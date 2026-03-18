Арестуваха рецидивиста Малкия Олимпиец за кражба в София

Служители на Девето РУ в столицата заловиха 39-годишния рецидивист Иван Стефанов, известен в криминалните среди с прякора Малкия Олимпиец. Мъжът попадна отново в ареста след дръзка кражба на професионални инструменти от ремонтно помещение на столичния булевард "Европа". Престъплението е извършено на 16 март.

Според официалната информация, обект на посегателството са станали скъпоструващи машини. Откраднати са куфар с перфоратор, комплект с вложки, акумулаторен гайковерт и ъглошлайф с допълнителни батерии.

Органите на реда реагираха светкавично след подадения сигнал. По време на специализираната акция полицаите успяха да локализират и задържат Стефанов малко след удара.

"До задържането на извършителя се стигнало при незабавни заградителни действия, предприети непосредствено след извършване на престъплението", обявиха от пресцентъра на МВР - София, потвърждавайки бързата развръзка на случая.

При последвалото претърсване в дома на задържания рецидивист, криминалистите откриха допълнителни инкриминирани вещи, които свързват мъжа с престъпната дейност. Цялата техника е иззета като веществено доказателство.

Софийска районна прокуратура вече повдигна обвинение на 39-годишния мъж. Срещу него е образувано досъдебно производство по член 195 от Наказателния кодекс, а работата по документирането на богатото му криминално досие продължава.