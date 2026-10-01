Патрулка се заби в оптика след гонка в Бургас

Среднощна гонка на издирван престъпник завърши с полицейска кола забита във витрина на оптика в центъра на Бургас. Това е станало на пешеходната улица „Богориди” малко преди 4 сутринта срещу сряда. Минути преди това патрулиращият екип забелязал издирван за кражби и започнало преследване по централни улици на града, което завършило в пешеходната зона, съобщи Нова ТВ.

Няма пострадали. Щетите са само материални.

Около 03,40 ч. сутринта дежурният полицейски екип забелязал криминално проявен, издирван за кражби мъж, придвижвайки се с велосипед. Започнало преследване по улиците в центъра на Бургас, което продължило по пешеходната улица.

Началникът на "Охранителна полиция” – ОД МВР - Бургас комисар Димитър Дачев разказа, че мъжът се е движел, криволичейки пред патрулната кола, като е правил опит да избегне проверката. Заради хлъзгавата настилка по пешеходната улица, патрулният автомобил не успял да спре и се ударил челно във витрината на оптика. Управителят на оптиката разказа, че е получила сигнал от СОТ.

Ударът не е бил с висока скорост. Задържаният е 31-годишен, криминално проявен с множество регистрации за кражби на територията на Бургас.

Дачев обясни, че е разпоредена проверка за действията на полицаите.