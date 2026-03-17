„Калашников“ произвежда по-добри от американските турникети

„Калашников“ произвежда над 10 000 хемостатични турникета (бел. ред. медицинско изделие, предназначено за спиране на животозастрашаващо кървене от крайници чрез силно притискане, което прекъсва кръвообращението) дневно, които са по-добри по качество от тези, произвеждани от американската компания CAT (Combat Application Tourniquet).
„Настоящият производствен капацитет надхвърля 10 000 бройки на ден. И ние можем напълно да задоволим нуждите на Министерството на отбраната и правоохранителните органи и ведомства. Също така е важно да се отбележи, че постигнахме качество, което надминава дори това на американските им предшественици, а именно турникета CAT, благодарение на използването на рентгеноконтрастна пластмаса, и значително подобрени характеристики при тежки климатични условия и при минусови температури“, каза Василий Худолеев, директор на Медицинския отдел на концерна.
Такива турникети са включени в индивидуалната аптечка за първа помощ APPI на концерна „Калашников“. Тя беше представена за първи път през август 2024 г. Тя включва разширена гама от хемостатични и превързочни материали, както и няколко иновативни медицински продукта и медикаменти, отчитащи статистиката и естеството на раните в зоните за специални операции. Наред с други артикули, тя включва единствената в Русия хемостатична превръзка от трето поколение на основата на каолин с рентгеноконтрастна лента, обещаващ индивидуален пакет превръзки и сублингвалния аналгетик кеторолак, предназначен за облекчаване на умерена до силна болка.
