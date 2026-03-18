Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Арестуваха рецидивиста Малкия Олимпиец за кражба в София

18 Март, 2026 17:11 885 7

  • арестуваха-
  • рецидивист-
  • малкия олимпиец-
  • кражба-
  • софия-
  • полиция-
  • инструменти

Органите на реда реагираха светкавично след подадения сигнал

Арестуваха рецидивиста Малкия Олимпиец за кражба в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на Девето РУ в столицата заловиха 39-годишния рецидивист Иван Стефанов, известен в криминалните среди с прякора Малкия Олимпиец. Мъжът попадна отново в ареста след дръзка кражба на професионални инструменти от ремонтно помещение на столичния булевард "Европа". Престъплението е извършено на 16 март.

Според официалната информация, обект на посегателството са станали скъпоструващи машини. Откраднати са куфар с перфоратор, комплект с вложки, акумулаторен гайковерт и ъглошлайф с допълнителни батерии.

Органите на реда реагираха светкавично след подадения сигнал. По време на специализираната акция полицаите успяха да локализират и задържат Стефанов малко след удара.

"До задържането на извършителя се стигнало при незабавни заградителни действия, предприети непосредствено след извършване на престъплението", обявиха от пресцентъра на МВР - София, потвърждавайки бързата развръзка на случая.

При последвалото претърсване в дома на задържания рецидивист, криминалистите откриха допълнителни инкриминирани вещи, които свързват мъжа с престъпната дейност. Цялата техника е иззета като веществено доказателство.

Софийска районна прокуратура вече повдигна обвинение на 39-годишния мъж. Срещу него е образувано досъдебно производство по член 195 от Наказателния кодекс, а работата по документирането на богатото му криминално досие продължава.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 амче пуснете си го пак както винаги

    2 0 Отговор
    тоз път е краднал инструменти да се учи за майстор
    за да не краде повече

    смешна тиквена държавица с стадо тиквени мазохисти

    17:16 18.03.2026

  • 2 Люлинчанин

    1 0 Отговор
    Жалко подобие на татко си. Истински гангстер. От старата школа

    17:18 18.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    2 0 Отговор
    грък ще да е, демек циганин
    гърците от 4 век са мешаница между африканци и араби

    17:18 18.03.2026

  • 4 Охааааа

    2 0 Отговор
    Сега пак съдебната система ще го разтовари като банкоматче. И после с една условна и "бягай пак да събираш парици". Системата няма полза тези шарани да са в затвора. Просто като го хванат ги разтоварват и отново го пускат да пасат.

    Коментиран от #7

    17:20 18.03.2026

  • 5 Тоя

    3 0 Отговор
    ..малкият олимпиец" вероятно е бил в отбора по вдигане на тежести поне в ,,средна категория", като чета само количеството на техниката де е...,,натоварил":)))

    17:20 18.03.2026

  • 6 Румен Крадлев

    1 3 Отговор
    АЗ СЪБРАХ ДОСТА ПРОГРЕСИВНИ ОЛИМПИЙЦИ, ГОЛЕМИ И МАЛКИ, БЕДНА ВИ Е ФАНТАЗИЯТА С КОЛКО БАГАЖ ЩЕ СИ ОТИДАТ

    17:28 18.03.2026

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Охааааа":

    Ако няма престъпници и престъпления кой ще пълни гушите на правозащитните органи? Престъпниците са ДОЙНАТА КРАВА на юристите и те си я пазят с всички сили и методи. Окошареният престъпник си е жива загуба, защото не пълни касичките на всичките по веригата.

    18:03 18.03.2026