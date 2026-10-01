Решават дали прокурорския син Васил Михайлов ще остане в ареста

Софийският апелативен съд ще разгледа жалбата на Васил Михайлов срещу мярката му за неотклонение „задържане под стража“. Той беше задържан в Кюстендил по Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти, съобщи бТВ.

23-годишният Михайлов е издирван от Гърция във връзка с разследване за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. Европейската заповед за арест е издадена от Апелативната прокуратура в Тракия въз основа на заповед на следовател в Кавала. Посочените деяния са престъпления и по българското законодателство.

На 24 септември Окръжният съд в Кюстендил постанови Михайлов да остане под стража. Решението беше взето в рамките на процедурата по Европейската заповед за арест и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Задържането му идва само дни преди изтичането на наказание, което той изтърпява в България. Към момента на задържането му са оставали около 20 дни от ефективната присъда от една година и осем месеца.

Днешното заседание е свързано единствено с мярката му за неотклонение. Отделно предстои съдът да разгледа по същество искането на гръцките власти за предаването на Михайлов на Гърция. Това производство ще реши дали той да бъде предаден на гръцките власти във връзка с разследването.

Според информацията за гръцкото производство, за част от престъпленията, за които е издирван, гръцкото законодателство предвижда тежки наказания, включително доживотен затвор. Това обаче е максимално предвиденото наказание и не представлява присъда или предварително произнасяне по вината на Михайлов.

Васил Михайлов стана публично известен с поредица от наказателни производства в България. До окончателното произнасяне по гръцкото разследване той се ползва от презумпцията за невиновност.