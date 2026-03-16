Задържаха млад мъж за убийство в Шумен

16 Март, 2026 22:12 858 3

Първоначално се е смятало, че става въпрос за нещастен случай

Задържаха млад мъж за убийство в Шумен
Светослава Ингилизова

Полицията в Шумен залови предполагаемия убиец на 26-годишния Александър Пенчев, открит в безпомощно състояние в недостроена сграда в града. Въпреки, че първоначално се е смятало, че става въпрос за нещастен случай, назначената аутопсия показала, че причината за смъртта е удар в корема.

Обявеният за издирване Александър е открит в изоставения строеж след анализ на кадри от охранителни камери в района. Установено е, че на 7 март е прекарал известно време с 28-годишния Б. В. Двамата се познавали и отишли в изоставената сграда, за да пушат „чай“. Помежду им възникнал спор.

Ст. комисар Георги Гендов, директор на ОДМВР – Шумен: „В резултат на това е започнало пререкание и са му нанесени удари, които впоследствие са довели до смъртта му.“

Пред полицията извършителят обяснил:

Орлин Куздов, окръжен прокурор на Шумен: „Че пострадалият му духнал в лицето и той го ударил в слънчевия сплит. След това пострадалият изохкал и казал: „Ти като ме удари сега, не мога да дишам.“

Вместо да му помогне, предполагаемият извършител пребъркал дрехите на Александър за дрога. До момента той има шест присъди за притежание и разпространение на наркотици, две от които са ефективни. Последно е излязъл от затвора през юни миналата година. Повдигнато му е обвинение за причиняване на средна телесна повреда, довела до смърт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Езвенете

    Кою и новинъта?! Че маж може да е млад, или чи има обийство? Чи на тез от МВР нищу ни им ръзбирам!

    22:18 16.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ганев

    АЛООУ...ФАШИСТКИ СОРОСКИ ФАКТИ...ИЗТРИХТЕ ..МЕ...НОО...СКОРО СТЕ НА БУНИЩЕТО

    23:29 16.03.2026