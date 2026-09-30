Криминалният журналист Кирил Борисов: Илиян Филипов е ходил без охрана, не се е притеснявал за живота си

Знае се следното: два изстрела; Илиян Филипов не е случаен човек; има много версии в публичното пространство. Която и версия да извадим сега, тя би била гавра с паметта на този човек и ще попречи на разследването. Това заяви пред БНТ журналистът Кирил Борисов.

„Има много неизяснени въпроси в годините назад около Филипов. Първото е за конфликта му с Иван Петлешков, който е бивш негов бизнес партньор. Имаше и казус с претърсване на складове на фирмата на Филипов, издирвайки двама души и кокаин, съхраняван там“, коментира той.

По думите на Борисов убитият е бил без охрана, не се е притеснявал за живота си, бил е планинар и е ходил в пусти местности сам.

Журналистът Стефан Миланов е на мнение, че това очевидно е професионално убийство, добре подготвено.

„Иван Демерджиев хвърли бомба през 2025 г., че има „списък за хора за изчезване”, преди да дойде настоящата власт и той да стане вътрешен министър. Знаем, че Демерджиев е силно свързан с Пловдив, вероятно има добър поглед върху това къде се преплитат интереси и кои са червените точки за например обществените поръчки и кой кого може да настъпи“, смята той.

Според Борисов или се касае за нещо международно, или за голяма вътрешна игра, вероятно политическа, защото Филипов е бил близък с всички, които са били на власт в последните 20 години.

„Елементарно ми се вижда да се каже от първия ден, че враждувал с някои хора. Имаме безпрецедентно разместване на финансово-политическите зависимости у нас с новата власт. За съжаление, нямаме независими органи, които да разпределят обществените поръчки, без да се влияят от изпълнителната власт. Малко са капиталистите, които могат да си позволят да не се интересуват от политическата ситуация“, допълни още Миланов.

И двамата са на мнение, че е пресилено да се говори за връщане на 90-те и за вълна от убийства.