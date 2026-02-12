Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Баща закла децата си в София

12 Февруари, 2026 09:46 5 041 72

21-годишно момче е починало, 15-годишен е с множество прободни рани, а 78-годишна жена е с порезни и прободни рани на корема и гърдите

Баща закла децата си в София - 1
Мария Атанасова

Мъж е намушкал трима души в столичния квартал „Подуяне“, съобщи bTV. От Спешна помощ потвърдиха за такъв сигнал и са изпратили три линейки на място.

Според информацията 21-годишно момче е починало, 15-годишно момиче е с множество прободни рани, а 78-годишна жена е с порезни и прободни рани на корема и гърдите.

15-годишното момиче е откарано към „Пирогов“, а жената – към ИСУЛ.

Задържан е 44-годишен мъж, който се предполага, че е баща на децата. Той е с порезна рана на ръката – вероятно се е самонаранил, докато е нанасял ударите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е Демоно - крацията

    81 7 Отговор
    Тийн Пийкс Всеки Ден

    Коментиран от #8

    09:50 12.02.2026

  • 2 Лопата Орешник

    57 9 Отговор
    Команчи може би?

    Коментиран от #36

    09:52 12.02.2026

  • 3 Асгард

    86 4 Отговор
    Къде е къдравата Сю да обясни как престъпността е намаляла?

    09:53 12.02.2026

  • 4 Пешо от панелката

    77 9 Отговор
    ДАНС са дошли първи, тези са някаква секта, бащата е педофил, спонсорирани от ППДБ,

    Коментиран от #65

    09:53 12.02.2026

  • 5 Бонев

    72 6 Отговор
    А един седесар дори написа книга, как в соца престъпленията били повече от сега.

    Коментиран от #15

    09:53 12.02.2026

  • 6 Да живее

    51 8 Отговор
    скапаната демокрация

    09:54 12.02.2026

  • 7 Това е отзвук от Петрохан

    47 1 Отговор
    Злият пример е заразен! Политиците, ни лук яли ни лук мирисали!

    Коментиран от #18

    09:55 12.02.2026

  • 8 Мафията ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ

    41 6 Отговор

    До коментар #1 от "Това е Демоно - крацията":

    ТОВА Е ОТ ХУБАВИЯ ЖИВОТ ПРИ ЕВРОДЕМАХРАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ШАЙКАТА КРАДЛИВ РАЗБОЙКОВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ БСП, ДПС, ИТН, СДС, ПП, ДБ! ДОКАТО ТИЯ ОЗВЕРГИ СА НА ВЛАСТ ТАКА Е БЪДЕ. ГАРАНТИРАНО ОТ ГЕРБ!

    09:56 12.02.2026

  • 9 Коко

    44 8 Отговор
    Е в клуба на богатите е така.Да благодарим на тиква че ни вкара.И пак го изберете.

    Коментиран от #37

    09:58 12.02.2026

  • 10 Пропагандист на Шиши

    17 30 Отговор
    Веднага да се намери връзка с Петрохан и ППДБ министрите. Копейките да пригласят.

    Да се изплятат хонорари на всички крякалки. Който кряка най-силно - двойно.

    09:58 12.02.2026

  • 11 отец Тиквун

    25 6 Отговор
    Индианци будисти.

    09:59 12.02.2026

  • 12 Махнете тази шокираща снимка!!

    44 1 Отговор
    Медиите имат отговорност да информират, без да травмират читателите чрез графични изображения. В случая, изборът на снимка повече отвлича вниманието от сериозността на случилото се и граничи със злоупотреба с трагедията за кликбейт. Етика в журналистиката трябва да означава уважение към жертвите и техните близки, а не шокиране на публиката за сметка на чувствата им.

    Коментиран от #35

    09:59 12.02.2026

  • 13 Евродебил

    36 7 Отговор
    Еви му майката....от както тръгнахме по плана РАНът към евроатлантическата ориентация заприличахме лошо качество холивудски екшън филм с много кръв и жертви.Всеки ден някой коли,стреля самоубива някого та чак извън територията като в Аруба,Амстердам, Кейптаун Таун и прочее.Пак добре,че се стопи матряла та явно края е близо.

