Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение на анаболни стероиди (СНИМКИ)

Голяма нелегална база за производство, съхранение и разпространение на анаболни стероиди разкри столичната полиция. Задържан е собственикът на базата. Преди 4 години той е бил регистриран за същата нелегална дейност. Добавките са разпространявани чрез интернет сайтове, съобщават от БНТ.
„Открити са милиони блистери и ампули, които по наша информация съдържат анаболни вещества. След това чрез разпространението им в интернет стигат до потребители, които не знаят какво инжектират в тялото си. Установихме, че тези марки ги няма регистрирани в никакви търговски мрежи, а просто производителят си е избирал произволно имена и с интернет сайтове ги е разпространявал. Предстои да се назначат съответните експертни справки, които ще установят активното вещество в съответните ампули и блистери, но се предполага, че това са тестостероно производни продукти, които се разпространяват по-скоро във фитнес индустрията. Извършителят на това престъпление е регистриран за същото деяние преди 4 години. Установеното количество на този адрес е огромно", коментира Любомир Николов, директор на СДВР.
