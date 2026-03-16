Изнасят нови данни за мащабния канал за контрабандно месо

16 Март, 2026 07:34, обновена 16 Март, 2026 06:37 2 469 9

При проверка на БАБХ бяха установени три места в Ихтиман, където месото е транжирано, разфасовано и подготвяно за дистрибуция у нас

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Очаква се от министерството на земеделието и министерството на вътрешните работи да дадат повече информация след разкрития канал за контрабандно месо. За случая стана ясно в събота.

При проверка на БАБХ бяха установени три места в Ихтиман, където месото е транжирано, разфасовано и подготвяно за дистрибуция у нас. Част от него, за което няма никакви документи, вероятно вече е стигнало до вътрешния пазар. В последните дни са задържани няколко камиона с дребен рогат добитък, които в момента се намират на румънската граница.

Служебният министър на земеделието Иван Христанов заяви, че става дума за мащабен канал, който действа поне от една година


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хан Крум

    26 1 Отговор
    Ако погледнете в историята, имам прекрасни методи за спирането на такъв род дейности. При мен в България престъпността беше нулева.

    06:43 16.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Чочо

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Зико":

    Яж тогава от това месо.
    Да ги е сладко.
    Дай и на децата си .

    Коментиран от #6

    07:09 16.03.2026

  • 5 НЯМА СТРАШНО

    17 0 Отговор
    Полицията ги е наблюдавала от 10 години.

    07:26 16.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Механик

    13 0 Отговор
    Демек, воят не е защото това месо може да е опасно за хората, а защото е контрабандно, тоест за него не е платено мито??? Ми браво!
    И щом е пласирано на пазара, дайте малко инфо кой го е реализирал? Кои фирми? Например, дали кауфланд-лидл са участвали в схемата?

    07:29 16.03.2026

  • 8 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Тюв австрия сертификат....

    07:33 16.03.2026

  • 9 Стига глупости

    7 0 Отговор
    Тия кланици работят така от 30 години! Предимно с крадена стока и всички в района го знаят. Между другото съм ял много пъти от тези меса. По добри са от армейските резерви на армиите на НАТО.

    07:34 16.03.2026