    09:59 12.02.2026

  • 14 Кв. НадУяне

    10 6 Отговор
    Имало е да става, бог да прости келешара, а за бащата най-старото наказание - 3 години домашен арест! Да ме дойде акъла!

    09:59 12.02.2026

  • 15 НРБ

    11 18 Отговор

    До коментар #5 от "Бонев":

    Били са! Сега за какво да крадеш и да грабиш, като можеш да си го купиш. Тогава дефицити, ниски заплати, който му се отдаваше крадеше.

    10:00 12.02.2026

  • 16 Сила

    28 5 Отговор
    Работа , работа , работа....гарантирано от ГЕРБ !!!

    10:00 12.02.2026

  • 17 да попитам

    20 4 Отговор
    Дали са команчи или хора?

    10:01 12.02.2026

  • 18 Заразно Зло...

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "Това е отзвук от Петрохан":

    Злото е заразно – когато медиите шокират, а политиците мълчат, лошите примери се разпространяват. Не е въпрос само на отделни хора, а на цялата среда, която допуска насилието и бездействието да изглеждат нормални.

    10:01 12.02.2026

  • 19 доминото на

    10 2 Отговор
    каушев . стария обезглавява семейството си . психопатия се е отключила .

    10:02 12.02.2026

  • 20 Факти

    13 32 Отговор
    Средно около 200 убийства на година са извършвани в Народна република България през 70-те и 80-те години. Днес престъпленията, при които е отнет човешки живот, са около 70-80 убийства на година.

    Коментиран от #24, #30, #33, #34, #42

    10:03 12.02.2026

  • 21 Алексия

    19 1 Отговор
    вече не може нормално да се живее ℹ️

    10:03 12.02.2026

  • 22 Възмутен

    23 5 Отговор
    Това са "евроатлантически ценности" и няма да се притеснявате - ето в САЩ пак наскоро избиха двадесетина деца в училище.

    10:04 12.02.2026

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 3 Отговор
    Подуене?Това е депресиран будист от вчерашната загуба на "Леевски".🦧🐄🦧

    10:05 12.02.2026

  • 24 Пенсионер

    34 3 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    Да бе по 200 000 - аз съм живял тогава.

    До кого ще се мъчите да правите пропаганда с лъжи

    10:06 12.02.2026

  • 25 ДРТ ПРЧ

    16 3 Отговор
    ДА ЗАКОЛИШ НЕЩО ОЗНАЧАВА ДА МУ ОТРЕЖЕШ ГЛАВАТА. ЗАГЛАВИЕТО ВИ НЕ ОТРАЗЯВА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА И ПОДВЕЖДА ЧИТАТЕЛИТЕ.

    10:06 12.02.2026

  • 26 Миндич

    17 3 Отговор
    Видял е поредните корекции в цените, заема на Урсула към Украйна от 90 милярда(с преспектива за още 800милярда) на който сме гарант,20ия пакет от санкциите и в умопомрчителна радост от еврочленството ни,ликвидирането на лева евроцените и дълговата спирала( с преспективата за плащане от внуците на правнуци му) е развъртял ятаган.сигорно и случая петрохан и компетентноста на следствие му е повлияло.

    Коментиран от #29

    10:07 12.02.2026

  • 27 Реалност

    24 3 Отговор
    Вече можем да кажем, че сме станали истинска демокрация, като в САЩ.

    10:08 12.02.2026

  • 28 Тома

    18 1 Отговор
    В България лудите били на изчезване а виж какви работи се случват

    Коментиран от #32

    10:09 12.02.2026

  • 30 Антитрол

    26 6 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    Трябва да се лъже колко сме добре под владичеството на господарите ти ли. В българия по дядо Тошово време почти нямаше умишлени убийства - 1 да се случи на няколко години и този който го беше направил най малкото до живот отиваше в Белене или Скравена или му теглеха куршума.

    От къде ги изсмука тези 200 на година

    10:11 12.02.2026

  • 31 Поръсен с джоджен

    15 0 Отговор
    Хайде сега да говорим за това пак по цял ден все едно пак е 11 септември, че да замажем малко свинщината в парламента.
    Така, да ни е удобничко.,..

