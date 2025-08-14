Новини
Крими »
Разбиха престъпна група за трафик на наркотици (обновена)

Разбиха престъпна група за трафик на наркотици (обновена)

14 Август, 2025 22:43 679 2

  • разбиха-
  • престъпна група-
  • трафик на наркотици-
  • българия-
  • гдбоп

Всички участници са известни на службите, като преди са се занимавали с трафик на хероин

Разбиха престъпна група за трафик на наркотици (обновена) - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотици в големи размери беше разкрита след акция на ДАНС и ГДБОП в Пловдив. Задържани са шестима души – ръководителят на групата и петима участници, повдигнати са им обвинения за трафик на дрога.

Това обобщи БНР.

Четирима от тях са със взети мерки „Задържане под стража“, а един е освободен под парична гаранция от 3000 лева. Петима от тях са арестувани на територията на Пловдив и Бургас. Шестият участник в групата е задържан вчера в София, предстои утре да да се гледа мярката му за неотклонение в окръжния съд в Пловдив.

По време на обиските в Пловдив, Бургас и София са иззети общо 90 килограма марихуана, като 10 от тях са били открити в колата на последния задържан участник в столицата.

Групата е действала в продължение на година и половина на територията на страната. Регионалната дирекция на ДАНС се е задействала по сигнал, като впоследствие е информирала прокуратурата. При разследването е установено, че ръководителят на ОПГ-то, който е управител на търговско дружество и се занимава с продажби на имоти и автомобили, е осигурявал дрогата – предимно кокаин и марихуана от Испания и Нидерландия, а участниците в групата са били ангажирани с трафика ѝ към Турция. Те са набирали международни шофьори, които са пренасяли наркотиците в специално обособени тайници.

Акцията по задържането на шестимата е започнала миналата събота, съобщиха от ГДБОП. Арестуваните са само мъже на възраст между 26 и 62 години. Двама от тях – ръководителят на ОПГ-то и един от участниците са от Пловдив, а останалите четирима – от София.

Според Емил Борисов, зам.-директор на ГД БОП, първоначално са задържани 10-ма души за 24 часа, като част от тях впоследствие са освободени.

Всички участници са известни на службите, като преди са се занимавали с трафик на хероин. Разследващите продължават да работят по разкриване на цялостната работа на организираната престъпна група.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Ключовото е - Всички участници са известни на службите...!!!??? И.....!!!??? Като идиотите в Европа , когато някой талибанин бастиса куп народ , и те - Охоо , откога го забелязахме че е с джихадистки наклонности......!!!??? И.....!!!???

    22:48 14.08.2025

  • 2 Шопо

    2 1 Отговор
    ДАНС и ГДБОП си оправдаха заплатите.
    Браво !

    23:21 14.08.2025