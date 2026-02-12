Баща закла децата си в София

Мъж е намушкал трима души в столичния квартал „Подуяне“, съобщи bTV. От Спешна помощ потвърдиха за такъв сигнал и са изпратили три линейки на място.
Според информацията 21-годишно момче е починало, 15-годишно момиче е с множество прободни рани, а 78-годишна жена е с порезни и прободни рани на корема и гърдите.
15-годишното момиче е откарано към „Пирогов“, а жената – към ИСУЛ.
Задържан е 44-годишен мъж, който се предполага, че е баща на децата. Той е с порезна рана на ръката – вероятно се е самонаранил, докато е нанасял ударите.
1 Това е Демоно - крацията
Коментиран от #8
09:50 12.02.2026
2 Лопата Орешник
Коментиран от #36
09:52 12.02.2026
3 Асгард
09:53 12.02.2026
4 Пешо от панелката
Коментиран от #65
09:53 12.02.2026
5 Бонев
Коментиран от #15
09:53 12.02.2026
6 Да живее
09:54 12.02.2026
7 Това е отзвук от Петрохан
Коментиран от #18
09:55 12.02.2026
8 Мафията ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ
До коментар #1 от "Това е Демоно - крацията":ТОВА Е ОТ ХУБАВИЯ ЖИВОТ ПРИ ЕВРОДЕМАХРАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ШАЙКАТА КРАДЛИВ РАЗБОЙКОВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ БСП, ДПС, ИТН, СДС, ПП, ДБ! ДОКАТО ТИЯ ОЗВЕРГИ СА НА ВЛАСТ ТАКА Е БЪДЕ. ГАРАНТИРАНО ОТ ГЕРБ!
09:56 12.02.2026
9 Коко
Коментиран от #37
09:58 12.02.2026
10 Пропагандист на Шиши
Да се изплятат хонорари на всички крякалки. Който кряка най-силно - двойно.
09:58 12.02.2026
11 отец Тиквун
09:59 12.02.2026
12 Махнете тази шокираща снимка!!
Коментиран от #35
09:59 12.02.2026
13 Евродебил
09:59 12.02.2026
14 Кв. НадУяне
09:59 12.02.2026
15 НРБ
До коментар #5 от "Бонев":Били са! Сега за какво да крадеш и да грабиш, като можеш да си го купиш. Тогава дефицити, ниски заплати, който му се отдаваше крадеше.
10:00 12.02.2026
16 Сила
10:00 12.02.2026
17 да попитам
10:01 12.02.2026
18 Заразно Зло...
До коментар #7 от "Това е отзвук от Петрохан":Злото е заразно – когато медиите шокират, а политиците мълчат, лошите примери се разпространяват. Не е въпрос само на отделни хора, а на цялата среда, която допуска насилието и бездействието да изглеждат нормални.
10:01 12.02.2026
19 доминото на
10:02 12.02.2026
20 Факти
Коментиран от #24, #30, #33, #34, #42
10:03 12.02.2026
21 Алексия
10:03 12.02.2026
22 Възмутен
10:04 12.02.2026
23 Mими Кучева🐕🦺
10:05 12.02.2026
24 Пенсионер
До коментар #20 от "Факти":Да бе по 200 000 - аз съм живял тогава.
До кого ще се мъчите да правите пропаганда с лъжи
10:06 12.02.2026
25 ДРТ ПРЧ
10:06 12.02.2026
26 Миндич
Коментиран от #29
10:07 12.02.2026
27 Реалност
10:08 12.02.2026
28 Тома
Коментиран от #32
10:09 12.02.2026
30 Антитрол
До коментар #20 от "Факти":Трябва да се лъже колко сме добре под владичеството на господарите ти ли. В българия по дядо Тошово време почти нямаше умишлени убийства - 1 да се случи на няколко години и този който го беше направил най малкото до живот отиваше в Белене или Скравена или му теглеха куршума.
От къде ги изсмука тези 200 на година
10:11 12.02.2026
31 Поръсен с джоджен
Така, да ни е удобничко.,..
10:12 12.02.2026
32 нема
До коментар #28 от "Тома":държава и лудите са на мода....
10:13 12.02.2026
33 фактисания
До коментар #20 от "Факти":няма да ти мине пропагандата пускай си дилдото и се радвай на розовия си живот и не се занимавай с неща от които си нямаш никаква представа
10:15 12.02.2026
34 Реалност
До коментар #20 от "Факти":Махни от 200 едната нула и раздели на две и ще получиш точния отговор.
