лежи. Няма българските данъкоплатци да го издържат в затвора.

    Коментиран от #25

    07:49 01.10.2026

  • 4 Света Йоца милосърдна

    23 1 Отговор
    Ще чака още малко да минат изборите.

    07:50 01.10.2026

  • 5 Тити

    13 0 Отговор
    Практиката и над показва че ги пускат.

    07:55 01.10.2026

  • 6 Офанзивен дефанзив

    39 0 Отговор
    Дайте го на гърците, те няма да му цепят басма! Там няма да има значение кой е баща му например...
    Биел и унижавал полицаи, даже снимал как ги бие - това нормална държава ли е? Явно тук никой не смее да го осъди дълги години, затова просто го екстрадирайте и си спестете неприятностите. А и знаете - най-лесно е: "Ето, аз си измих ръцете..."

    07:56 01.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трол

    22 3 Отговор
    Трябва да го пуснат момчето и да го номинират за будител на годината. Той най-добре от всички показва на населението в какво положение е държавата.

    07:56 01.10.2026

  • 9 добре де

    21 0 Отговор
    Според публична информация Васил Михайлов беше в затвора и дори се оплакваше от лошите условия в него. Кога ги защо го пуснаха на свобода, че сега да се налага да решават дали да го вкарат в ареста?

    07:59 01.10.2026

  • 10 А не бе пуснете гоо,

    18 0 Отговор
    долна продажна измет , не се натъпкаха тия алчни прошляци !

    08:00 01.10.2026

  • 11 Линда

    16 0 Отговор
    Горкичкия еххххх. Смешна работа. Кой изобщо го е възпитавал този?

    08:01 01.10.2026

  • 12 Марда

    10 1 Отговор
    Пуснете го, той е добро момче, повече няма така да прави и ще си намери почтена работа.

    08:02 01.10.2026

  • 13 Исторически парк

    17 0 Отговор
    Баща му ще свирни и съдията ще напише с оглед обстоятелствата сочат че няма опасност да се укрие, въпреки че го грози доживот 😆

    08:05 01.10.2026

  • 14 Ама пускайте го

    10 1 Отговор
    Добро момче е, поздравява всички, помага на възрастните хора, и няма никаква опастност да се укрие отново.

    08:05 01.10.2026

  • 15 ....

    3 0 Отговор
    от 2003-та се обадиха - искат си снимката към статията

    08:06 01.10.2026

  • 16 Директора

    8 1 Отговор
    Не ни занимавайте с отпадъци!

    08:07 01.10.2026

  • 17 Тошев

    18 0 Отговор
    Давайте го на Гърция с белезници и там доживотната му е гарантирана. Тати му да го вади и спасява след такова възпитание и ценности античовешки .

    08:09 01.10.2026

  • 18 « прокурорският син»

    22 0 Отговор
    Това е емблемата на прокуратурата!

    Коментиран от #21

    08:14 01.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ами сега

    4 0 Отговор
    Няма какво да решават ами да го пращат в Гърция да разбере какво е правосъдие

    08:31 01.10.2026

  • 21 Точно

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "« прокурорският син»":

    така - емблема!

    08:33 01.10.2026

  • 22 Скуби Ду

    0 0 Отговор
    Ми да го пуснат пак, току ви вземе да се самоубие в някоя хижа.

    08:35 01.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Да изринем чеpвената чyма !

    3 0 Отговор
    Най добре е наркоЙотова да го помилва и да се свършва с този сериал.

    08:39 01.10.2026

  • 25 Абсолютно си прав

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пращайте го":

    Така мисли народа в жалката територийка наречена държава. Обаче нека чуем какво ще кажат и магистратите, които уж работят за народа.

    08:50 01.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.