Граничари задържаха 10 нелегални мигранти в тайник край Бургас

Полицаите обаче проявяват професионална бдителност и извършват подробен преглед на купето. В хода на проверката те откриват тайник в естествена кухина, разположен непосредствено зад седалките. В тясното пространство са били укрити 10 незаконни мигранти. Всички задържани лица са мъже и са граждани на Афганистан. Те са признали пред органите на реда, че са тръгнали от Турция преди около седмица.

Шофьорът и чужденците са задържани незабавно от служителите на реда. По случая вече е образувано бързо производство. Районната прокуратура е уведомена за инцидента и координира правните действия. Румънският гражданин е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Работата по документирането на случая и установяване на трафикантската мрежа продължава и в момента.

Този инцидент е част от зачестилите опити за преминаване на държавната граница. Наскоро органите на реда задържаха 11 бежанци край Бургас при друга мащабна операция. Натискът се усеща и в други части на страната. Полицейски патрули задържаха десет нелегални мигранти на пътя Самоков – София в рамките на засиления контрол.

Международната обстановка допълнително усложнява ситуацията с мигрантските потоци в региона. Елена Йончева коментира очакван приток от около 500 000 мигранти на турска територия. Тази масова вълна е продиктувана от продължаващата война в Близкия изток. Подобни прогнози поставят България в състояние на повишена готовност по държавните граници.