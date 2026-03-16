Пожар изпепели три коли в Казанлък

Пожар изпепели три коли в Казанлък

16 Март, 2026 07:31, обновена 16 Март, 2026 06:33

Разследват умишлен палеж

Пожар изпепели три коли в Казанлък - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Пожар в Казанлък. Изгорели са три коли. Сигналът за пожара на бул. "Княз Александър Батенберг" е подаден около 3:00 часа тази нощ. На място веднага са изпратени два противопожарни екипа, които са овладели огъня.

Пламъците са унищожили напълно три автомобила, а четвърта кола е с леки щети заради близостта си до един от горящите автомобили. Основната версия, по която се работи към момента, е умишлен палеж.

Подозренията се засилват от факта, че две от напълно изгорелите превозни средства са на един собственик, въпреки че са били паркирани на голямо разстояние една от друга.

Полицията продължава работата по изясняване на причините за инцидента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Собственикът знае

    2 0 Отговор
    Няма начин да ти палнат колите и да не знаеш кой е поръчителят. Това става най-често при бизнеса с наркотици.

    06:39 16.03.2026

  • 2 хахаха

    1 0 Отговор
    🎃🐷🚗🚓🚕🛺🚙

    06:46 16.03.2026

  • 3 Тити

    1 0 Отговор
    Явно някой е настъпил по мазола.

    06:57 16.03.2026

  • 4 В КАЗАНЛЪК ПЛАЩАШ НА

    1 2 Отговор
    ОБШИНАТА ЗА ПАРКИНГ НА ОБЩИНАТА КЪДЕТО И ДА СИ ПАРКИРАЛ.ВИИИНАГИ ..ЯВНО НЯКОЙ НЕ СИ ПЛАЩА И ОБЩИНАРИТЕ МУ НАПОМНЯТ НА ЧИЯ ЗЕМЯ Е ПАРКИРАЛ....

    07:05 16.03.2026