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Патрулка се заби в оптика след гонка в Бургас

Патрулка се заби в оптика след гонка в Бургас

1 Октомври, 2026 08:00 871 10

  • гонка-
  • бургас-
  • оптика

Полицаите са преследвали заподозрян в извършване на престъпление

Патрулка се заби в оптика след гонка в Бургас - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Среднощна гонка на издирван престъпник завърши с полицейска кола забита във витрина на оптика в центъра на Бургас. Това е станало на пешеходната улица „Богориди” малко преди 4 сутринта срещу сряда. Минути преди това патрулиращият екип забелязал издирван за кражби и започнало преследване по централни улици на града, което завършило в пешеходната зона, съобщи Нова ТВ.

Няма пострадали. Щетите са само материални.

Около 03,40 ч. сутринта дежурният полицейски екип забелязал криминално проявен, издирван за кражби мъж, придвижвайки се с велосипед. Започнало преследване по улиците в центъра на Бургас, което продължило по пешеходната улица.

Началникът на "Охранителна полиция” – ОД МВР - Бургас комисар Димитър Дачев разказа, че мъжът се е движел, криволичейки пред патрулната кола, като е правил опит да избегне проверката. Заради хлъзгавата настилка по пешеходната улица, патрулният автомобил не успял да спре и се ударил челно във витрината на оптика. Управителят на оптиката разказа, че е получила сигнал от СОТ.

Ударът не е бил с висока скорост. Задържаният е 31-годишен, криминално проявен с множество регистрации за кражби на територията на Бургас.

Дачев обясни, че е разпоредена проверка за действията на полицаите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Ами.........полицая явно е бил кьорав!!!
    Следователно - забил се е точно където трябва!!!

    08:04 01.10.2026

  • 2 ИВАН

    9 0 Отговор
    При социализма нямаше такива показни гонки, но нямаше и такава престъпност. Показните гонки трябва да се премахнат, няма нужда от огромните материални щети, които плащаме всички ние, а се подлагат на смъртна опасност и останалите хора, не само преследвания. А и оправдано ли е да преследваш някой който е откраднал сто лева, а да причиниш щети за хиляди.

    08:11 01.10.2026

  • 3 Хорхе

    10 0 Отговор
    Колоездача ги е финтирал.

    08:11 01.10.2026

  • 4 Те и

    6 0 Отговор
    в цял бус се забиха след гонка ! Дадоха им нови коли и само гонки и бели !

    Коментиран от #7

    08:24 01.10.2026

  • 5 ИВАН

    8 1 Отговор
    Тия умници направили беля за десетки хиляди, ама ще отидат да си вземат тлъстата заплата ... да платят щетите по колата и витрината в троен размер, та другия път да знаят.

    08:25 01.10.2026

  • 6 Факт

    7 1 Отговор
    Тия кой им дава книжки

    08:30 01.10.2026

  • 7 Много добре знаят,

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Те и":

    че ние ще платим. Недосегаеми са.

    08:33 01.10.2026

  • 8 нарко проверка

    4 0 Отговор
    имало ли е ?

    08:34 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Присмехулник

    0 0 Отговор
    "Реализирал" е значи ПТП.

    09:15 01.10.2026