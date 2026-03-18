Граничари задържаха 10 нелегални мигранти в тайник край Бургас

18 Март, 2026 19:47 282 2

Шофьорът и чужденците са задържани незабавно от служителите на реда

Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицаите обаче проявяват професионална бдителност и извършват подробен преглед на купето. В хода на проверката те откриват тайник в естествена кухина, разположен непосредствено зад седалките. В тясното пространство са били укрити 10 незаконни мигранти. Всички задържани лица са мъже и са граждани на Афганистан. Те са признали пред органите на реда, че са тръгнали от Турция преди около седмица.

Шофьорът и чужденците са задържани незабавно от служителите на реда. По случая вече е образувано бързо производство. Районната прокуратура е уведомена за инцидента и координира правните действия. Румънският гражданин е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Работата по документирането на случая и установяване на трафикантската мрежа продължава и в момента.

Този инцидент е част от зачестилите опити за преминаване на държавната граница. Наскоро органите на реда задържаха 11 бежанци край Бургас при друга мащабна операция. Натискът се усеща и в други части на страната. Полицейски патрули задържаха десет нелегални мигранти на пътя Самоков – София в рамките на засиления контрол.

Международната обстановка допълнително усложнява ситуацията с мигрантските потоци в региона. Елена Йончева коментира очакван приток от около 500 000 мигранти на турска територия. Тази масова вълна е продиктувана от продължаващата война в Близкия изток. Подобни прогнози поставят България в състояние на повишена готовност по държавните граници.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 естествена кухина

    0 0 Отговор
    в чутурите на разни милиционери

    19:48 18.03.2026

  • 2 Интересно

    3 0 Отговор
    Смениха шефовете на МВР и каналите започнаха да ги хващат, явно преди е било яка делавера тоя бизнес

    19:49 18.03.2026