Деси Слава разказа за измама от съдружник и финансовия срив около DSTV

Зад заглавията за „фалит“ на Деси Слава стои история за тежък финансов период около музикалния канал DSTV, а не данни за актуално производство по несъстоятелност. В публикацията на „ХотАрена“ се посочва, че певицата е успяла да изплати натрупаните си дългове.

Деси Слава създава DSTV със свои партньори през 2010 г. Идеята е каналът да дава ефир на български изпълнители от различни жанрове. Подготовката продължава осем месеца, а по същото време певицата развива и продуцентска дейност.

Певицата твърди, че е била измамена

По думите на Деси Слава финансовите проблеми започват, след като човек от екипа ѝ я измамил и ѝ откраднал много пари. В продължение на близо година тя използвала личните си спестявания, за да поддържа начинанието.

Певицата останала без средства за нови песни, а това се отразило и на участията ѝ. Постепенно започнала да трупа задължения и по собствените ѝ думи се почувствала без изход. „Чувствах се провалена“, признава Деси Слава.

В интервю, цитирано от „ХотАрена“, тя разказва, че в онзи период често плачела и не искала да разговаря с никого. Помощ ѝ оказал големият ѝ син Майки Вълков, който я попитал защо плаче, след като това няма да реши проблема.

Пътят обратно към сцената

След продължителната пауза участията на Деси Слава постепенно започнали да се възстановяват. Тя получила първия си хонорар и малко по малко успяла да върне финансовата си стабилност. Певицата описва преживяното като усещане, че е в океан, към дъното на който я тегли тежка топка, вързана с верига.

В публикацията не се посочват точният размер на загубените средства, конкретни имена на съдружниците или данни за съдебен спор. Посочва се единствено, че Деси Слава е изплатила дълговете си, натрупани след проблемите около DSTV.

След този период певицата търси опора и в духовни практики. В Бостън преминава първо ниво на обучение по рейки, а второто завършва по-късно в България. Тя разказва, че започнала да прилага наученото върху себе си и близките си.

Семейството остава основната ѝ подкрепа

Деси Слава има двама сина – 25-годишния Майки Вълков и Борис, който тази година навършва 9 години. Между тях има 16 години разлика. Борис живее с певицата, а при отглеждането му помага майка ѝ.

Майки и партньорката му Анжела вече са родители на момиче, което направи Деси Слава баба. Певицата споделя, че през лятото прекарва повече време с внучката си, макар работните ѝ ангажименти да не ѝ позволяват да се грижи за нея постоянно.

Източник: Hotarena.net