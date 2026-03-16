Екшън в Карловско: Мъж стреля по жена с въздушна пушка, наряза гумите на над 30 коли и запали контейнери

Екшън в Карловско: Мъж стреля по жена с въздушна пушка, наряза гумите на над 30 коли и запали контейнери

16 Март, 2026 11:21 850 10

Заподозреният е задържан за 72 часа. Той е местен жител на 57-годишна възраст

Екшън в Карловско: Мъж стреля по жена с въздушна пушка, наряза гумите на над 30 коли и запали контейнери - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Истински среднощен екшън се разигра в карловското село Иганово.

Мъж наряза гумите на 36 автомобила. На някои от тях с нож е надрал боята и изкривил чистачките. Мъжът е запалил и няколко улични контейнера за смет. Нанесъл е щети и по две електроразпределителни табла и накрая е стрелял с въздушна пушка по жена в селото.

Кметът на село Иганово Павел Павлов е един от потърпевшите собственици на автомобила. „Имам щети по три коли. Гумите са нарязани по един и същ начин. Вандалският акт беше извършен около 4-4:30 часа в събота срещу неделя през нощта.

Разбрахме, че има проблем, когато усетихме пушека и видяхме високите пламъци от запалените пластмасови контейнери за смет”, разказа той.

Първоначално той мислел, че вандализма е само на неговата улица. „Сигнализирах на 112 и полицията дойде. Оказа се, че цялото село е потърпевшо. Има счупени камери за наблюдение, които са поставени в населеното място. Има и счупени елтабла, които са може би 5-6 на брой”, обясни кметът.

По думите му гумите на автомобилите са нарязани с нож. Марин Маринов също е потърпевш с нарязани гуми на две коли. „Върнах се в 2:30 часа вкъщи. Всичко беше нормално. А сутринта видях, че гумите ми са нарязани”, обясни той.

Заподозреният е задържан за 72 часа. Той е местен жител на 57-годишна възраст. „Този човек е стрелял с въздушна пушка срещу жена и мъж. Предупреждаван е преди известно време, тъй като влиза по къщите. Не е бил преди агресивен”, обясни Павлов.

От полицията съобщиха за NOVA, че при обиск в дома на заподозрения за вандалската проява са иззети ножовете, с които са нарязани гумите на колите. Открити са и газов пистолет и въздушна пушка, които не са придобити по установения ред.

Преглеждат се и записи от охранителни камери, събират се доказателства и сведения, а по случая е образувано досъдебно производство в Районната прокуратура.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Запознат

    3 0 Отговор
    Видял си е сметката за тока и водата и излязъл да раздава правосъдие хайманата.

    11:24 16.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПРОГРЕСИВЕН С ДВАЙСЕ €

    2 1 Отговор
    БИВШ О.З. ЗKПЧ.....

    11:27 16.03.2026

  • 4 Сопотчанин

    7 1 Отговор
    То в Иганово бял човек не остана. Само бразилци

    11:29 16.03.2026

  • 5 Ами

    3 1 Отговор
    така е в клуба на богатите.

    11:32 16.03.2026

  • 6 явно нещо е станало

    1 1 Отговор
    по тъмна доба да ходи да хулиганства . на тая възраст е куку . добре е че са го разкрили . сигурно ще му припишат всичко счупено в селото . коли, камери, табла, контейнери за смет . влизал в къщите на хората . по селата какви хора живеят .

    11:32 16.03.2026

  • 7 оня с коня

    1 0 Отговор
    само атома може да оправи това продажно племе дошло от азия и се нареколо булгарии

    11:40 16.03.2026

  • 8 Еййй, Рамбо,

    0 1 Отговор
    Бате, Рамбо….

    11:41 16.03.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Обиден е бил на правителството.🤔🤗🤣👍

    11:53 16.03.2026

  • 10 Защо не са в гараж

    1 0 Отговор
    , ами всеки е наредил по 2-3 дарака пред къщите и задължително по тротоара?

    11:56 16.03.2026