Новини
Спорт »
Волейбол »
Уникално! Девойките на България удариха Полша и са 1/2-финал на Мондиал 2025

Уникално! Девойките на България удариха Полша и са 1/2-финал на Мондиал 2025

15 Август, 2025 13:45 782 1

  • световно първенство-
  • волейбол-
  • спорт-
  • българия-
  • полша

Младите „лъвици“ изиграха пореден силен мач, демонстрираха характер в ключовите моменти и напълно заслужено продължават напред

Уникално! Девойките на България удариха Полша и са 1/2-финал на Мондиал 2025 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България за девойки до 21 години записа нов голям успех на Световното първенство в Сурабая (Индонезия). Възпитаничките на Драган Нешич пречупиха Полша с 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25:18) в двубой от 1/4-финалите на турнира и се класираха за полуфиналите на шампионата.

Младите „лъвици“ изиграха пореден силен мач, демонстрираха характер в ключовите моменти и напълно заслужено продължават напред. Българките взеха оспорван първи гейм, отстъпиха във втората част, но след това контролираха напълно събитията на терена и затвориха мача с категоричен успех в четвъртия гейм.

С фантастично представяне се отличи Ива Дудова, която реализира 33 точки (3 блока и 2 аса) и беше над всички в решаващите моменти. Капитанката Виктория Коева добави още 14 точки (1 блок и 1 ас), а останалите състезателки също допринесоха с важни намеси в защита и атака.

Това е най-доброто класиране за България на световно първенство в тази възрастова категория от 2009 г. насам, когато тимът завърши на 4-о място.

В полуфинала, който ще се играе утре, 16 август, от 13:00 ч. българско време, нашите момичета ще срещнат победителя от двубоя Турция – Япония.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джизъса

    0 0 Отговор
    Да дойдат в студентски град и вече няма да са девойки

    15:30 15.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