Холандка наследи неочаквано 35 гравюри на Рембранд от дядо си

Шарлот Майер, жителка на Зутфен (Холандия), случайно открила, без да знае, че е наследила от дядо си 35 гравюри на Рембранд (1606/–1669) от дядо си, пише NL Timews.

„Човек може само да мечтае за такава красива история. По онова време никой не се е интересувал от гравюри. Те не били нищо особено. Само за няколко гулдена дядо ми придобил 35 произведения. Баба ми не им отдавала никакво значение. Продължихме да ги пазим, но никой не е очаквал нещо подобно“, отбеляза Майер.

Дълго време гравюрите се съхранявали в чекмедже, недокоснати. Майер открила, че са оригинални произведения по време на пандемията. Жената прелистила папката на дядо си, докато се готвела да се премести, и се свързала с музея „Къща Рембранд“ в Амстердам, където научила за стойността на колекцията от експертите. Оттогава колекцията ѝ се е разширила до 70 гравюри на Рембранд и неговите последователи, които ще бъдат изложени в музея „Стеделийк“ в Зютфен следващия месец.

Както изданието уточнява, много от гравюрите на Рембранд са попаднали в ръцете на колекционери и обикновени ентусиасти, включително дядото на Майер, който е колекционирал гравюри от 1900 до 1920 г.