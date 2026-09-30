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Криминалният журналист Кирил Борисов: Илиян Филипов е ходил без охрана, не се е притеснявал за живота си

Криминалният журналист Кирил Борисов: Илиян Филипов е ходил без охрана, не се е притеснявал за живота си

30 Септември, 2026 19:14 1 427 21

  • илиян филипов-
  • убийство-
  • пловдив-
  • мафия

Журналистът Стефан Миланов е на мнение, че това очевидно е професионално убийство, добре подготвено

Криминалният журналист Кирил Борисов: Илиян Филипов е ходил без охрана, не се е притеснявал за живота си - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Знае се следното: два изстрела; Илиян Филипов не е случаен човек; има много версии в публичното пространство. Която и версия да извадим сега, тя би била гавра с паметта на този човек и ще попречи на разследването. Това заяви пред БНТ журналистът Кирил Борисов.

„Има много неизяснени въпроси в годините назад около Филипов. Първото е за конфликта му с Иван Петлешков, който е бивш негов бизнес партньор. Имаше и казус с претърсване на складове на фирмата на Филипов, издирвайки двама души и кокаин, съхраняван там“, коментира той.

По думите на Борисов убитият е бил без охрана, не се е притеснявал за живота си, бил е планинар и е ходил в пусти местности сам.

Журналистът Стефан Миланов е на мнение, че това очевидно е професионално убийство, добре подготвено.

„Иван Демерджиев хвърли бомба през 2025 г., че има „списък за хора за изчезване”, преди да дойде настоящата власт и той да стане вътрешен министър. Знаем, че Демерджиев е силно свързан с Пловдив, вероятно има добър поглед върху това къде се преплитат интереси и кои са червените точки за например обществените поръчки и кой кого може да настъпи“, смята той.

Според Борисов или се касае за нещо международно, или за голяма вътрешна игра, вероятно политическа, защото Филипов е бил близък с всички, които са били на власт в последните 20 години.

„Елементарно ми се вижда да се каже от първия ден, че враждувал с някои хора. Имаме безпрецедентно разместване на финансово-политическите зависимости у нас с новата власт. За съжаление, нямаме независими органи, които да разпределят обществените поръчки, без да се влияят от изпълнителната власт. Малко са капиталистите, които могат да си позволят да не се интересуват от политическата ситуация“, допълни още Миланов.

И двамата са на мнение, че е пресилено да се говори за връщане на 90-те и за вълна от убийства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 психолог

    6 1 Отговор
    просто е знаел, че нарочат ли те и най-добрата охрана няма да ти опази...

    19:17 30.09.2026

  • 2 Шорт

    14 0 Отговор
    Хората убиват само за 2 неща пари и любов! Ако е бил подставено лице и му са дадени милиарди да инвестира и развърти но пък след това е забравил да върне парите! Е някой убиват за кутия цигари или бутилка ракия!

    Коментиран от #8, #21

    19:19 30.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    И С ОХРАНА И БЕЗ ОХРАНА
    ЕДИН ДРОН НА ОПТИЧНО ВЛАКНО ЗА 300 ЕВРО ПРОБИВА ТАНК:)
    .....
    КВО ОСТАВА ЗА МУТРОМОБИЛ?

    19:27 30.09.2026

  • 4 12345

    4 1 Отговор
    може ли да споделите с какво оръжие е убит или е държавна тайна?

    19:29 30.09.2026

  • 5 Настоящата ДС

    4 1 Отговор
    Хората с пари и влияние подчинени. В противен случай........

    19:30 30.09.2026

  • 6 Хмм

    5 1 Отговор
    И Доктора, и Емил Кюлев бяха тръгнали без охрана, държаха Библията на нощното си шкафче, пиеха само червено вино, защото само то било разрешено от християнството

    19:42 30.09.2026

  • 7 Айдее почна се пак

    4 1 Отговор
    Борисово-Пеевските слуги започнаха пак да обикалят по медиите и да внушават интерпретации и хипотези.

    19:43 30.09.2026

  • 8 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шорт":

    Мотивите при убийства могат да бъдат различни — включително отмъщение, конфликт, ревност, прикриване на друго престъпление, идеологически мотиви или психични/ситуационни фактори.
    Ако я разглеждаме конкретно във връзка с Илиян Филипов, хипотезата „подставено лице → огромни средства → неизпълнено задължение → убийство“ е спекулация, докато няма доказателства. Не бихме могли да я превръщаме във факт само защото финансов мотив е възможен.