    10:12 12.02.2026

  • 32 нема

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тома":

    държава и лудите са на мода....

    10:13 12.02.2026

  • 33 фактисания

    22 1 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    няма да ти мине пропагандата пускай си дилдото и се радвай на розовия си живот и не се занимавай с неща от които си нямаш никаква представа

    10:15 12.02.2026

  • 34 Реалност

    28 3 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    Махни от 200 едната нула и раздели на две и ще получиш точния отговор.
    За периода 1970г. - 1989г. са извършвани средно по 12 убийства на година, 98% са разкрити, а присъдите са от доживотен затвор и работа от сутрин до вечер до смъртна присъда, а не като сега - условна или домашен арест, в най лошия случай 12 години излежаване в затвора и излизаш след 6.

    Коментиран от #39, #66

    10:16 12.02.2026

  • 36 Тъй

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Беден българин съвсем бял.

    10:17 12.02.2026

  • 37 Ехааа

    17 2 Отговор

    До коментар #9 от "Коко":

    Хайде стига.Просто човек се чалва. В нашия вход един младеж замеря през балкона децата,които шумно си играят,с бутилки олио напр.И този човек е лекуван,но го пускат.Един ден изтръпнах,като го видях да се качва като шофьор в колата си.Повечето хора,могат да споделят подобни случаи.КОНТРОЛ,липсва контрол в България. И не защото няма един куп агенции,

    10:18 12.02.2026

  • 38 бай Митко

    22 2 Отговор
    Алооооо Хаяши, в тази територия разградена има ли министЕр на вътрешните работи ...?
    Алооооо Боко, какво става с правителството ти бе? Къде са? По екскурзии като за последно!
    Разградена територия, дивия запад ряпа да яде! Ежедневно убийства, убийства и пак убийства! Къде са депутатите да гласуват връщане на смъртното наказание, отваряне на Белене, та да има малко спокойствие!

    10:19 12.02.2026

  • 39 Пенсионер

    23 4 Отговор

    До коментар #34 от "Реалност":

    "средно по 12 убийства на година"

    Те толкова са ама всичките убийства като повечето от тях бяха неумишлени - един приятел удари с кофата на багер човек и го уби - не го видял ама въпреки това лежа в затвора. Та козячето се мъчи да прави пропаганда с лъжи. Умишлените убийства бяха изключително редки и ключовете на всички апартаменти стояха под стелката на вратата.

    Коментиран от #48

    10:24 12.02.2026

  • 40 Маро

    12 0 Отговор
    Ти си неоспоримо тежък случай на дълбока психопатия!

    10:24 12.02.2026

  • 41 Хората се

    18 2 Отговор
    превърнаха в диви животни. Но за сметка на това демократично. Ужас!!!!!!

    10:31 12.02.2026

  • 42 бай Митко

    26 2 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    А бе хлапе, не може едно новоизлюпено джендърче да говори колко зле е било през "лошия" социализъм! Въобще не може и сравнение да има между онова "лошото" време и сега през "цъфтящия" неолиберализъм! Тогава имаше закони, имаше присъди, имаше ред и спокойствие! Посред нощите сме се разхождали по парковете без и през ум да ни е минавало за грабеж, побой или убийство! Там от където съм за периода 1973 – 1989 год. имаше две умишлени убийства ...!
    Но трудно е да спориш с телевизор! А аз съм щастливец, че съм живял през "лошия" соц. и съм горд, че съм служил в родната казарма, в редовете на БНА!

    Коментиран от #50, #52

    10:33 12.02.2026

  • 43 Лудници и затвори

    12 0 Отговор
    спешно трябва да се строят. Това е инвестиция в бъдещето, десетки, да не кажа стотици, хиляди бъдещи техни "клиенти" спешно се нуждаят от това. Лошото е, че и за персонала трябва да се помисли - настоящият такъв в съществуващите е за отделни крила в психиатриите за психиатрите, и в затворите за настоящите прокурори, съдии, следователи и други. Ейай да управлява освен новодоведени узбеки, непалци и филипинци за персонал, ама ще почакаме няколко години.