За периода 1970г. - 1989г. са извършвани средно по 12 убийства на година, 98% са разкрити, а присъдите са от доживотен затвор и работа от сутрин до вечер до смъртна присъда, а не като сега - условна или домашен арест, в най лошия случай 12 години излежаване в затвора и излизаш след 6.
Коментиран от #39, #66
10:16 12.02.2026
36 Тъй
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Беден българин съвсем бял.
10:17 12.02.2026
37 Ехааа
До коментар #9 от "Коко":Хайде стига.Просто човек се чалва. В нашия вход един младеж замеря през балкона децата,които шумно си играят,с бутилки олио напр.И този човек е лекуван,но го пускат.Един ден изтръпнах,като го видях да се качва като шофьор в колата си.Повечето хора,могат да споделят подобни случаи.КОНТРОЛ,липсва контрол в България. И не защото няма един куп агенции,
10:18 12.02.2026
38 бай Митко
Алооооо Боко, какво става с правителството ти бе? Къде са? По екскурзии като за последно!
Разградена територия, дивия запад ряпа да яде! Ежедневно убийства, убийства и пак убийства! Къде са депутатите да гласуват връщане на смъртното наказание, отваряне на Белене, та да има малко спокойствие!
10:19 12.02.2026
39 Пенсионер
До коментар #34 от "Реалност":"средно по 12 убийства на година"
Те толкова са ама всичките убийства като повечето от тях бяха неумишлени - един приятел удари с кофата на багер човек и го уби - не го видял ама въпреки това лежа в затвора. Та козячето се мъчи да прави пропаганда с лъжи. Умишлените убийства бяха изключително редки и ключовете на всички апартаменти стояха под стелката на вратата.
Коментиран от #48
10:24 12.02.2026
40 Маро
10:24 12.02.2026
41 Хората се
10:31 12.02.2026
42 бай Митко
До коментар #20 от "Факти":А бе хлапе, не може едно новоизлюпено джендърче да говори колко зле е било през "лошия" социализъм! Въобще не може и сравнение да има между онова "лошото" време и сега през "цъфтящия" неолиберализъм! Тогава имаше закони, имаше присъди, имаше ред и спокойствие! Посред нощите сме се разхождали по парковете без и през ум да ни е минавало за грабеж, побой или убийство! Там от където съм за периода 1973 – 1989 год. имаше две умишлени убийства ...!
Но трудно е да спориш с телевизор! А аз съм щастливец, че съм живял през "лошия" соц. и съм горд, че съм служил в родната казарма, в редовете на БНА!
Коментиран от #50, #52
10:33 12.02.2026
43 Лудници и затвори
10:40 12.02.2026
46 А ЗА ТОЗИ ЩО ЩЕ
10:53 12.02.2026
47 лама лама
10:57 12.02.2026
48 Алооу
До коментар #39 от "Пенсионер":Дедо пий си гинкобилобата ,явно си забравил как беше
Коментиран от #51, #53
10:58 12.02.2026
49 Бай Данчо
10:59 12.02.2026
50 бай питко
До коментар #42 от "бай Митко":в Кралските Елитни Части си бил табуредката
11:01 12.02.2026
51 пърдака
До коментар #48 от "Алооу":у бил партсек някъде и е шмуцал кока кола и нагъвал банани.и е завършил рабфака
11:02 12.02.2026
52 Никога повече Райънер
До коментар #42 от "бай Митко":Точно така, пич, "там откъдето си". Нямаш никаква идея какво бешв в София през тия години, как се крадеше, и как се прикриваха тежки престъпления. Особено на "другари".
Коментиран от #54, #55, #57, #72
11:03 12.02.2026
53 Пенсионер
До коментар #48 от "Алооу":Ти що си промени ника от "Факт" - не върви ли пропагандата с лъжи
11:04 12.02.2026
54 Пенсионер
До коментар #52 от "Никога повече Райънер":"Нямаш никаква идея какво бешв в София през тия години"
Ти не си бил раждан тогава бе момко - сега са ти напълнили главата с пропаганда колко лошо било при "комунизма" - ама пък хич не ти светва че тъкмо бившите комуняги и ченгета от ДС ама сега станали "върли евроатлантици" ти пълнят главата с пропаганда.
Коментиран от #56
11:08 12.02.2026
55 Антитрол
До коментар #52 от "Никога повече Райънер":Аха значи като те хванат в плоски лъжи и пропаганда си сменяш ника и вече ни си същия Факт а някое друго - кого мислиш ще излъжеш.
