Окръжният съд в Бургас ще глед днес мярката за неотклонение на 23-годишния Иван Иванов. Той е обвинен в опит за убийство на млада жена, нанасяйки и прободни рани с нож.
Криминалният случай е от понеделник вечерта. Тогава Иванов е нанесъл няколко порезни и прободни рани в областта на ръцете, гърдите и врата на 25-годишна жена. Нападението е извършено в апартамент в бургаския квартал „Меден рудник“. Преди 9 години обвиняемият беше осъден на 8 години затвор за убийството на 11-годишната Никол, отново използвайки нож. Тогава той е непълнолетен, а впоследствие наказанието му беше намалено на 6 години лишаване от свобода.
Гледат мярката на Иван, обвинен в опит за убийство
19 Март, 2026 07:16 700 8
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
