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Белгия издаде наръчник за действия при кризи

Белгия издаде наръчник за действия при кризи

1 Октомври, 2026 11:39 716 14

  • нато-
  • белгия-
  • наръчник-
  • отбрана-
  • бернар кентен

Целта е така спасителните служби да бъдат в състояние да поемат грижата само за най-уязвимите граждани

Белгия издаде наръчник за действия при кризи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийските власти представиха днес наръчник за действия при кризи заради промените в природата и геополитическото напрежение. Трябва да бъдем подготвени не в очакване на най-лошото, а за да знаем какво да се прави и да не се прави при настъпването на криза, поясни белгийският вътрешен министър Бернар Кентен, цитиран от местни медии, предаде БТА.

Той отбеляза, че това лято в Белгия възникнаха горски пожари, преди няколко години част от страната пострада от наводнения, а на 2000 километра се води война. Наръчникът препоръчва всяко домакинство да се снабди с комплект за оцеляване в случай, че се наложи бързо да напусне дома си или да остане у дома за 2-3 дни.

Целта е така спасителните служби да бъдат в състояние да поемат грижата само за най-уязвимите граждани. Кентен призова гражданите да установят кои техни съседи са уязвими и да се погрижат за тях при възникването на криза.

Дълго време имахме възможност да живеем в спокойни времена, но светът се променя и нестабилността нараства, коментира министърът. След началото на руското военно нападение срещу Украйна преди четири години белгийските власти получиха от НАТО насоки за подготовка, включително за осигуряване на дейността на държавните власти в случай на прекъсване на тока, за непрекъснати доставки на храни, за действия при нужда от евакуация на Брюксел и Антверпен. Белгия не предвижда изграждането на нови бункери, но бе разгледана възможността метрото и подземните паркинги да бъдат ползвани като укрития при необходимост.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    4 10 Отговор
    Слава Украине

    11:42 01.10.2026

  • 2 Много е готино тва

    5 0 Отговор
    всяко домакинство да се снабди с комплект за оцеляване в случай, че се наложи бързо да напусне дома си..... 6...

    Коментиран от #10

    11:45 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 0 Отговор
    Явно реалността започва да надделява над илюзиите Както е казал народът ГЛАДЪТ Е ПО СИЛЕН ОТ ТОКА Да видим с какво ще помогне големият БВП при реална криза До колкото знам БВП не се яде

    11:46 01.10.2026

  • 5 Много е готино тва

    6 1 Отговор
    За случай на прекъсване на тока, за непрекъснати доставки на храни, за действия при нужда от евакуация на Брюксел и Антверпен.... 6... НАТО явно ги пази и тях а ЕС ги храни ...

    11:47 01.10.2026

  • 6 Прекрасна хубост

    6 0 Отговор
    Армии в градовете на Европа с разширени правомощия ..

    Коментиран от #8

    11:51 01.10.2026

  • 7 Белгийка

    5 1 Отговор
    Казаха ни да се запасим с белгийски шоколад. Сега търсим мармот да го завива.

    11:54 01.10.2026

  • 8 КРАЛ ЛЕОПОЛД

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Прекрасна хубост":

    КОЙТО НЕ СЛУША КИТКИТЕ НА ДРЪВНИКА

    11:56 01.10.2026

  • 9 Няма ли

    2 0 Отговор
    Като гледам тоя окичен с пълнители,ако ги уцели някой ще го прави на решето.

    11:57 01.10.2026

  • 10 Що не пише

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Много е готино тва":

    Кво трябва да съдържа тоя "комплект за оцеляване" ? А?

    11:58 01.10.2026

  • 11 Легла щели да слагат

    4 0 Отговор
    в метрото и подземните паркинги. Браво !

    12:00 01.10.2026

  • 12 Страшно е

    5 0 Отговор
    Във вторник в Хаселт (провинция Лимбург) гнездо, съдържащо около 2000 азиатски стършела, беше премахнато от детската площадка на начално училище

    12:04 01.10.2026

  • 13 Друга е причината

    5 0 Отговор
    Армия да има в градовете! Социалистическият профсъюз ABVV и християнският профсъюз ACV ще предприемат действия срещу мерките за строги икономии на федералното правителство на 9 октомври. ABVV ги нарича демонстрация; ACV ги нарича ден на действие. Това ще отбележи четвъртата национална демонстрация в рамките на една година. „Вече 19 месеца правителството на Де Вевер I подкопава стълбовете на нашия социален модел: пенсии, заплати, условия на труд и работно време, защита в случай на заболяване, осигуряване за безработица, социално осигуряване и обществени услуги“, казва ABVV. „В този процес социалният диалог многократно е поставян пред свършен факт, подкопан или просто игнориран.“ Ако правителството отстоява позицията си, ABVV заплашва с национална стачка през седмицата на 23 ноември. ACV все още не го е изразила толкова директно. Демонстрацията ще бъде четвъртата национална демонстрация в рамките на една година. Според полицията, 80 000 души са участвали в демонстрацията през октомври миналата година, 80 000 през март тази година и 40 000 през май. Независимият синдикат „Синова“ ще реши следващата седмица дали да се присъедини към акцията следващия месец.

    12:08 01.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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