ММО: Военният ескорт в Ормузкия проток не е дългосрочно решение за сигурността

ММО: Военният ескорт в Ормузкия проток не е дългосрочно решение за сигурността

17 Март, 2026 11:18, обновена 17 Март, 2026 11:20 503 6

Рискът за танкерите и екипажите остава, докато конфликтът между САЩ, Израел и Иран блокира корабоплаването

ММО: Военният ескорт в Ормузкия проток не е дългосрочно решение за сигурността - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военните ескорти за защита на танкерите в Ормузкия проток не представляват устойчиво решение, заяви генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес, цитиран от ДПА, предава БТА.

„Това намалява риска, но опасността все още е налице“, посочи Домингес пред Файненшъл таймс, добавяйки, че военното разполагане „не е дългосрочно или устойчиво решение“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за международна военноморска операция край иранското крайбрежие, за да се осигурят доставките на петрол. От края на февруари САЩ и Израел са във война с Иран, припомня ДПА.

Домингес също изрази загриженост за екипажите на блокираните кораби в Персийския залив. „Ситуацията е тревожна, особено защото корабите не могат да плават свободно в Ормузкия проток или региона на Персийския залив. Достъпът до пристанищата също е ограничен заради удари по съоръженията“, отбеляза той.

Генералният секретар на ММО предупреди, че запасите от храна, вода и гориво на борда на плавателните съдове ще започнат да се изчерпват, ако блокадата продължи.

Корабният трафик в Ормузкия проток, ключов маршрут за международен транспорт на петрол и втечнен газ, практически е спрял поради войната и заплахата от ирански атаки.

Въпреки това Иран продължава да изнася петрол, като Китай остава основният купувач. От началото на войната на остров Харг, където се намира петролен терминал, са натоварени тринадесет супертанкера, съобщава иранската държавна телевизия.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Бай Дончо ще ви начисли такса "спокойствие" върху крайната стока.

    Коментиран от #3

    11:20 17.03.2026

  • 2 Ко речи?

    5 0 Отговор
    Няма желаещи? Що тъй бре?

    11:26 17.03.2026

  • 3 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Бай Дончо в момента е зает да яде боб.
    Газ му е нужен.🤣🤣🤣

    11:28 17.03.2026

  • 4 оня с коня

    4 0 Отговор
    по добре да беше завзел гренландия поне нямаше кои да му опонира на плешивия дъртак

    Коментиран от #6

    11:31 17.03.2026

  • 5 дълбоко виждащ

    1 0 Отговор
    В момента проблем е ЗАСТРАХОВКАТА не преминаването.Там е ясно ,че тези удари се нанасят.......не от иран ,а винаги съм виждал в дъното на нещата рогцата на дявола отвъд голямата локва........пс.ПС ще изляза да ви събера изхвърлените бо...ци за друго не ставате ,но да хвърляте и убивате сте с опитност!

    11:42 17.03.2026

  • 6 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Първо Куба, после Канада, накрая Гренландия.
    🤣🤣🤣

    11:44 17.03.2026

