Томаш се показа от фитнеса

След раздялата с ЦСКА през май 2025 г., Александър Томаш избягва да се появява в публичното пространство, но сега публикува любопитна снимка в социалните мрежи. На кадъра се вижда как 47-годишният специалист тренира усилено във фитнес зала в столичния квартал „Надежда“.

В единственото си скорошно медийно изявление той сподели, че очаква ново добро предложение и използва времето, за да се развива, като същевременно показа и отлична физическа форма.

Към момента ЦСКА остава последният отбор, който Томаш е ръководил, а скоро ще се навърши година, откакто не е заставал начело на тим.