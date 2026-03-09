Новини
Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение на анаболни стероиди (СНИМКИ)

9 Март, 2026

Задържан е собственикът на базата. Преди 4 години той е бил регистриран за същата нелегална дейност.

Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение на анаболни стероиди (СНИМКИ) - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голяма нелегална база за производство, съхранение и разпространение на анаболни стероиди разкри столичната полиция. Задържан е собственикът на базата. Преди 4 години той е бил регистриран за същата нелегална дейност. Добавките са разпространявани чрез интернет сайтове, съобщават от БНТ.

„Открити са милиони блистери и ампули, които по наша информация съдържат анаболни вещества. След това чрез разпространението им в интернет стигат до потребители, които не знаят какво инжектират в тялото си. Установихме, че тези марки ги няма регистрирани в никакви търговски мрежи, а просто производителят си е избирал произволно имена и с интернет сайтове ги е разпространявал. Предстои да се назначат съответните експертни справки, които ще установят активното вещество в съответните ампули и блистери, но се предполага, че това са тестостероно производни продукти, които се разпространяват по-скоро във фитнес индустрията. Извършителят на това престъпление е регистриран за същото деяние преди 4 години. Установеното количество на този адрес е огромно", коментира Любомир Николов, директор на СДВР.

Снимка: МВР

Снимка: МВР


София / България
  • 1 Конкуренцията

    2 0 Отговор
    разчиства пазара , отстранявайки предприемчив грижовен за шампионски резултати на спортисти, рецидивиращ бизнесмен.

    19:51 09.03.2026

  • 3 Боже мили ,

    3 0 Отговор
    що за тъпотии за тъпи !

    19:56 09.03.2026

  • 4 Но!

    0 0 Отговор
    Сега не мож отрече, че е чистичко поне! :D


    Breaking bad Щутгард мъсъл епизод

    20:07 09.03.2026

  • 5 Тъжната истина

    3 0 Отговор
    На 23.03.2022г. депутат на ГЕРБ каза от трибуната на народното събрание на Република България - не пипайте организираната престъпност, че е стане страшно. Сега ги пипат, на страшно не става. Помислете си как е гласувате.

    20:08 09.03.2026