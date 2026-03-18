Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
ВКС гледа делото за убийството на Митко от Цалапица

ВКС гледа делото за убийството на Митко от Цалапица

18 Март, 2026 07:45, обновена 18 Март, 2026 06:54 486 3

  • дело-
  • убийство-
  • цалапица

Върховните магистрати трябва да решат за присъдата на осъдения за престъплението Рангел Бизюрев

ВКС гледа делото за убийството на Митко от Цалапица - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Днес ВКС ще гледа делото за убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Върховните магистрати трябва да решат за присъдата на осъдения за престъплението Рангел Бизюрев.

До тук се стигна след жалби на подсъдимия и на майката на убития Димитър Малинов, която настоява за доживотна присъда за Бизюрев. Защитата му пък настоява за намаляване на наказанието или връщане на делото за ново разглеждане.

През декември миналата година Апелативният съд в Пловдив постанови 17 години затвор за Рангел Бизюрев. Той беше признат за виновен, че в нощта на 20 юли 2023 г. е причинил смъртта на Димитър Малинов, а близнаците Валентин и Борислав Динкови му помогнали да зарови тялото край селото. Двамата бяха осъдени съответно на 4 и 4 години и 6 месеца затвор.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор
    Майката на жертвата орева орталъка. Така и никой не каза, с какво се е занимавал Димитър. Бил ли е наркодилър. Рангел е гурбетчия и в работило момчето в чужбина. Не може да се иска доживотна присъда за един юмрук. Като отива някой да се бие, не мисли за убийство. Ако мислиш да убиваш някого , ще вземеш оръжие. Прекалиха с това битово престъпление. Смениха чак МВР шефове. Вечерта Димитър казал на майка си, че е сгафил нещо и го в страх. Тя що не е отишла в полицията да го защити. Щото делата му не са били чисти.

    Коментиран от #3

    07:09 18.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Запознат ли си лично със случая

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Или каквото си чул от новините? Познаваш ли хората за които говориш? Губил ли си дете?

    07:29 18.03.2026