    10:40 12.02.2026

  • 46 А ЗА ТОЗИ ЩО ЩЕ

    8 0 Отговор
    Каже бала банката и сценаристоо.. да затриеш собствените си деца и майка със нож. Педофилията при Калушев не е доказана само ОПОРКИ клевети. Но там поне няма ножове а със 22 кал. и то не се знае от кого. 80 на 20% съм за външна намеса. Да в с..а на управниците и шиши туупи . Направихте от държавата гето. И СЕ МОЛЯ ДРУГИ ДА НЕ ПОСЛЕДВАТ ПРИМЕРА ИМ.

    10:53 12.02.2026

  • 47 лама лама

    2 0 Отговор
    хареаре

    10:57 12.02.2026

  • 48 Алооу

    До коментар #39 от "Пенсионер":

    Дедо пий си гинкобилобата ,явно си забравил как беше

    Коментиран от #51, #53

    10:58 12.02.2026

  • 49 Бай Данчо

    5 3 Отговор
    Нещо ми намирисва на секта и недовършен ритуал!

    10:59 12.02.2026

  • 50 бай питко

    1 7 Отговор

    До коментар #42 от "бай Митко":

    в Кралските Елитни Части си бил табуредката

    11:01 12.02.2026

  • 51 пърдака

    1 6 Отговор

    До коментар #48 от "Алооу":

    у бил партсек някъде и е шмуцал кока кола и нагъвал банани.и е завършил рабфака

    11:02 12.02.2026

  • 52 Никога повече Райънер

    1 11 Отговор

    До коментар #42 от "бай Митко":

    Точно така, пич, "там откъдето си". Нямаш никаква идея какво бешв в София през тия години, как се крадеше, и как се прикриваха тежки престъпления. Особено на "другари".

    Коментиран от #54, #55, #57, #72

    11:03 12.02.2026

  • 53 Пенсионер

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Алооу":

    Ти що си промени ника от "Факт" - не върви ли пропагандата с лъжи

    11:04 12.02.2026

  • 54 Пенсионер

    10 1 Отговор

    До коментар #52 от "Никога повече Райънер":

    "Нямаш никаква идея какво бешв в София през тия години"

    Ти не си бил раждан тогава бе момко - сега са ти напълнили главата с пропаганда колко лошо било при "комунизма" - ама пък хич не ти светва че тъкмо бившите комуняги и ченгета от ДС ама сега станали "върли евроатлантици" ти пълнят главата с пропаганда.

    Коментиран от #56

    11:08 12.02.2026

  • 55 Антитрол

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "Никога повече Райънер":

    Аха значи като те хванат в плоски лъжи и пропаганда си сменяш ника и вече ни си същия Факт а някое друго - кого мислиш ще излъжеш.

    11:13 12.02.2026

  • 56 пър дел

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Пенсионер":

    що ползвахте привилегий?нале безкласово общество,сички са равни

    Коментиран от #59, #70

    11:14 12.02.2026

  • 57 Зевзек

    7 0 Отговор

    До коментар #52 от "Никога повече Райънер":

    "и как се прикриваха тежки престъпления. Особено на "другари"

    Ами те тия бивши "другари" са сегашните евроатлантици бре - можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бил комуняга или ченге от ДС или родителите му да не са били такива че минаха 36 години. Ама комунистите били лоши но вече като станали евроатлантици и се кланят на новите господари са станали и "добри" изведнъж - ех пуста пропаганда.

    11:19 12.02.2026

  • 58 цццц

    3 0 Отговор
    Народа се побърка от беднотия и простотии в държавата. Бог да ги прости.

    11:25 12.02.2026

  • 59 Пенсионер

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "пър дел":

    Аз никога не съм бил от комунистите или сътрудниците на държавна сигурност ползващи привилегии - сега всичките са евроатлантици и пак ползват привилегии и пак се кланят на текущия си господар и пак продават България - не успяха навремето да ни направят 16-та република ама сега успяха да ни направят колония на САЩ.

    Управляват ни същите продажници и същите политкомисари (козячета) се мъчат да правят същата пропаганда как сегашните не господари ни водят към "светлото бъдеще".

