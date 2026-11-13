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Шофьорът на пикапа отрича да е причинил катастрофата
  Тема: Трафик

Шофьорът на пикапа отрича да е причинил катастрофата

13 Ноември, 2026 19:22 729 15

  • ам тракия-
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  • разследване

Мъжът твърди, че е бил по-назад в колоната и е избегнал удара между автобуса и румънския тир. Разследващите все още проверяват съпричастността му към инцидента

Шофьорът на пикапа отрича да е причинил катастрофата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шофьорът на бежовия пикап, чиято роля се проверява след тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“, отрича да е бил първият автомобил при инцидента. Пред БНТ мъжът е заявил, че се е намирал по-назад в колоната, когато започнали сблъсъците.

По думите му е успял да избегне сериозен удар с автобуса с пътници. Според разказа му автобусът се е ударил в румънския тир, след което са започнали последователните сблъсъци. Шофьорът твърди, че е видял инцидента навреме и е преминал пред вече ударилите се камион и автобус.

„Изкарал съм невероятен късмет“, са му казали полицаите, които пристигнали на място, твърди мъжът. Той е преместил пикапа, но е останал до идването на органите на реда. След това е бил разпитан и е дал показания.

Има противоречиви версии за пикапа

Разследващите проверяват съпричастността на пикапа към катастрофата. Част от пътниците в автобуса са заявили, че именно той е бил първата кола при инцидента. Румънският водач на тира обаче е посочил в показанията си, че пред него не е имало друг автомобил.

Катастрофата е станала на 10 ноември край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол, при сблъсък между 86 превозни средства. Загинаха 12 души.

Разследването продължава

Националната следствена служба работи по няколко версии за причините за инцидента. Назначени са 51 експертизи, а броят на разпитаните свидетели се очаква да надхвърли 100.

Проверява се дали водачите са спазвали необходимата дистанция и каква е била точната последователност на ударите. Разследването е в ход и окончателен извод за ролята на пикапа все още няма.


Ямбол / България
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