Мъж е застрелян в центъра на Бургас

16 Март, 2026 16:06 2 712 24

  • мъж-
  • застрелян-
  • център-
  • бургас

Инцидентът е станал около 15:15 часа в оживената част между улиците "Св.св. Кирил и Методий" и "Поп Георги"

Снимка: Флагман. бг
Труп с огнестрелна рана е открит в лек автомобил на ул. "Поп Георги" в центъра на Бургас, съобщават от Флагман.бг.

"В 15:15 часа излизах от вкъщи в посока пл. "Св.св. Кирил и Методий", чух зад гърба си пукот като от пиратка. Обърнах, но не видях нищо извънредно и продължих по пътя. Само след 7-8 минути се върнах обратно на адреса, на който живея на ул. "Поп Георги", като забелязах, че магазинерката от магазина за перилни препарати стои силно разстроена пред обекта и я попитах какво става. Тя каза: "Ами не виждате ли в това Audi, че имаме мъртъв мъж - застреляха го", каза първият свидетел пред Флагман.бг.
Действително в сиво Audi, спряло върху забранителните жълти знаци между магазина за перилни препарати и фризьорския салон "Нели", има мъж на шофьорската седалка, чиято глава е отметната надясно, на стъклото откъм шофьора се вижда дупка.

Според Нова телевизия полицията проверява и версията за самоубийство. Мъжът е родом от Поморие.

Очаквайте подробности !


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д-р Холмс

    21 2 Отговор
    Ще е ,,самоубийство" ако е левичар и преди това е направил дупка на страничното ЛЯВО стъкло...

    Коментиран от #6

    16:12 16.03.2026

  • 2 Тоалетна Хартия

    24 0 Отговор
    """на стъклото откъм шофьора се вижда дупка""" 100% е самоубийство!!!!

    Коментиран от #8

    16:13 16.03.2026

  • 3 Гларус

    21 0 Отговор
    Застреляният в центъра на Бургас е поморийският бизнесмен Христо Бургазлиев – собственик на чейндж бюро

    Коментиран от #24

    16:13 16.03.2026

  • 4 лоло

    20 0 Отговор
    как така самоубийство като дупката в колата е отвън?! физиката за 2ри клас май не го позволява?

    16:13 16.03.2026

  • 5 самоубийство

    17 1 Отговор
    паднал 16 пъти върху ножа си и му се забивал в гърба

    16:14 16.03.2026

  • 6 Тоалетна Хартия

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Д-р Холмс":

    Може да се е гръмнал с 44 и куршума да е минал през главата и после в стъклото!!!

    Коментиран от #14

    16:15 16.03.2026

  • 7 Ззз

    19 3 Отговор
    "Според Нова телевизия полицията проверява и версията за самоубийство." - Е, не, ако и това вече го пишат самоубийство, МВР окончателно ще се затвърдят като пълни циркаджии.

    16:15 16.03.2026

  • 8 Ъъъъ

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоалетна Хартия":

    Изкарал си е ръката през стъклото!

    16:15 16.03.2026

  • 9 Ник

    18 1 Отговор
    В България заможните хора са силно депресирани и доста често се самоубиват с огнестрелно оръжие. Понякога и на групи, ритуално, с повече от един изстрел, като за целта избират отдалечени, но красиви и живописни местности.

    16:18 16.03.2026

  • 10 Сталин

    16 1 Отговор
    Ами тъй става като се паркира на забранени места

    16:21 16.03.2026

  • 11 Какъв

    19 0 Отговор
    инцидент ? Екзекутиран по сред бял ден !

    16:21 16.03.2026

  • 12 шофьор

    10 2 Отговор
    Имам две хипотези .Първата е изборите .Втората е , че сме толкова изтрещяли като народ , че се гърмим за парко място .

    16:22 16.03.2026

  • 13 Пияни от щастие

    20 1 Отговор
    Сигурно се е самоубил, защото не е понесъл щастието от това, че сме вече част от "Клуба на богатите"!
    По улиците е пълно с хора, които сами си говорят от щастие или ровят по кофите, защото са твърде оттегчени от модните тенденции по магазините, или се редят на опашка за безплатно ядене, защото им е писнало от все едни и същи специалитети по ресторантите. Всички подскачаме и си пеем, откакто сме богати еврогейци.

    16:23 16.03.2026

  • 14 Д-р Холмс

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тоалетна Хартия":

    Тогава стъклото щеше цялото да е в кръв и мозък,а тялото нямаше да падне...надясно...

    Коментиран от #19

    16:23 16.03.2026

  • 15 Тракиец

    9 0 Отговор
    Паркирал е на забранено място и за това се е самоубил.

    16:24 16.03.2026

  • 16 Джамбаза

    12 1 Отговор
    Как самоуийство?
    Направо го пишете ирански дрон!

    16:24 16.03.2026

  • 17 Евро-реалности

    6 1 Отговор
    Най-вероятно не е могъл да плати сметката за ток и сега ЧСИ ще го изхвърли бездомен на улицата, а жена му ще си отиде и никига повече няма да го погледне.
    Всичко това ни се случва заради евро-благоденствието!

    16:26 16.03.2026

  • 18 Денчев, излизай да мажеш!

    3 2 Отговор
    Кажи, че Боко го е думнал!

    Коментиран от #20

    16:28 16.03.2026

  • 19 Д-р Уотсън

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Д-р Холмс":

    Холмс, щом полицията казва, че е самоубийство, значи е точно така. Не се задъшлбочавай.

    Коментиран от #21

    16:30 16.03.2026

  • 20 Той

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Денчев, излизай да мажеш!":

    беше в Бургас с Диловоя скорпион .

    16:34 16.03.2026

  • 21 Кирил

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Д-р Уотсън":

    Хаха да, не поставяй под съмнение експертната оценка да не те самоубият.

    16:35 16.03.2026

  • 22 саЛама Иво Калушев

    6 1 Отговор
    Пак ли наДървената мафия или ДАНС ????

    16:38 16.03.2026

  • 23 Хи хи

    1 0 Отговор
    Неправилно спиране на жълта маркировка и е бил наказан.

    16:43 16.03.2026

  • 24 Еврозоната

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гларус":

    не влияе добре на някои

    17:02 16.03.2026