    Колкото и да сменяш никовете си един и същи

    11:26 12.02.2026

  • 60 ИВАН

    2 1 Отговор
    Пак индийски истории, а бедните ганювци плащаме масрафите от скъсаните си джобове, коли, полицаи, експертизи, медицинско обслужване ......... и хиляди други неща.

    Коментиран от #61

    11:33 12.02.2026

  • 61 Избирател

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "ИВАН":

    Ами навремето такива ги пращаха където трябва а сега защото са ценни избиратели на Боко и Шиши ги държат в затворите най-много да следващите избори и ги пускат - пък и са ценни кадри за мокри поръчки. Превъртелите пък изобщо не ги прибират.

    11:40 12.02.2026

  • 62 гражданин

    2 0 Отговор
    истории от Прехода, който все не свършва, и не свършва, като се почна 1990 година, и не му се вижда края

    11:41 12.02.2026

  • 63 Aлфа Вълкът

    0 1 Отговор
    На някой не му понесла загубата от Лудогорец. И келешите, ако са го дразнели, ето ти бела.

    11:44 12.02.2026

  • 64 Куку без бенд

    1 0 Отговор
    В БГ-тото няма никаква демокрация а дирежирана дехуманизация.

    11:48 12.02.2026

  • 65 механик

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо от панелката":

    Без съмнение е така . Сарафов на местопрестъплението ли е ? Шефа на ДАНС вече има ли версия , или чака да му спуснат такава ? И най важното , дали жертвите не са привърженици на ПП-ДБ , а не дай си Боже и да са ги спонсорирали .

    11:56 12.02.2026

  • 66 механик

    0 5 Отговор

    До коментар #34 от "Реалност":

    Не си прав . Само в моя роден град за една година по времето на соца мъж застреля бременната си съпруга , съкварталец изнасили 12-годишна , 15 годишен наръга смъртоносно свой приятел . Така че , всичко което се случваше просто не беше известявано .

    Коментиран от #71

    12:03 12.02.2026

  • 67 ВЪЗМУТЕН !

    3 0 Отговор
    Той изклал синовете си...!
    А вие сте седнали да се кахърите,че имал... ...порезна рана на ръката,като вероятно се е самонаранил, докато е нанасял ударите...?!?!

    12:19 12.02.2026

  • 68 СЕГА ОЧАКВАЙТЕ!

    3 0 Отговор
    Бат Слави,да излезе във фейсбук,с дълбокомислен и възмутителен анализ на случката...?
    Естествено,с намръщен и страшен поглед,в една точка и...коженото яке,разбира се...!

    12:22 12.02.2026

  • 69 Мароооооо

    2 0 Отговор
    Тази снимка я пускаш след всяко клане, ако аз я публикувам тук, ще ме изтриеш ли? Само питам.

    12:43 12.02.2026

  • 70 бай Митко

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "пър дел":

    Неграмотник като не си чел, поне чувал ли си за стил, граматика, пунктоация ...! Тези неща се учат в четвърто отделение, но явно в междуушието ти няма никой! За съжаление си!

    13:38 12.02.2026

  • 71 бай Митко

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "механик":

    "Механик" нямам нищо против гледната точка и мнение изложено в коментара ви! Но относно гласността съм на друго мнение. Не само се казваха престъпленията, но се показваха и престъпниците, процесите бяха открити и най-важното беше, че се даваше особена гласност на присъдите! Оповестяването на присъдите беше много важно и беше профилактично към хората с лоши намерения! Спомням си как по супермаркетите имаше табла със снимките на крадци и джебчии! Целогодишно извършените престъпления през соца са равни на еднодневно извършените през новия режим на обществено-икономически и социално-политически неолиберални отношения!

    13:55 12.02.2026

  • 72 бай Митко

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Никога повече Райънер":

    "Нямаш никаква идея какво бешв в София през тия години ...

    Хайде отвореният, аз като нямам идея, а ти имаш идеята, фактите и статистиката почвай, и посочвай какво е било в София-та! Само ще ти кажа, че през "тия години" София беше столица за чудо и приказ, чиста, осветена, озеленена, улиците пълни с лъчезарни хора, провеждаха се фестивали, карнавали, олимпиади - национални, фолклорни, детски, професионални ...!
    Очернянето оставям на теб!

    14:10 12.02.2026