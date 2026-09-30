Криминалният журналист Кирил Борисов: Илиян Филипов е ходил без охрана, не се е притеснявал за живота си

Знае се следното: два изстрела; Илиян Филипов не е случаен човек; има много версии в публичното пространство. Която и версия да извадим сега, тя би била гавра с паметта на този човек и ще попречи на разследването. Това заяви пред БНТ журналистът Кирил Борисов.
„Има много неизяснени въпроси в годините назад около Филипов. Първото е за конфликта му с Иван Петлешков, който е бивш негов бизнес партньор. Имаше и казус с претърсване на складове на фирмата на Филипов, издирвайки двама души и кокаин, съхраняван там“, коментира той.
По думите на Борисов убитият е бил без охрана, не се е притеснявал за живота си, бил е планинар и е ходил в пусти местности сам.
Журналистът Стефан Миланов е на мнение, че това очевидно е професионално убийство, добре подготвено.
„Иван Демерджиев хвърли бомба през 2025 г., че има „списък за хора за изчезване”, преди да дойде настоящата власт и той да стане вътрешен министър. Знаем, че Демерджиев е силно свързан с Пловдив, вероятно има добър поглед върху това къде се преплитат интереси и кои са червените точки за например обществените поръчки и кой кого може да настъпи“, смята той.
Според Борисов или се касае за нещо международно, или за голяма вътрешна игра, вероятно политическа, защото Филипов е бил близък с всички, които са били на власт в последните 20 години.
„Елементарно ми се вижда да се каже от първия ден, че враждувал с някои хора. Имаме безпрецедентно разместване на финансово-политическите зависимости у нас с новата власт. За съжаление, нямаме независими органи, които да разпределят обществените поръчки, без да се влияят от изпълнителната власт. Малко са капиталистите, които могат да си позволят да не се интересуват от политическата ситуация“, допълни още Миланов.
И двамата са на мнение, че е пресилено да се говори за връщане на 90-те и за вълна от убийства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 психолог
19:17 30.09.2026
2 Шорт
Коментиран от #8, #21
19:19 30.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЕДИН ДРОН НА ОПТИЧНО ВЛАКНО ЗА 300 ЕВРО ПРОБИВА ТАНК:)
.....
КВО ОСТАВА ЗА МУТРОМОБИЛ?
19:27 30.09.2026
4 12345
19:29 30.09.2026
5 Настоящата ДС
19:30 30.09.2026
6 Хмм
19:42 30.09.2026
7 Айдее почна се пак
19:43 30.09.2026
8 Мнение
До коментар #2 от "Шорт":Мотивите при убийства могат да бъдат различни — включително отмъщение, конфликт, ревност, прикриване на друго престъпление, идеологически мотиви или психични/ситуационни фактори.
Ако я разглеждаме конкретно във връзка с Илиян Филипов, хипотезата „подставено лице → огромни средства → неизпълнено задължение → убийство“ е спекулация, докато няма доказателства. Не бихме могли да я превръщаме във факт само защото финансов мотив е възможен.
19:44 30.09.2026
9 Бизнес конфликт
19:46 30.09.2026
10 Сенчестият бизнесмен
19:47 30.09.2026
11 Подозрително е
Столарски: „Не мисля, че има връзка с транспортния бизнес.“
Това не е доказателство, че Столарски знае нещо или че отклонява внимание. Но е напълно основателно да се попита какво стои зад неговата увереност, особено след като самият той веднага насочва вниманието към „другите бизнеси“.
19:47 30.09.2026
12 ...
19:48 30.09.2026
13 Какво изплува
През март 2025 г. Филипов публично обвинява Петлешков, че упражнява влияние върху общината, полицията и бизнеса в Пловдив. Филипов твърди и че след прекратяване на рекламните отношения между техни компании срещу него е започнала кампания за очерняне. Това са твърдения на Филипов, а не установени от съда факти.
19:49 30.09.2026
14 Тоню
19:53 30.09.2026
15 Нако Даков
19:56 30.09.2026
16 Лалю
20:00 30.09.2026
17 Хм странно
20:03 30.09.2026
18 Параной Патологин
20:05 30.09.2026
19 Колю
20:07 30.09.2026
20 По принцип всеки работодател може
20:14 30.09.2026
21 Пацо
До коментар #2 от "Шорт":Изглежда правдиво.Помислил си е,че е време гущера да откъсне опашка и да заработи за себе си.Винаги края е такъв.Забравил е благодетелите си,тези които го допуснаха да е това каето е.Този икономически възход за сам човек без протекции от всякакъв вид е необясним.Тук със сигурност са намесени наркотици.Абсурдно е обикновен човек да има милиарди в тази най-бедна държава на ЕСТъжно е да гледаме учителя по физика Тео,как събира пари за лабораторията в която обучава ученици безплатно!
20:26 30.09.2026