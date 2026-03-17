„Калашников“ произвежда по-добри от американските турникети

17 Март, 2026 11:10 1 010 11

Концернът произвежда над 10 000 от тези продукти дневно

„Калашников“ произвежда по-добри от американските турникети - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Калашников“ произвежда над 10 000 хемостатични турникета (бел. ред. медицинско изделие, предназначено за спиране на животозастрашаващо кървене от крайници чрез силно притискане, което прекъсва кръвообращението) дневно, които са по-добри по качество от тези, произвеждани от американската компания CAT (Combat Application Tourniquet).

„Настоящият производствен капацитет надхвърля 10 000 бройки на ден. И ние можем напълно да задоволим нуждите на Министерството на отбраната и правоохранителните органи и ведомства. Също така е важно да се отбележи, че постигнахме качество, което надминава дори това на американските им предшественици, а именно турникета CAT, благодарение на използването на рентгеноконтрастна пластмаса, и значително подобрени характеристики при тежки климатични условия и при минусови температури“, каза Василий Худолеев, директор на Медицинския отдел на концерна.

Такива турникети са включени в индивидуалната аптечка за първа помощ APPI на концерна „Калашников“. Тя беше представена за първи път през август 2024 г. Тя включва разширена гама от хемостатични и превързочни материали, както и няколко иновативни медицински продукта и медикаменти, отчитащи статистиката и естеството на раните в зоните за специални операции. Наред с други артикули, тя включва единствената в Русия хемостатична превръзка от трето поколение на основата на каолин с рентгеноконтрастна лента, обещаващ индивидуален пакет превръзки и сублингвалния аналгетик кеторолак, предназначен за облекчаване на умерена до силна болка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Омазана ватенка

    0 3 Отговор
    И протези

    Коментиран от #6

    11:12 17.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зеленски

    2 1 Отговор
    Защо не изхвърли Калашниците от ВСУ.
    Нали са окупаторски
    И обяви война на Русия

    11:22 17.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Произвеждали, предлагали, ама...

    1 1 Отговор
    Ама руските нашественици още са оборудвани с гумения Есмарх турникет, който сме виждали в соц. автомобилните аптечки. Дали го ползват няма значение, защото когато дронът ти отнесе главата или крака, а до медицинската помощ има 20 километра пълзене, кръвоспирането се обезсмисля.

    Коментиран от #10

    11:31 17.03.2026

  • 8 хаха

    1 0 Отговор
    тея блатни орки постоянно искат да се сравняват с развитите държави, явно избиват комплекси някакви. Никой не ги бръсне за нищо вече и се чудят как да се покажат

    11:33 17.03.2026

  • 9 ТАСС

    1 1 Отговор
    Изключително "смислена" "информация".... Чакаме информация и за новите руски военни гащи и чорапи - най добрите гащи и чорапи на СВЕТА! :)

    Коментиран от #11

    11:35 17.03.2026

  • 10 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Произвеждали, предлагали, ама...":

    Ти провери загробените 3 000 000 бандери барабар със западните жилетки Льольо.

    11:44 17.03.2026

  • 11 ДОйче Велле

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ТАСС":

    Изключителен простак

    11:45 17.03.2026