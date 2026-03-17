Млада жена е с множество прободни рани

Брутално нападение над млада жена в Бургас, съобщават от Областната дирекция на МВР.
Снощи около 23,30 ч. в Четвърто районно управление е постъпил сигнал от УМБАЛ - Бургас за постъпила 25-годишна жена с множество прободни рани. Пострадалата, родом от пазарджишкото село Ветрен, е разказала, че същата вечер в апартамент в ж.к. „Меден рудник“ е била нападната с нож от свой познат мъж. Жертвата е получила прорезни и прободни рани по ръцете, гърдите и гърба.
Бързата намеса на полицията доведе до задържането на 23-годишен мъж от Братово, който е криминално проявен и обитава апартамента под наем. Причините за нападението все още се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство.
1 Идиоти...
10:57 17.03.2026
2 честен ционист
Коментиран от #4, #6
10:57 17.03.2026
3 Седящият Бик
10:58 17.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Акупунктура
11:00 17.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Някой пак криво е разбрал
11:01 17.03.2026
8 Сводник,
11:02 17.03.2026
9 Прекалено късо име
Сигналът за новото престъпление, извършено от вече 23-годишния Иван Илиев, е подаден малко след 23.27 ч. снощи от лекарите в шоковата зала на Университетската болница в Бургас, където е транспортирана пострадалата.
11:24 17.03.2026
10 Пепа
Коментиран от #11, #12
11:31 17.03.2026
11 Ааа...
До коментар #10 от "Пепа":Не си права! Никой не могат да го държат вечно в затвора! А вие що се на криминално проявени се метате? А...?!
Коментиран от #13, #14
11:37 17.03.2026
12 оня с коня
До коментар #10 от "Пепа":това са национални особенности на племето
11:45 17.03.2026
13 така ли
До коментар #11 от "Ааа...":Тогава защо в НК има предвидено наказание доживотен затвор без право на замяна? Психопатите убийци трябва да стоят до края на живота си в затвора, защото иначе излизат и убиват отново и отново. Присъдата на този психопат беше 6 години затвор, защото бил непълнолетен и щял да се поправи. Ей го на, поправил се е.
11:46 17.03.2026
14 Не никой, а никого
До коментар #11 от "Ааа...":Не го научихте този български!
11:46 17.03.2026