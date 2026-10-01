Решават дали прокурорския син Васил Михайлов ще остане в ареста

Софийският апелативен съд ще разгледа жалбата на Васил Михайлов срещу мярката му за неотклонение „задържане под стража“. Той беше задържан в Кюстендил по Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти, съобщи бТВ.
23-годишният Михайлов е издирван от Гърция във връзка с разследване за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. Европейската заповед за арест е издадена от Апелативната прокуратура в Тракия въз основа на заповед на следовател в Кавала. Посочените деяния са престъпления и по българското законодателство.
На 24 септември Окръжният съд в Кюстендил постанови Михайлов да остане под стража. Решението беше взето в рамките на процедурата по Европейската заповед за арест и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.
Задържането му идва само дни преди изтичането на наказание, което той изтърпява в България. Към момента на задържането му са оставали около 20 дни от ефективната присъда от една година и осем месеца.
Днешното заседание е свързано единствено с мярката му за неотклонение. Отделно предстои съдът да разгледа по същество искането на гръцките власти за предаването на Михайлов на Гърция. Това производство ще реши дали той да бъде предаден на гръцките власти във връзка с разследването.
Според информацията за гръцкото производство, за част от престъпленията, за които е издирван, гръцкото законодателство предвижда тежки наказания, включително доживотен затвор. Това обаче е максимално предвиденото наказание и не представлява присъда или предварително произнасяне по вината на Михайлов.
Васил Михайлов стана публично известен с поредица от наказателни производства в България. До окончателното произнасяне по гръцкото разследване той се ползва от презумпцията за невиновност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 До колкото познаваме законодателството
07:48 01.10.2026
2 Поаро
07:48 01.10.2026
3 Пращайте го
Коментиран от #25
07:49 01.10.2026
4 Света Йоца милосърдна
07:50 01.10.2026
5 Тити
07:55 01.10.2026
6 Офанзивен дефанзив
Биел и унижавал полицаи, даже снимал как ги бие - това нормална държава ли е? Явно тук никой не смее да го осъди дълги години, затова просто го екстрадирайте и си спестете неприятностите. А и знаете - най-лесно е: "Ето, аз си измих ръцете..."
07:56 01.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трол
07:56 01.10.2026
9 добре де
07:59 01.10.2026
10 А не бе пуснете гоо,
08:00 01.10.2026
11 Линда
08:01 01.10.2026
12 Марда
08:02 01.10.2026
13 Исторически парк
08:05 01.10.2026
14 Ама пускайте го
08:05 01.10.2026
15 ....
08:06 01.10.2026
16 Директора
08:07 01.10.2026
17 Тошев
08:09 01.10.2026
18 « прокурорският син»
Коментиран от #21
08:14 01.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ами сега
08:31 01.10.2026
21 Точно
До коментар #18 от "« прокурорският син»":така - емблема!
08:33 01.10.2026
22 Скуби Ду
08:35 01.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Да изринем чеpвената чyма !
08:39 01.10.2026
25 Абсолютно си прав
До коментар #3 от "Пращайте го":Така мисли народа в жалката територийка наречена държава. Обаче нека чуем какво ще кажат и магистратите, които уж работят за народа.
08:50 01.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.