    19:44 30.09.2026

  • 9 Бизнес конфликт

    2 1 Отговор
    Поръчково убийство — това е една от официално проверяваните линии. Филипов е имал разнороден бизнес и публични конфликти с други бизнесмени. БНТ също отбелязва, че през последните години е водил открити спорове с местни компании и бизнесмени

    19:46 30.09.2026

  • 10 Сенчестият бизнесмен

    2 0 Отговор
    Връзка с политически, сенчести бизнес интереси — за това вече има публични твърдения и въпроси, но засега няма официално доказателство, че такава връзка е довела до убийството. В парламента например беше поставена и хипотеза за връзка с наркотрафик и сенчест бизнес, но самите депутати я представят като нещо, което трябва да бъде проверено.

    19:47 30.09.2026

  • 11 Подозрително е

    3 0 Отговор
    Прокуратурата: „Не изключваме нито една версия.“
    Столарски: „Не мисля, че има връзка с транспортния бизнес.“
    Това не е доказателство, че Столарски знае нещо или че отклонява внимание. Но е напълно основателно да се попита какво стои зад неговата увереност, особено след като самият той веднага насочва вниманието към „другите бизнеси“.

    19:47 30.09.2026

  • 12 ...

    1 0 Отговор
    кой ходил без охрана? :))))) Тоя дето мутрееше с охраната си по разни хорица?

    19:48 30.09.2026

  • 13 Какво изплува

    2 0 Отговор
    Имало е сериозен и съвсем конкретен конфликт с Иван Петлешков.
    През март 2025 г. Филипов публично обвинява Петлешков, че упражнява влияние върху общината, полицията и бизнеса в Пловдив. Филипов твърди и че след прекратяване на рекламните отношения между техни компании срещу него е започнала кампания за очерняне. Това са твърдения на Филипов, а не установени от съда факти.

    19:49 30.09.2026

  • 14 Тоню

    1 0 Отговор
    Още един крими капацитет на хоризонта. Уж да не пречи на следствието дадена версия, а този Шерлок Холмс изрече цели 4-ри. Абе къде бат Ботьо Ботев- що не му дават думата????

    19:53 30.09.2026

  • 15 Нако Даков

    2 0 Отговор
    Кирчо,така е.Не е случаен човек.Таксиметров шофьор.После се издига до тираджия.След това Дерменжиев,оня,"бях точен с парите" и който притежава над 400 имота му е адвокат.Все се чудя защо учените от БАН не правят такива кариери със внушително забогатяване?Така например не познавам нито един КДП професор от Морско училище да притежава кораб.Не кораб,лодка нямат горките и всеки ден четат лекции.Защо така е устроен света бе.Сега прекръстете стадиона.Това очаквам.Гледам пред стадиона се събраха едни момчета.Еднакво облечени.Напомнят на едни стари времена.Защо ни показват тези какдри?Случайно ,или не?

    19:56 30.09.2026

  • 16 Лалю

    1 0 Отговор
    Само съда определя кой е убиеца.Не журналисти и улицата.

    20:00 30.09.2026

  • 17 Хм странно

    1 0 Отговор
    Ботю Ботев каза един бил коршума ,тука пише два.Последно ?

    20:03 30.09.2026

  • 18 Параной Патологин

    2 0 Отговор
    Вече е късно ,нали. И ако си отваря хладилника смело и без да провери за руски хибридни атаки пиши го бегал. Е ,да беше фнимавал фнимателно.

    20:05 30.09.2026

  • 19 Колю

    3 0 Отговор
    Хванаха някакъв ,още му претърсват колата а той стои до нея с белезници ,сеир на хората на пътя у София

    20:07 30.09.2026

  • 20 По принцип всеки работодател може

    1 1 Отговор
    Да се притеснява , един работник с разклатена психика ако си внуши или му внушат че работодателя му го прецаква , може да реши и да го очисти

    20:14 30.09.2026

  • 21 Пацо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шорт":

    Изглежда правдиво.Помислил си е,че е време гущера да откъсне опашка и да заработи за себе си.Винаги края е такъв.Забравил е благодетелите си,тези които го допуснаха да е това каето е.Този икономически възход за сам човек без протекции от всякакъв вид е необясним.Тук със сигурност са намесени наркотици.Абсурдно е обикновен човек да има милиарди в тази най-бедна държава на ЕСТъжно е да гледаме учителя по физика Тео,как събира пари за лабораторията в която обучава ученици безплатно!

    20:26 30.09.2026