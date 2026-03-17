Холандка наследи неочаквано 35 гравюри на Рембранд от дядо си

Холандка наследи неочаквано 35 гравюри на Рембранд от дядо си

17 Март, 2026 11:16 642 3

Дълго време гравюрите се съхранявали в чекмедже, недокоснати

Холандка наследи неочаквано 35 гравюри на Рембранд от дядо си - 1
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шарлот Майер, жителка на Зутфен (Холандия), случайно открила, без да знае, че е наследила от дядо си 35 гравюри на Рембранд (1606/–1669) от дядо си, пише NL Timews.

„Човек може само да мечтае за такава красива история. По онова време никой не се е интересувал от гравюри. Те не били нищо особено. Само за няколко гулдена дядо ми придобил 35 произведения. Баба ми не им отдавала никакво значение. Продължихме да ги пазим, но никой не е очаквал нещо подобно“, отбеляза Майер.

Дълго време гравюрите се съхранявали в чекмедже, недокоснати. Майер открила, че са оригинални произведения по време на пандемията. Жената прелистила папката на дядо си, докато се готвела да се премести, и се свързала с музея „Къща Рембранд“ в Амстердам, където научила за стойността на колекцията от експертите. Оттогава колекцията ѝ се е разширила до 70 гравюри на Рембранд и неговите последователи, които ще бъдат изложени в музея „Стеделийк“ в Зютфен следващия месец.

Както изданието уточнява, много от гравюрите на Рембранд са попаднали в ръцете на колекционери и обикновени ентусиасти, включително дядото на Майер, който е колекционирал гравюри от 1900 до 1920 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Да му направи

    3 0 Отговор
    паметник на дядото...

    11:17 17.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Маце...

    0 1 Отговор
    Бърже давай адресо! Прижени ми се...

    11:19 17.03.2026