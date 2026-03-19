Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Гледат мярката на Иван, обвинен в опит за убийство

  • иван иванов-
  • бургас-
  • опит за убийство

Преди 9 години обвиняемият беше осъден на 8 години затвор за убийството на 11-годишната Никол

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Бургас ще глед днес мярката за неотклонение на 23-годишния Иван Иванов. Той е обвинен в опит за убийство на млада жена, нанасяйки и прободни рани с нож.

Криминалният случай е от понеделник вечерта. Тогава Иванов е нанесъл няколко порезни и прободни рани в областта на ръцете, гърдите и врата на 25-годишна жена. Нападението е извършено в апартамент в бургаския квартал „Меден рудник“. Преди 9 години обвиняемият беше осъден на 8 години затвор за убийството на 11-годишната Никол, отново използвайки нож. Тогава той е непълнолетен, а впоследствие наказанието му беше намалено на 6 години лишаване от свобода.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    1 4 Отговор
    иван vi грозни ?

    07:19 19.03.2026

  • 2 КОЙ Е

    9 0 Отговор
    Кой беше предния който гледаше делото и му даде 6 години????

    07:23 19.03.2026

  • 3 Кой си ти бе

    11 0 Отговор
    На убиец в България дават 6 години. Кой е този където пуска убийците да се разхождат по улиците??? ПОЕМАНЕ НА СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДИЯТА!!!

    Коментиран от #8

    07:26 19.03.2026

  • 4 човека ще си остане убиец до край…

    7 0 Отговор
    сега ако му дадът по-малко от 15-20г. съдът трябва да се закрие!!!

    07:37 19.03.2026

  • 5 Е кво толкова

    2 0 Отговор
    имат да гледат? Главата у пълната каца с вода и се натиска докато спре да мърда...

    07:43 19.03.2026

  • 6 Да го

    1 0 Отговор
    пускат момчето, за да практикува работата, от която разбира. Защо да го спират, така му пречат в профисионален и личен план.

    07:51 19.03.2026

  • 7 ПРЕДИ 9 ГОДИНИ ЗА

    5 0 Отговор
    УБИЙСТВО НА ДЕТЕ 8 ГОДИНИ ПОСЛЕ НАМАЛЕНИ НА ШЕСТ ГОДИНИ СЕГА СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ БЪДЕ ДОМАШЕН АРЕСТ. ПРАВОСЪДИЕ НЯМА. ВСИЧКИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА РАБОТЯТ ЗА ПАРИ ПОД МАСАТА. НА ТОЗИ ЗАТВОР ДО ЖИВОТ ЗА БЛИЗКИТЕ МУ В ПСИХОТО.

    07:51 19.03.2026

  • 8 Лампа на околовръстното

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кой си ти бе":

    Полицая, защо се обеси?!

    08:23 19.03.2026