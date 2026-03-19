САЩ: Оставка, която разпали недоволството от войната в Иран

Джо Кент не е случайна фигура в САЩ. Шефът на антитерористичната служба е бивш ветеран от армията, работил за ЦРУ. Това, че подаде оставка в знак на несъгласие с водената от Тръмп война в Иран, разпали духовете в САЩ.

За онези, които критикуват военния курс на президента Тръмп срещу Иран, Джо Кент би бил перфектният ключов свидетел. Кент е ветеран от армията – 45 годишният е бил член на „Зелените барети“, един от отрядите за специални поръчения на САЩ, участвал в общо 11 бойни мисии в чужбина. По-късно е работил за ЦРУ, а като директор на Националния център за защита от тероризма Кент до последно играеше ключова роля в апарата за сигурност, пише германската обществена медия АРД.

"Няма непосредствена заплаха за нашата страна"

В мотивите за решението си да подаде оставка, изпратени на президента Тръмп, Кент пише: „Не мога с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не представляваше непосредствена заплаха за нашата страна“.

Но точно това твърди американският президент, припомня изданието. Пред журналисти в Овалния кабинет Тръмп реагира така: „Винаги съм мислил, че е симпатичен човек – но също така, че е много слаб по въпросите на сигурността. Когато прочетох изявлението му, си казах: Добре, че си тръгна! На всички страни беше ясно каква заплаха представлява Иран“.

Миналата година Тръмп беше номинирал Кент, който е член на движението MAGA. Демократите, които тогава остро протестираха срещу неговата кандидатура, въпреки всичко не се радват особено на новото развитие, защото Кент е известен като крайнодесен, който разпространява конспиративни теории. Освен това се смята, че той поддържа контакти с бели националисти и крайнодесни екстремисти, посочва още АРД.

Демократите се дистанцират от Кент

В молбата си за оставка Кент посочва и още нещо: че САЩ са започнали войната единствено поради натиска от страна на Израел и произраелското лоби. Той твърди още, че със същата тактика Израел е въвлякъл САЩ във военната акция в Ирак през 2003 г., а по-късно и във войната в Сирия.

Джим Хаймс, депутат от Демократическата партия, коментира пред СиЕнЕн, че Кент използва лексика, основаваща се на традиционни антисемитски клишета, според които „евреите“ контролират какво ли не, включително медиите. Подобно мнение изрази и колегата му демократ Джейсън Кроу, член на комисиите по разузнаването и въоръжените сили в Камарата на представителите: „Честно казано, възгледите на Кент ме ужасяват. Но той има достъп до информация и е в състояние да прецени какво представлява непосредствена заплаха и какво не. И в случая той е прав: не съществува заплаха от Иран. Аз стигнах до същото заключение“, е цитиран той от АРД.

Съпротива и в правителството срещу войната с Иран

Случаят с Кент показва също, че части от администрацията на Тръмп не са съгласни с войната в Иран - а именно политици, които повярваха на даденото обещание от Тръмп в предизборната кампания, че той няма да въвлече страната в нови войни. Като противници на военните мисии в чужбина се позиционираха например Джей Ди Ванс, който сега е вицепрезидент, и Тулси Габард, шефката на разузнавателните служби.

През януари 2020 г. Габард, когато все още беше депутатка от Демократическата партия, осъди остро убийството на ирански генерал и го нарече „незаконно и противоконституционно военно действие“. Сега Габард критикува Тръмп, че е хвърлил страната с главата напред във война срещу Иран без одобрението на Конгреса. Според нея тази война ще е толкова скъпа и опустошителна, че в сравнение с нея войните в Ирак и Афганистан ще изглеждат като пикник, пише АРД.

В интернет Габард сега написа, че президентът има право да прецени дали съществува непосредствена заплаха за страната, но нищо повече. Тази нейна позиция в никакъв случай не изразява безусловна подкрепа за Тръмп, коментира в тази връзка германската обществена медия АРД.