11:13 12.02.2026
56 пър дел
До коментар #54 от "Пенсионер":що ползвахте привилегий?нале безкласово общество,сички са равни
Коментиран от #59, #70
11:14 12.02.2026
57 Зевзек
До коментар #52 от "Никога повече Райънер":"и как се прикриваха тежки престъпления. Особено на "другари"
Ами те тия бивши "другари" са сегашните евроатлантици бре - можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бил комуняга или ченге от ДС или родителите му да не са били такива че минаха 36 години. Ама комунистите били лоши но вече като станали евроатлантици и се кланят на новите господари са станали и "добри" изведнъж - ех пуста пропаганда.
11:19 12.02.2026
58 цццц
11:25 12.02.2026
59 Пенсионер
До коментар #56 от "пър дел":Аз никога не съм бил от комунистите или сътрудниците на държавна сигурност ползващи привилегии - сега всичките са евроатлантици и пак ползват привилегии и пак се кланят на текущия си господар и пак продават България - не успяха навремето да ни направят 16-та република ама сега успяха да ни направят колония на САЩ.
Управляват ни същите продажници и същите политкомисари (козячета) се мъчат да правят същата пропаганда как сегашните не господари ни водят към "светлото бъдеще".
Колкото и да сменяш никовете си един и същи
11:26 12.02.2026
60 ИВАН
Коментиран от #61
11:33 12.02.2026
61 Избирател
До коментар #60 от "ИВАН":Ами навремето такива ги пращаха където трябва а сега защото са ценни избиратели на Боко и Шиши ги държат в затворите най-много да следващите избори и ги пускат - пък и са ценни кадри за мокри поръчки. Превъртелите пък изобщо не ги прибират.
11:40 12.02.2026
62 гражданин
11:41 12.02.2026
63 Aлфа Вълкът
11:44 12.02.2026
64 Куку без бенд
11:48 12.02.2026
65 механик
До коментар #4 от "Пешо от панелката":Без съмнение е така . Сарафов на местопрестъплението ли е ? Шефа на ДАНС вече има ли версия , или чака да му спуснат такава ? И най важното , дали жертвите не са привърженици на ПП-ДБ , а не дай си Боже и да са ги спонсорирали .
11:56 12.02.2026
66 механик
До коментар #34 от "Реалност":Не си прав . Само в моя роден град за една година по времето на соца мъж застреля бременната си съпруга , съкварталец изнасили 12-годишна , 15 годишен наръга смъртоносно свой приятел . Така че , всичко което се случваше просто не беше известявано .
Коментиран от #71
12:03 12.02.2026
67 ВЪЗМУТЕН !
А вие сте седнали да се кахърите,че имал... ...порезна рана на ръката,като вероятно се е самонаранил, докато е нанасял ударите...?!?!
12:19 12.02.2026
68 СЕГА ОЧАКВАЙТЕ!
Естествено,с намръщен и страшен поглед,в една точка и...коженото яке,разбира се...!
12:22 12.02.2026
69 Мароооооо
12:43 12.02.2026
70 бай Митко
До коментар #56 от "пър дел":Неграмотник като не си чел, поне чувал ли си за стил, граматика, пунктоация ...! Тези неща се учат в четвърто отделение, но явно в междуушието ти няма никой! За съжаление си!
13:38 12.02.2026
71 бай Митко
До коментар #66 от "механик":"Механик" нямам нищо против гледната точка и мнение изложено в коментара ви! Но относно гласността съм на друго мнение. Не само се казваха престъпленията, но се показваха и престъпниците, процесите бяха открити и най-важното беше, че се даваше особена гласност на присъдите! Оповестяването на присъдите беше много важно и беше профилактично към хората с лоши намерения! Спомням си как по супермаркетите имаше табла със снимките на крадци и джебчии! Целогодишно извършените престъпления през соца са равни на еднодневно извършените през новия режим на обществено-икономически и социално-политически неолиберални отношения!
13:55 12.02.2026
72 бай Митко
До коментар #52 от "Никога повече Райънер":"Нямаш никаква идея какво бешв в София през тия години ...
Хайде отвореният, аз като нямам идея, а ти имаш идеята, фактите и статистиката почвай, и посочвай какво е било в София-та! Само ще ти кажа, че през "тия години" София беше столица за чудо и приказ, чиста, осветена, озеленена, улиците пълни с лъчезарни хора, провеждаха се фестивали, карнавали, олимпиади - национални, фолклорни, детски, професионални ...!
Очернянето оставям на теб!
14:10 12.02.2026