САЩ: Оставка, която разпали недоволството от войната в Иран

19 Март, 2026 19:02 1 831 17

За онези, които критикуват военния курс на президента Тръмп срещу Иран, Джо Кент би бил перфектният ключов свидетел

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Джо Кент не е случайна фигура в САЩ. Шефът на антитерористичната служба е бивш ветеран от армията, работил за ЦРУ. Това, че подаде оставка в знак на несъгласие с водената от Тръмп война в Иран, разпали духовете в САЩ.

За онези, които критикуват военния курс на президента Тръмп срещу Иран, Джо Кент би бил перфектният ключов свидетел. Кент е ветеран от армията – 45 годишният е бил член на „Зелените барети“, един от отрядите за специални поръчения на САЩ, участвал в общо 11 бойни мисии в чужбина. По-късно е работил за ЦРУ, а като директор на Националния център за защита от тероризма Кент до последно играеше ключова роля в апарата за сигурност, пише германската обществена медия АРД.

"Няма непосредствена заплаха за нашата страна"

В мотивите за решението си да подаде оставка, изпратени на президента Тръмп, Кент пише: „Не мога с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не представляваше непосредствена заплаха за нашата страна“.

Но точно това твърди американският президент, припомня изданието. Пред журналисти в Овалния кабинет Тръмп реагира така: „Винаги съм мислил, че е симпатичен човек – но също така, че е много слаб по въпросите на сигурността. Когато прочетох изявлението му, си казах: Добре, че си тръгна! На всички страни беше ясно каква заплаха представлява Иран“.

Миналата година Тръмп беше номинирал Кент, който е член на движението MAGA. Демократите, които тогава остро протестираха срещу неговата кандидатура, въпреки всичко не се радват особено на новото развитие, защото Кент е известен като крайнодесен, който разпространява конспиративни теории. Освен това се смята, че той поддържа контакти с бели националисти и крайнодесни екстремисти, посочва още АРД.

Демократите се дистанцират от Кент

В молбата си за оставка Кент посочва и още нещо: че САЩ са започнали войната единствено поради натиска от страна на Израел и произраелското лоби. Той твърди още, че със същата тактика Израел е въвлякъл САЩ във военната акция в Ирак през 2003 г., а по-късно и във войната в Сирия.

Джим Хаймс, депутат от Демократическата партия, коментира пред СиЕнЕн, че Кент използва лексика, основаваща се на традиционни антисемитски клишета, според които „евреите“ контролират какво ли не, включително медиите. Подобно мнение изрази и колегата му демократ Джейсън Кроу, член на комисиите по разузнаването и въоръжените сили в Камарата на представителите: „Честно казано, възгледите на Кент ме ужасяват. Но той има достъп до информация и е в състояние да прецени какво представлява непосредствена заплаха и какво не. И в случая той е прав: не съществува заплаха от Иран. Аз стигнах до същото заключение“, е цитиран той от АРД.

Съпротива и в правителството срещу войната с Иран

Случаят с Кент показва също, че части от администрацията на Тръмп не са съгласни с войната в Иран - а именно политици, които повярваха на даденото обещание от Тръмп в предизборната кампания, че той няма да въвлече страната в нови войни. Като противници на военните мисии в чужбина се позиционираха например Джей Ди Ванс, който сега е вицепрезидент, и Тулси Габард, шефката на разузнавателните служби.

През януари 2020 г. Габард, когато все още беше депутатка от Демократическата партия, осъди остро убийството на ирански генерал и го нарече „незаконно и противоконституционно военно действие“. Сега Габард критикува Тръмп, че е хвърлил страната с главата напред във война срещу Иран без одобрението на Конгреса. Според нея тази война ще е толкова скъпа и опустошителна, че в сравнение с нея войните в Ирак и Афганистан ще изглеждат като пикник, пише АРД.

В интернет Габард сега написа, че президентът има право да прецени дали съществува непосредствена заплаха за страната, но нищо повече. Тази нейна позиция в никакъв случай не изразява безусловна подкрепа за Тръмп, коментира в тази връзка германската обществена медия АРД.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Последния Софиянец

    0 10 Отговор
    Ексклузивно!ЕС влезе официално във войната срещу Иран.

