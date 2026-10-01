Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

Със заповед на заместник-министър председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев считано от днес Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ).

Асен Ненчев е магистър по мениджмънт от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London, където защитава дипломна работа на тема „Преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическия растеж“.

Има над 20 години професионален опит в Лондон и България. Заемал е висши позиции, бил е член на управителни и надзорни органи в публичния и частния сектор, с фокус върху корпоративните финанси, енергийния сектор, бизнес трансформацията и стратегическото развитие.

Кариерата му включва работа в международни финансови компании в Лондон, сред които Merrill Lynch и Société Générale. Ненчев е бил изпълнителен директор на „София Тех Парк“, където е отговарял за управлението и развитието на организацията и нейните стратегически направления.

Той има богат опит в управление и развитие на стратегически инвестиционни проекти, както и в областта на финансите, инвестициите и стратегическото управление.

Г-н Ненчев поема поста от досегашния изпълнителен директор на БАИ Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността.

„Тук съм, за да представяме България по възможно най-добрия начин пред света и да привличаме повече инвестиции. Това е основен приоритет на правителството и моя лична цел. Надявам се с общи усилия да надградим постигнатото до момента и да продължим да развиваме България като привлекателна дестинация за инвестиции“, каза при встъпването си в длъжност новият изпълнителен директор Асен Ненчев.