Разследват катастрофата с трима загинали край Балчик

Разследването на тежката катастрофа по пътя Добрич–Балчик, при която загинаха трима младежи на 14, 18 и 20 години, продължава. На мястото е извършен втори оглед, който трябва да помогне за изясняването на всички обстоятелства около произшествието.

Според първоначалните данни на „Пътна полиция“ вероятната причина за катастрофата е високата скорост, с която се е движил автомобилът. Точната скорост обаче ще бъде установена с назначената автотехническа експертиза.

Водачът е получил шофьорската си книжка през август тази година. От него са взети биологични проби, които трябва да покажат дали е употребявал алкохол или наркотични вещества. Резултатите от изследванията все още не са готови.

Проверява се и състоянието на пътя

Участъкът между Добрич и Балчик е бил ремонтиран, като асфалтирането е приключило през юли. Върху новата настилка обаче все още няма положена хоризонтална пътна маркировка.

Предстои експертизите и събраните доказателства да установят точните причини за катастрофата. Сред въпросите по разследването е и дали липсата на маркировка или друго състояние на пътната инфраструктура е имало отношение към тежкия инцидент.

Към момента високата скорост е посочена като вероятна причина от „Пътна полиция“, но окончателните изводи ще бъдат направени след приключването на експертизите и получаването на резултатите от пробите.

Източници: btvnovinite.bg