Млада жена е с множество прободни рани

Брутално нападение над млада жена в Бургас, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Снощи около 23,30 ч. в Четвърто районно управление е постъпил сигнал от УМБАЛ - Бургас за постъпила 25-годишна жена с множество прободни рани. Пострадалата, родом от пазарджишкото село Ветрен, е разказала, че същата вечер в апартамент в ж.к. „Меден рудник“ е била нападната с нож от свой познат мъж. Жертвата е получила прорезни и прободни рани по ръцете, гърдите и гърба.

Бързата намеса на полицията доведе до задържането на 23-годишен мъж от Братово, който е криминално проявен и обитава апартамента под наем. Причините за нападението все още се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство.