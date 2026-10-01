Патрулка се заби в оптика след гонка в Бургас

Среднощна гонка на издирван престъпник завърши с полицейска кола забита във витрина на оптика в центъра на Бургас. Това е станало на пешеходната улица „Богориди” малко преди 4 сутринта срещу сряда. Минути преди това патрулиращият екип забелязал издирван за кражби и започнало преследване по централни улици на града, което завършило в пешеходната зона, съобщи Нова ТВ.
Няма пострадали. Щетите са само материални.
Около 03,40 ч. сутринта дежурният полицейски екип забелязал криминално проявен, издирван за кражби мъж, придвижвайки се с велосипед. Започнало преследване по улиците в центъра на Бургас, което продължило по пешеходната улица.
Началникът на "Охранителна полиция” – ОД МВР - Бургас комисар Димитър Дачев разказа, че мъжът се е движел, криволичейки пред патрулната кола, като е правил опит да избегне проверката. Заради хлъзгавата настилка по пешеходната улица, патрулният автомобил не успял да спре и се ударил челно във витрината на оптика. Управителят на оптиката разказа, че е получила сигнал от СОТ.
Ударът не е бил с висока скорост. Задържаният е 31-годишен, криминално проявен с множество регистрации за кражби на територията на Бургас.
Дачев обясни, че е разпоредена проверка за действията на полицаите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Следователно - забил се е точно където трябва!!!
08:04 01.10.2026
2 ИВАН
08:11 01.10.2026
3 Хорхе
08:11 01.10.2026
4 Те и
Коментиран от #7
08:24 01.10.2026
5 ИВАН
08:25 01.10.2026
6 Факт
08:30 01.10.2026
7 Много добре знаят,
До коментар #4 от "Те и":че ние ще платим. Недосегаеми са.
08:33 01.10.2026
8 нарко проверка
08:34 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Присмехулник
09:15 01.10.2026