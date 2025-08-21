Шофьорът, врязал се в автобус в София, вече е в ареста

21-годишният Виктор Илиев, който в ранните часове на миналия петък причини зверска катастрофа, при която загина уважаван сирийски лекар, вече е закаран в ареста на бул. "Г. М. Димитров", научи "24 часа".

Досега той беше в болница, тъй като също пострада при трагедията на пътя, причинена от самия него. Вследствие на инцидента той беше със счупена ръка и травми на ребрата.

В неделя Софийският градски съд го остави зад решетките, но младежът беше върнат във ВМА, за да се долекува. Решението не е окончателно. Предстои да има и дело за определяне на мярката му за неотклонение и пред Апелативния съд в случай, че той обжалва.

При катастрофата пострадаха още петима, като продължава да е тежко състоянието на шофьора на автобуса.

По време на делото в Софийски градски съд стана ясно, че той има 14 пътни нарушения, има книжка едва от 1 август, а повече от половината фишове ги е натрупал преди да я получи.