ММО: Военният ескорт в Ормузкия проток не е дългосрочно решение за сигурността

Военните ескорти за защита на танкерите в Ормузкия проток не представляват устойчиво решение, заяви генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес, цитиран от ДПА, предава БТА.

„Това намалява риска, но опасността все още е налице“, посочи Домингес пред Файненшъл таймс, добавяйки, че военното разполагане „не е дългосрочно или устойчиво решение“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за международна военноморска операция край иранското крайбрежие, за да се осигурят доставките на петрол. От края на февруари САЩ и Израел са във война с Иран, припомня ДПА.

Домингес също изрази загриженост за екипажите на блокираните кораби в Персийския залив. „Ситуацията е тревожна, особено защото корабите не могат да плават свободно в Ормузкия проток или региона на Персийския залив. Достъпът до пристанищата също е ограничен заради удари по съоръженията“, отбеляза той.

Генералният секретар на ММО предупреди, че запасите от храна, вода и гориво на борда на плавателните съдове ще започнат да се изчерпват, ако блокадата продължи.

Корабният трафик в Ормузкия проток, ключов маршрут за международен транспорт на петрол и втечнен газ, практически е спрял поради войната и заплахата от ирански атаки.

Въпреки това Иран продължава да изнася петрол, като Китай остава основният купувач. От началото на войната на остров Харг, където се намира петролен терминал, са натоварени тринадесет супертанкера, съобщава иранската държавна телевизия.