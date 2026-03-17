Млада жена е с множество прободни рани

17 Март, 2026 10:53 1 233 14

Тя има наранявания по ръцете, гърдите и гърба

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Брутално нападение над млада жена в Бургас, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Снощи около 23,30 ч. в Четвърто районно управление е постъпил сигнал от УМБАЛ - Бургас за постъпила 25-годишна жена с множество прободни рани. Пострадалата, родом от пазарджишкото село Ветрен, е разказала, че същата вечер в апартамент в ж.к. „Меден рудник“ е била нападната с нож от свой познат мъж. Жертвата е получила прорезни и прободни рани по ръцете, гърдите и гърба.

Бързата намеса на полицията доведе до задържането на 23-годишен мъж от Братово, който е криминално проявен и обитава апартамента под наем. Причините за нападението все още се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Идиоти...

    14 4 Отговор
    Кви мъже са тия!? На жените се правят множество пробождания с любов, а не прободни рани със злоба!

    10:57 17.03.2026

  • 2 честен ционист

    11 6 Отговор
    Щом даже и инициали няма, значи е от малцинството. Когато българин е извършителя, обикновено го изписват с пълни имена за назидание на останалите Ганчовци.

    Коментиран от #4, #6

    10:57 17.03.2026

  • 3 Седящият Бик

    7 3 Отговор
    Индиански сапунени опери.

    10:58 17.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Акупунктура

    6 2 Отговор
    Това е лека телесна повреда, според съдебната система в бг.

    11:00 17.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой пак криво е разбрал

    3 3 Отговор
    Българският начин на ухажване

    11:01 17.03.2026

  • 8 Сводник,

    7 2 Отговор
    Който е малтретирал жената...

    11:02 17.03.2026

  • 9 Прекалено късо име

    4 0 Отговор
    Убиецът на 11-годишната Никол Йончева от Бургас, който отне живота й през 2017 г., е нападнал и намушкал многократно с нож 25-годишна жена в апартамент в жк "Меден рудник" в морския град, потвърдиха от Областната дирекция на МВР.

    Сигналът за новото престъпление, извършено от вече 23-годишния Иван Илиев, е подаден малко след 23.27 ч. снощи от лекарите в шоковата зала на Университетската болница в Бургас, където е транспортирана пострадалата.

    11:24 17.03.2026

  • 10 Пепа

    5 0 Отговор
    Когато четем за такива прояви , главните герои са все “криминално проявен” , и то за кой ли път и са все ма свобода и все пуснати под някаква форма …. Пълна идиотия е нашата право …корумпирана система

    Коментиран от #11, #12

    11:31 17.03.2026

  • 11 Ааа...

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пепа":

    Не си права! Никой не могат да го държат вечно в затвора! А вие що се на криминално проявени се метате? А...?!

    Коментиран от #13, #14

    11:37 17.03.2026

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пепа":

    това са национални особенности на племето

    11:45 17.03.2026

  • 13 така ли

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ааа...":

    Тогава защо в НК има предвидено наказание доживотен затвор без право на замяна? Психопатите убийци трябва да стоят до края на живота си в затвора, защото иначе излизат и убиват отново и отново. Присъдата на този психопат беше 6 години затвор, защото бил непълнолетен и щял да се поправи. Ей го на, поправил се е.

    11:46 17.03.2026

  • 14 Не никой, а никого

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ааа...":

    Не го научихте този български!

    11:46 17.03.2026