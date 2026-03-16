Изнасят нови данни за мащабния канал за контрабандно месо

Очаква се от министерството на земеделието и министерството на вътрешните работи да дадат повече информация след разкрития канал за контрабандно месо. За случая стана ясно в събота.

При проверка на БАБХ бяха установени три места в Ихтиман, където месото е транжирано, разфасовано и подготвяно за дистрибуция у нас. Част от него, за което няма никакви документи, вероятно вече е стигнало до вътрешния пазар. В последните дни са задържани няколко камиона с дребен рогат добитък, които в момента се намират на румънската граница.

Служебният министър на земеделието Иван Христанов заяви, че става дума за мащабен канал, който действа поне от една година