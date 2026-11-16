Новини
Крими »
Разследват катастрофата с трима загинали край Балчик
  Тема: Войната на пътя

Разследват катастрофата с трима загинали край Балчик

16 Ноември, 2026 06:55 1 373 13

  • катастрофа край балчик-
  • път добрич балчик-
  • трима загинали-
  • пътна маркировка-
  • млад шофьор

Водачът е получил книжката си през август. Проверява се и дали липсата на маркировка върху ремонтирания път е имала отношение към инцидента

Разследват катастрофата с трима загинали край Балчик - 1
Снимка: Про Нюз Добрич
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследването на тежката катастрофа по пътя Добрич–Балчик, при която загинаха трима младежи на 14, 18 и 20 години, продължава. На мястото е извършен втори оглед, който трябва да помогне за изясняването на всички обстоятелства около произшествието.

Според първоначалните данни на „Пътна полиция“ вероятната причина за катастрофата е високата скорост, с която се е движил автомобилът. Точната скорост обаче ще бъде установена с назначената автотехническа експертиза.

Водачът е получил шофьорската си книжка през август тази година. От него са взети биологични проби, които трябва да покажат дали е употребявал алкохол или наркотични вещества. Резултатите от изследванията все още не са готови.

Проверява се и състоянието на пътя

Участъкът между Добрич и Балчик е бил ремонтиран, като асфалтирането е приключило през юли. Върху новата настилка обаче все още няма положена хоризонтална пътна маркировка.

Предстои експертизите и събраните доказателства да установят точните причини за катастрофата. Сред въпросите по разследването е и дали липсата на маркировка или друго състояние на пътната инфраструктура е имало отношение към тежкия инцидент.

Към момента високата скорост е посочена като вероятна причина от „Пътна полиция“, но окончателните изводи ще бъдат направени след приключването на експертизите и получаването на резултатите от пробите.

Източници: btvnovinite.bg


Балчик / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