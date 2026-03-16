Изнасят нови данни за мащабния канал за контрабандно месо

Очаква се от министерството на земеделието и министерството на вътрешните работи да дадат повече информация след разкрития канал за контрабандно месо. За случая стана ясно в събота.
При проверка на БАБХ бяха установени три места в Ихтиман, където месото е транжирано, разфасовано и подготвяно за дистрибуция у нас. Част от него, за което няма никакви документи, вероятно вече е стигнало до вътрешния пазар. В последните дни са задържани няколко камиона с дребен рогат добитък, които в момента се намират на румънската граница.
Служебният министър на земеделието Иван Христанов заяви, че става дума за мащабен канал, който действа поне от една година
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хан Крум
06:43 16.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Чочо
До коментар #3 от "Зико":Яж тогава от това месо.
Да ги е сладко.
Дай и на децата си .
Коментиран от #6
07:09 16.03.2026
5 НЯМА СТРАШНО
07:26 16.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Механик
И щом е пласирано на пазара, дайте малко инфо кой го е реализирал? Кои фирми? Например, дали кауфланд-лидл са участвали в схемата?
07:29 16.03.2026
8 ООрана държава
07:33 16.03.2026
9 Стига глупости
07:34 16.03.2026