    Коментиран от #4, #14

    19:03 19.03.2026

  • 2 Пич

    22 3 Отговор
    Защо не се казва нищо цял ден, че Орбан и Фицо блокираха 90-те милиарда за Украйна ?!

    Коментиран от #5

    19:04 19.03.2026

  • 3 Грамофон свири, майка плаче

    8 2 Отговор
    Когато останат само мишки,те започват да се самоизяждат.

    19:07 19.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тъпоТРОЛЧЕ

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    че те отсега ли са ги блокирали бе папагал? от нова година е новината

    Коментиран от #9

    19:07 19.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Без майтап

    17 1 Отговор
    Този Тръмп не идка войни ,а иска нобелова награда за мир. Какво ли щеше да направи ако не беше толкова миролюбив ?

    19:10 19.03.2026

  • 8 Ами

    14 1 Отговор
    Политиците искаха война с Иран и си я получиха.
    Сега остава да видим дали за пореден път ще се потвърди правилото,
    че когато политиците се осер@т идват военните :)

    19:16 19.03.2026

  • 9 Явно

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "тъпоТРОЛЧЕ":

    Сте много глупав и необразован, щом не знаете какво става днес. Коща припадна, а Урсула е на инжекции.

    19:16 19.03.2026

  • 10 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    16 0 Отговор
    Когато кажеш истината в сащ и че царят е гол те терористите от всички краища било ( демократи- комунисти) казват за теб че си антисемит националист който контактува ЗАБЕЛЕЖЕТЕ - С БЕЛИ НАЦИОНАЛИСТИ ( МОЖЕ БИ СА ОЧАКВАЛИ ДА КОМУНИКИРАШ С ЧЕРНИ ТАКИВА ОТ ЛЕВИТЕ ТЕРОРИСТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ НА АНТИФА ДЖОРДЖ ФЛОЙД НАРКОМАНА ПРЕСТЪПНИК ИЛИ ДРУГИТЕ ТЕРОРИСТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО МЕЕ ТОО И Т Н ) ...СИРЕЧ АКО КАЖЕШ ЧЕ ИРАН СА ДОБРИ И ЧЕ НАРОДА ИМ Е МИРОЛЮБИВ ТИ СИ ФЕН НА ХИТЛЕР И СИ АНТИСЕМИТ ..... ВИНАГИ СЪМ СИ МИСЛИЛ ЧЕ САЩ НЯМА ДЪНО КОЕТО ДА НЕ МОГАТ ДА УДАРЯТ И ДА ИЗКОПАЯТ...В САЩ ЖИВЕЕ НАЙ ГОЛЯМАТА ИЗ.МЕТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

    19:19 19.03.2026

  • 11 Политкоректен

    13 0 Отговор
    Изглежда човекът казва истината.

    19:33 19.03.2026

  • 12 ЧОВЕКА СЪС СИГУРНОСТ

    5 0 Отговор
    Казва истината. Тръмпа се издъни яко със еврейчето и ще пари яко. А за Джо-н Кент . ПАЗИ СЕ МОМЧЕ ИМАШ ИМЕ КОЕТО ДРАЗНИ НЯКОИ.

    19:44 19.03.2026

  • 13 а къде за бен грив и нетаняху?

    5 0 Отговор
    Къде са тези терористи?
    Някой да ги е виждал. Единят го виждаме в видеа направени от ис.инт. ама другия къде е?
    Защо медиите мълчат?

    Продадохте си душата за няколко долара хартия на дявола?

    19:49 19.03.2026

  • 14 Първият отзад

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...и на тебе ли ти влезе,че си толкова ,,ексклузивен",та чак експлозивен ,че като винаги пак си...ПЪРВИ...

    19:50 19.03.2026

  • 15 ЗОРО

    5 0 Отговор
    Джо Кент каза също, че войнстващият евангелисти-ционизъм е причина за всички войни в Близкия изток! Каза също, че не Иран е заплаха за САЩ, заплаха за САЩ е Израел!!!!

    20:07 19.03.2026

  • 16 И двамата са за затвора

    1 0 Отговор
    Единият постигна лудата си мечта. Сега да видим ,кога ще има искане за импийчмънт ?

    20:11 19.03.2026

  • 17 Стамат Пупюнков

    1 0 Отговор
    Само като видя че информацията е от Дойче Педалищайн и веднага вярвам на всяка дума.

    20:32 19.03.2026