Мъж е застрелян в центъра на Бургас

Труп с огнестрелна рана е открит в лек автомобил на ул. "Поп Георги" в центъра на Бургас, съобщават от Флагман.бг.

"В 15:15 часа излизах от вкъщи в посока пл. "Св.св. Кирил и Методий", чух зад гърба си пукот като от пиратка. Обърнах, но не видях нищо извънредно и продължих по пътя. Само след 7-8 минути се върнах обратно на адреса, на който живея на ул. "Поп Георги", като забелязах, че магазинерката от магазина за перилни препарати стои силно разстроена пред обекта и я попитах какво става. Тя каза: "Ами не виждате ли в това Audi, че имаме мъртъв мъж - застреляха го", каза първият свидетел пред Флагман.бг.

Действително в сиво Audi, спряло върху забранителните жълти знаци между магазина за перилни препарати и фризьорския салон "Нели", има мъж на шофьорската седалка, чиято глава е отметната надясно, на стъклото откъм шофьора се вижда дупка.

Според Нова телевизия полицията проверява и версията за самоубийство. Мъжът е родом от Поморие.

Очаквайте подробности !